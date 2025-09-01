The Lineup | Η νέα καμπάνια της Diesel γράφει το νέο κεφάλαιο του αντισυμβατικού στιλ

Ένα εκρηκτικό casting, γεμάτο πρόσωπα που δεν μπαίνουν σε καλούπια. Η κατηγορία: έντονη προσωπικότητα. Άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και σωματότυπου, με ένα κοινό: είναι ένοχοι για την πιο αντισυμβατική εμφάνιση της σεζόν, ντυμένοι με Diesel FW25.

Η καμπάνια The Lineup συνεχίζει τη δημιουργική συνεργασία του Glenn Martens με τον Christopher Simmonds. Μέσα από τον φακό τους και τη χαρακτηριστική δόση χιούμορ και κοινωνικού σχολιασμού, στήνεται ένα αστυνομικό σκηνικό – με φόντο τον κλασικό τοίχο mug shot, που τονίζει ακριβώς αυτό που κάνει τον καθένα μοναδικό. Μια ιστορία γεννιέται σε κάθε καρέ.

Ένας 1.83 μελαχρινός, με κραγιόν μουτζουρωμένο γύρω από το στόμα, μοιάζει να ξενύχτησε... με στιλ. Φοράει ένα σετ με ήσυχο καρό σε σακάκι και παντελόνι φόρμας. Δίπλα του, δύο γυναίκες με statement prints, η μία με γατάκια, η άλλη με παπάκια, ταιριάζουν τις Play τσάντες τους, αλλά όχι απαραίτητα και τις διαθέσεις τους.

Από την πασαρέλα, η σειρά Denim Jacquard φέρνει vibes επικού ξενυχτιού. Ένα κορίτσι με denim mini φόρεμα και shearling παλτό δείχνει να συνεχίζει το πάρτι. Ενώ όσοι φορούν Severe Tailoring, τουίντ και fluffy πλεκτά, μάλλον έχουν αρχίσει να νιώθουν το hangover. Τα αξεσουάρ παίζουν ρόλο-κλειδί στο σενάριο: Η τσάντα Grab-D με το λαμπερό φινίρισμα και το δικό της claw clip. Η νέα καφέ δερμάτινη μπότα D-Venus Tube. Η D-Tex με τρακτερωτή σόλα για δυναμικό πάτημα. Το ρολόι D-Curve, τα κοσμήματα Metamorph Links, και τα γυαλιά Liquifie-D αποκαλύπτουν την ταυτότητα αυτής της ετερόκλητης, αλλά στιλιστικά ενωμένης, "συμμορίας".