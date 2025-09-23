Follow us

Ο οίκος Dior αποκαλύπτει την καμπάνια του Jonathan Anderson για τη Lady Dior

Πρωταγωνίστριες τις καμπάνιας Dior, οι καινούργιες ambassadors του οίκου Mia Goth, Greta Lee και Mikey Madison.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 23-09-2025
@David Sims/Courtesy of Dior

Λίγο πριν κάνει το ντεμπούτο του στις γυναικείες RTW συλλογές του Dior, o οίκος έδωσε στη δημοσιότητα την καμπάνια του Jonathan Anderson για την iconic τσάντα Lady Dior. Ο οίκος μοιάζει να ακολουθεί μια καινούργια τακτική ως προς το "χτίσιμο" της αγωνίας λίγο πριν το μεγάλο show, που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού: ανοίγει μικρές χαραμάδες για να πάρουμε μια γεύση από το όραμα του σχεδιαστή. Πρώτα είδαμε κάποια looks του στο κόκκινο χαλί, μετά ανακοινώθηκαν οι νέες ambassadors του οίκου - με την Greta Lee να τον ακολουθεί από την εποχή της Loewe, όπου ο Anderson την έντυνε αποκλειστικά- και τώρα έρχεται και η πρώτη ολοκληρωμένη καμπάνια - κι όχι απλά teasers- με την υπογραφή του. Να θυμίσουμε εδώ, βεβαίως, ότι ο Jonathan έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Dior, με την παρουσίαση της ανδρικής κολεξιόν, και ήδη ο αέρας της αλλαγής έχει αρχίσει να διαφαίνεται. 

Ο οίκος Dior αποκαλύπτει την καμπάνια του Jonathan Anderson για τη Lady Dior
David Sims/ Courtesy of Dior
LADY DIOR CAMPAIGN 2025 © DAVID SIMS
David Sims/ Courtesy of Dior

Η καμπάνια της Lady Dior με τα νέα πρόσωπα του οίκου

Φωτογραφημένη από τον David Sims σε φυσικό φως, η καμπάνια ξεδιπλώνεται στους κήπους και τους εσωτερικούς χώρους του Pavillon de Musique de la Comtesse du Barry, έναν χώρο που αντηχεί τις γαλλικές αναφορές του 18ου αιώνα που ενέπνευσαν τις πρώτες δημιουργίες του Jonathan Anderson για τον οίκο.

Η Mia Goth, η Greta Lee και η Mikey Madison ποζάρουν αυθόρμητα, χωρίς ίχνος επιτήδευσης, χαρίζοντας νέα πνοή σε ένα iconic σχέδιο της Dior.

LADY DIOR CAMPAIGN 2025 © DAVID SIMS
David Sims/ Courtesy of Dior
LADY DIOR CAMPAIGN 2025 © DAVID SIMS
David Sims /Courtesy of Dior

"Η Lady Dior είναι μία από τις πιο εμβληματικές τσάντες στην ιστορία. Μου αρέσει που όταν τη συνδυάζεις με προσωπικότητες όπως η Mia, η Greta ή η Mikey, αποκτά ξαφνικά μια άλλη διάσταση", σημειώνει ο Jonathan Anderson.

LADY DIOR CAMPAIGN 2025 © DAVID SIMS
David Sims/ Courtesy of Dior
LADY DIOR CAMPAIGN 2025 © DAVID SIMS
David Sims/ Courtesy of Dior

Ο οίκος Dior καλωσορίζει το νέο Miss Dior Essence μέσα από δύο υπέροχα pop up στο κέντρο της Αθήνας

