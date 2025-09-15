Letizia της Ισπανίας | Με ριγέ πουκάμισο και ψηλόμεση παντελόνα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς

Το παρών σε δύο τελετές έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς έδωσε η βασίλισσα Letizia της Ισπανίας, η οποία επισκέφθηκε την περιοχή La Rioja και συγκεκριμένα ένα Δημοτικό και ένα Γυμνάσιό της. Για τις ανάγκες της εμφάνισής της, η Ισπανίδα μονάρχης επέλεξε ένα απλό μα άκρως κομψό σύνολο, το οποίο ταιριάζει σε γυναίκες όλων των ηλικιών και μπορεί να φορεθεί σε μια σειρά από διαφορετικές πρωινές περιστάσεις.

Πιο αναλυτικά, η Letizia της Ισπανίας εμφανίστηκε στα δύο σχολεία όπου συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, φορώντας μια σύγχρονη ριγέ μπλούζα-πουκάμισο Adolfo Dominguez, όπως και μια θηλυκή ψηλόμεση παντελόνα μαύρου χρώματος του οίκου Hugo Boss. Η ίδια επέλεξε τα αγαπημένα της παπούτσια Sézane, που δεν είναι άλλα από ένα ζευγάρι διαχρονικές slingback γόβες μαύρου χρώματος. Τα σκουλαρίκια που ολοκλήρωσαν το σύνολο ήταν της εταιρείας Barbara Goenaga, ενώ το αγαπημένο δαχτυλίδι της βασίλισσας από την Corterno κοσμούσε το χέρι της.

Μια μοντέρνα μπλούζα από ποπλίνα ή βαμβακερό ύφασμα όπως αυτό του κλασικού πουκάμισου είναι μια ιδιαίτερα στιλάτη και εύκολη στους συνδυασμούς της επιλογή, τόσο με παντελόνα όσο και με jeans. Ο συνδυασμός που επέλεξε η Letizia μπορεί να φορεθεί τόσο στο γραφείο, όσο και σε μια πρωινή βόλτα για ψώνια και brunch, ενώ σίγουρα είναι ιδανική και για μια μαμά που πρόκειται να αφήσει το παιδί της στην πρώτη μέρα του σχολείου.

Η εμφάνιση της Letizia της Ισπανίας