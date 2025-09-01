Follow us

Search

The Lineup | Η νέα καμπάνια της Diesel γράφει το νέο κεφάλαιο του αντισυμβατικού στιλ

Η Diesel παρουσιάζει την πιο αντισυμβατική "συμμορία" της μόδας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
01-09-2025
Diesel

Ένα εκρηκτικό casting, γεμάτο πρόσωπα που δεν μπαίνουν σε καλούπια. Η κατηγορία: έντονη προσωπικότητα. Άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και σωματότυπου, με ένα κοινό: είναι ένοχοι για την πιο αντισυμβατική εμφάνιση της σεζόν, ντυμένοι με Diesel FW25.

The Lineup | Η νέα καμπάνια της Diesel γράφει το νέο κεφάλαιο του αντισυμβατικού στιλ
Diesel

Η καμπάνια The Lineup συνεχίζει τη δημιουργική συνεργασία του Glenn Martens με τον Christopher Simmonds. Μέσα από τον φακό τους και τη χαρακτηριστική δόση χιούμορ και κοινωνικού σχολιασμού, στήνεται ένα αστυνομικό σκηνικό – με φόντο τον κλασικό τοίχο mug shot, που τονίζει ακριβώς αυτό που κάνει τον καθένα μοναδικό. Μια ιστορία γεννιέται σε κάθε καρέ.

Ένας 1.83 μελαχρινός, με κραγιόν μουτζουρωμένο γύρω από το στόμα, μοιάζει να ξενύχτησε... με στιλ. Φοράει ένα σετ με ήσυχο καρό σε σακάκι και παντελόνι φόρμας. Δίπλα του, δύο γυναίκες με statement prints, η μία με γατάκια, η άλλη με παπάκια, ταιριάζουν τις Play τσάντες τους, αλλά όχι απαραίτητα και τις διαθέσεις τους.

Diesel
Diesel
Diesel
Diesel

Από την πασαρέλα, η σειρά Denim Jacquard φέρνει vibes επικού ξενυχτιού. Ένα κορίτσι με denim mini φόρεμα και shearling παλτό δείχνει να συνεχίζει το πάρτι. Ενώ όσοι φορούν Severe Tailoring, τουίντ και fluffy πλεκτά, μάλλον έχουν αρχίσει να νιώθουν το hangover. Τα αξεσουάρ παίζουν ρόλο-κλειδί στο σενάριο: Η τσάντα Grab-D με το λαμπερό φινίρισμα και το δικό της claw clip. Η νέα καφέ δερμάτινη μπότα D-Venus Tube. Η D-Tex με τρακτερωτή σόλα για δυναμικό πάτημα. Το ρολόι D-Curve, τα κοσμήματα Metamorph Links, και τα γυαλιά Liquifie-D αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτής της ετερόκλητης, αλλά στιλιστικά ενωμένης, "συμμορίας".

Diesel
Diesel

Tags

Latest

Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της
NEWS

Όταν η έφηβη βασίλισσα Καμίλα απέφυγε σίγουρη σεξουαλική επίθεση με το τακούνι της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της
NEWS

Jamie Lee Curtis | Η παρ' ολίγον συνάντηση με την πριγκίπισσα Diana, δύο μήνες πριν από τον θάνατό της

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ
NEWS

"Αυτή η χρονιά έφερε αλλαγές και προκλήσεις" | Η εξομολόγηση της συζύγου του Richard Gere με αφορμή τα γενέθλια του σταρ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;
NEWS

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας
NEWS

Eva Sannum | Ποια είναι η πρώην σύντροφος του Felipe που παραλίγο να γίνει βασίλισσα της Ισπανίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Naomi Watts | Η εύκολη και ανεπιτήδευτη επιμέλεια στο French bob της που πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς στα καρέ μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα
LIFESTYLE & HOMES

Τι είναι οι χώροι για συζήτηση; Η απροσδόκητη τάση στη διακόσμηση του σαλονιού από τα 50s που επιστρέφει στη μόδα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Emily Blunt | Εκθαμβωτική στο πλευρό του Dwayne Johnson στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα
NEWS

Emily Blunt | Εκθαμβωτική στο πλευρό του Dwayne Johnson στο κόκκινο χαλί στη Μόστρα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις με 17 από τα 22 εκατ. - Δείτε ΑΦΜ και ποσά ανά περιφέρεια

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωταθλήτρια η Κρήτη στις παράνομες επιδοτήσεις με 17 από τα 22 εκατ. - Δείτε ΑΦΜ και ποσά ανά περιφέρεια

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Δείτε το ανανεωμένο Kia Stonic-τι έχει αλλάξει στο κορεατικό B-SUV

Διέρρευσε εικόνα του μοντέλου που θα αντικαταστήσει το Audi TT

Διέρρευσε εικόνα του μοντέλου που θα αντικαταστήσει το Audi TT

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου σου επηρεάζει τη λάμψη του δέρματός σου

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου σου επηρεάζει τη λάμψη του δέρματός σου

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

5 πράγματα που δεν θα πιέσω ποτέ τα παιδιά μου να κάνουν

5 πράγματα που δεν θα πιέσω ποτέ τα παιδιά μου να κάνουν

Όσα γνωρίζουμε για το The Smashing Machine-χειροκροτούσαν επί 15 λεπτά τον Dwayne Johnson στη Βενετία

Όσα γνωρίζουμε για το The Smashing Machine-χειροκροτούσαν επί 15 λεπτά τον Dwayne Johnson στη Βενετία

UBS: &quot;Αντέχει&quot; κι άλλο το τραπεζικό ράλι; 30+9 ερωτήσεις προς τις διοικήσεις των 4 ελληνικών τραπεζών που θα κρίνουν τη συνέχιση της ανόδου

UBS: "Αντέχει" κι άλλο το τραπεζικό ράλι; 30+9 ερωτήσεις προς τις διοικήσεις των 4 ελληνικών τραπεζών που θα κρίνουν τη συνέχιση της ανόδου

H πραγματική ιστορία πίσω από το 2 Hearts που βλέπουν όλοι τώρα στο Netflix

H πραγματική ιστορία πίσω από το 2 Hearts που βλέπουν όλοι τώρα στο Netflix