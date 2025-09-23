Follow us

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της

Οι γόβες που επέλεξε η πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας έκαναν τη διαφορά στο total black outfit που η ίδια είχε επιλέξει.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 23-09-2025
Patrick van Katwijk/Getty Images/Ideal Image

Μια επίσκεψη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα πραγματοποίησαν πρόσφατα δύο επιφανείς προσωπικότητες της βασιλικής οικογένειας της Ολλανδίας, και συγκεκριμένα η βασίλισσα Maxima με την κόρη της και πριγκίπισσα Catharina-Amalia. Η επίσημη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε καθώς η βασίλισσα φέρει τον ρόλο της Special Advocate του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για ζητήματα οικονομικής ευημερίας, με την κόρη της να την συνοδεύει στην σημαντική αυτή περίσταση.

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της

Και μπορεί ο φωτογραφικός φακός να εστίασε εξίσου στις δύο προσωπικότητες της βασιλικής οικογένειας της Ολλανδίας, την προσοχή μας ωστόσο κέντρισε μια από τις ενδυματολογικές επιλογές που έκανε η πριγκίπισσα Catharina-Amalia, η οποία μάλιστα ήταν και αυτή που έκανε το απόλυτο elevate στην corporate εμφάνισή της.

Πιο αναλυτικά, η νεαρή πριγκίπισσα εμφανίστηκε στην επίσημη επίσκεψή της με διαχρονικό μαύρο κοστούμι, μέσα από το οποίο φορούσε ένα απλό λευκό T-shirt. Μια επιλογή αδιαμφισβήτητης κομψότητας, ιδανική για το ύφος της περίστασης. Η ίδια, ωστόσο, θέλοντας να αναβαθμίσει με διακριτικό τρόπο το σύνολό της, είπε "ναι” στην έξυπνη επιλογή ενός ιδιαίτερου στιλ υποδημάτων, που πρόσφεραν το απόλυτο οπτικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα ζευγάρι κλασικές μυτερές γόβες μπορντό χρώματος, οι οποίες ήταν μάλιστα διακοσμημένες με γεωμετρικά cut-outs τριγωνικού σχήματος. Τόσο το hotter than ever χρώμα των υποδημάτων, όσο και η ενδιαφέρουσα λεπτομέρειά τους πρόσφεραν την τέλεια προσθήκη, σε ένα look ιδανικό για επαγγελματικά ραντεβού και εμφανίσεις με επίσημο χαρακτήρα.

Μη διστάσετε να επιλέξετε κι εσείς υποδήματα που ξεφεύγουν από το αναμενόμενο μαύρο σε παρόμοιες περιστάσεις, προσφέροντας στην εμφάνισή σας τη fashion πινελιά που κάνει τη διαφορά. Από το μπορντό στο ιβουάρ, και από το mocha mousse στο ανερχόμενο μοβ, "σπάστε” τη μονοτονία μιας office εμφάνισης με κοστούμι και δεν θα το μετανιώσετε.

Η εμφάνιση της πριγκίπισσας Catharina-Amalia της Ολλανδίας 

catharina-amalia
Patrick van Katwijk/Getty Images/Ideal Image
