Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση

Το παρών σε επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 25 ετών από την ίδρυση του National Grief Centre και του Children, Youth & Grief initiative έδωσε η βασίλισσα Mary της Δανίας, η οποία φέρει μάλιστα τον τίτλο της προστάτιδας του οργανισμού. Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, η μονάρχης επέλεξε ένα κομψό σύνολο που αποτελούνταν από ένα από τα πιο διαχρονικά staples της γυναικείας γκαρνταρόμπας, ένα κοστούμι Max Mara. Ας δούμε όμως αναλυτικά τις λεπτομέρειες της εμφάνισής της.

Η Mary της Δανίας επέλεξε η εμφάνισή της στην εκδήλωση να έχει corporate χαρακτήρα, επενδύοντας σε ένα κλασικό σταυρωτό σακάκι με τσέπες όπως και ψηλόμεση παντελόνα με τσάκιση του brand Max Mara. Σε ultramarine απόχρωση, το σύνολο έδεσε μοναδικά με ένα ζευγάρι γόβες Jimmy Choo navy χρώματος, ενώ τους σκούρους τόνους "έσπασε” ένα μπορντό κροκό clutch της εταιρείας Carlend Copenhagen. Η μονάρχης εμφανίστηκε με κοκάλινα γυαλιά οράσεως Gucci που έχουμε ξαναδεί να φορά και στο παρελθόν, με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Sophie Bille Brahe και ένα κολιέ της Louise Grønlykke να ολοκληρώνουν το look της.

Ένα κοστούμι σαν αυτό της βασίλισσας Mary αξίζει μια θέση στη συλλογή σας, μιας που θα μπορεί να υποστηρίξει μια σειρά από διαφορετικές εμφανίσεις με επίσημο και επαγγελματικό χαρακτήρα. Από την εμφάνισή σας στο γραφείο, μέχρι ένα επαγγελματικό ραντεβού το απόγευμα, και από μια πρόσκληση σε εγκαίνια, μέχρι ένα βραδινό εταιρικό event, είναι η go-to επιλογή που μπορείτε να κάνετε, με ένα μεταξωτό ή ποπλινένιο πουκάμισο ή μια κομψή μπλούζα από δαντέλα. Ως προς τα υποδήματα, οι κλασικές σας γόβες ή ένα ζευγάρι μοκασίνια δένουν πάντα αρμονικά, υπενθυμίζοντάς μας ότι μερικά fashion pieces έχουν πραγματικά timeless χαρακτήρα.

Το σύνολο που επέλεξε η Βασίλισσα Mary της Δανίας