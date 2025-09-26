Follow us

Search

Φθινοπωρινά φλοράλ | 5 μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε τη ρομαντική τάση

Τα floral μοτίβα αλλάζουν χρώματα και διάθεση για το φθινόπωρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 26-09-2025
Getty Images

Τα floral μοτίβα μας φέρνουν συνήθως στον νου την άνοιξη. Σπάνια απουσιάζουν, εξάλλου, από τις προτάσεις των σχεδιαστών για τη συγκεκριμένη εποχή. Όμως, αυτή η αντίληψη, ότι τα σχέδια με λουλούδια ανήκουν στην εποχή που η φύση ανθίζει, έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται με το διαχρονικό μοτίβο να εντάσσεται σταδιακά στη μόδα κάθε εποχής- ιδίως του φθινοπώρου. Μερικές σεζόν πίσω, και συγκεκριμένα την Φ/Χ 2023-24, μιλούσαμε και γράφαμε διαρκώς για την τάση των 3D florals στο καθημερινό ντύσιμο, με τα φλοράλ να αποκτούν τρισδιάστατη μορφή. Προσπεράσαμε τα απλικέ, όμως τα φλοράλ τα συναντάμε ξανά μπροστά μας με την αναβίωση του boho στη συλλογή  Chloé Άνοιξη 2025, αλλά στη συλλογή Loewe Α/Κ 2025 όπου αποκτούν δομή μέσα από φορέματα με κρινολίνο. Και τώρα βρισκόμαστε στη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025, που τα φλοράλ μοτίβα ακολουθούν ένα πιο σκοτεινό μονοπάτι συνδράμοντας στην αναβίωση της αισθητικής του dark ρομαντισμού. 

Πώς θα φορέσετε τα φθινοπωρινά φλοράλ; 

Το φθινόπωρο υποδέχεται τα φλοράλ που αξιοποιούν είτε τα χρώματα του στα prints είτε απλά σκούρα βάση ή και τα δυο. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τα ανοιχτόχρωμα φλοράλ μοτίβα στο φθινοπωρινό ντύσιμο, αρκεί να προσαρμόσετε το styling στις απαιτήσεις της εποχής. Αν πάλι θέλετε να υιοθετήσει την τάση του goth ρομαντισμού, μοτίβα εμπνευσμένα από το μυστήριο της νύχτας και τη δραματική αισθητική των ρούχων της βικτοριανής εποχής, είναι αυτά που πρέπει να αναζητήσετε.

Οι παρακάτω ιδέες είναι ενδεικτικές του πώς μπορείτε να φορέσετε τα φθινοπωρινά φλοράλ

1.  Σε mix&match με άλλα μοτίβα 

Συνδυάστε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι με φλοράλ μοτίβα με καρό σακάκι, όλα στις αποχρώσεις του φθινοπώρου, και θα έχετε μια μοντέρνα άποψη για το πώς να κάνετε μίξη μοτίβων στο στιλ. 

Φθινοπωρινά φλοράλ | 5 μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε τη ρομαντική τάση
Getty Images

2. Το φλοράλ φόρεμα 

Τα φλοράλ φορέματα είναι μια κλασική επιλογή όταν θέλουμε να υιοθετήσουμε την τάση των φλοράλ. Επιλέξτε ένα φόρεμα σε τόνους του φθινοπώρου και φορέστε το με την καμπαρντίνα σας. 

floral street style
Getty Images

3. Σε layering 

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που εφαρμόζουμε κατά κόρον το layering. Μία φλοράλ φούστα συνδυάζεται ωραία με πουκάμισο, ζακέτα κι ένα σουέτ τζάκετ από πάνω για να ολοκληρώσετε τα layers. 

floral street style
Getty Images

4. O "made in greece " dark ρομαντισμός 

Με τον τίτλο "Midnight Blooms & Victorian Tea Rooms", το πρώτο drop της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/26 του ελληνικού brand Peace & Chaos, μας αποκαλύπτει τη γοτθική πλευρά του ρομαντισμού και επιχειρεί να αναδείξει τη μυστηριώδη φύση της σύγχρονης γυναίκας. Αυτής που μαγεύεται από το σκοτάδι της νύχτας και τον ρομαντισμό του παρελθόντος. Τα φλοράλ μοτίβα της συλλογής θυμίζουν λουλούδια που ανθίζουν στο σκοτάδι, και η αντίθεση ανάμεσα στο απαλό ροζ και το βιολετί (που έχουν τα λουλούδια) με το μαύρο ύφασμα ενισχύουν αυτή την αίσθηση. 

Ένα all-over floral print τοπ από ζορζέτα φορεμένο μ' ένα κοστούμι από βελούδο στο ίδιο print υπόσχονται μία bold εμφάνιση με λάμψη και πολυτέλεια, ενώ ένα κοντό all-over floral print φόρεμα από stretch jersey με σέξι "κόψιμο" στο μπούστο είναι ό,τι θα φορέσετε περισσότερο στα πάρτι του χειμώνα. 

P+C AW25-26
Courtesy of Peace + Chaos
Αριστερά: Azalea BlazerAzalea Pants & Azalea Top, Peace+Chaos. Δεξιά: Azalea Short Dress, Peace+Chaos. 

Διαβάστε Επίσης

Neutral Checks | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την φορέσετε κομψά

Tags

Latest

Molly McNearney | Η σύζυγος του Jimmy Kimmel είναι το δεξί του χέρι και καλύτερη φίλη της Jennifer Aniston
NEWS

Molly McNearney | Η σύζυγος του Jimmy Kimmel είναι το δεξί του χέρι και καλύτερη φίλη της Jennifer Aniston

Οι royals που βρέθηκαν Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα
NEWS

Οι royals που βρέθηκαν Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα

Priya Ahluwalia | To σπίτι της στο Λονδίνο είναι ένα πολύχρωμο και ξεχωριστό αφιέρωμα στη δημιουργικότητα
LIFESTYLE & HOMES

Priya Ahluwalia | To σπίτι της στο Λονδίνο είναι ένα πολύχρωμο και ξεχωριστό αφιέρωμα στη δημιουργικότητα

Nicolas Sarkozy & Carla Bruni | Αυτό είναι το πολυτελές σπίτι τους στο Cap Nègre
LIFESTYLE & HOMES

Nicolas Sarkozy & Carla Bruni | Αυτό είναι το πολυτελές σπίτι τους στο Cap Nègre

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η πριγκίπισσα Άννα αποκαλύπτει μια γλυκιά λεπτομέρεια για τα εγγόνια της
NEWS

Η πριγκίπισσα Άννα αποκαλύπτει μια γλυκιά λεπτομέρεια για τα εγγόνια της

Ποια είναι η νέα σύντροφος του Κωνσταντίνου Ντε Γκρες;
NEWS

Ποια είναι η νέα σύντροφος του Κωνσταντίνου Ντε Γκρες;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Prada SS26 | Η αντιπαράθεση ως πράξη δημιουργίας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Prada SS26 | Η αντιπαράθεση ως πράξη δημιουργίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Νο1 άσκηση για να χάσετε λίπος στην κοιλιά μετά τα 50
LIFESTYLE & HOMES

H Νο1 άσκηση για να χάσετε λίπος στην κοιλιά μετά τα 50

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Φθινοπωρινά φλοράλ | 5 μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε τη ρομαντική τάση
NEWS

Φθινοπωρινά φλοράλ | 5 μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε τη ρομαντική τάση

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Στο τραπέζι και νέοι χρονικοί περιορισμοί

Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Στο τραπέζι και νέοι χρονικοί περιορισμοί

Τα μποτάκια της Λένας Δροσάκη είναι ιδανικά για αυτή τη μεταβατική περίοδο

Τα μποτάκια της Λένας Δροσάκη είναι ιδανικά για αυτή τη μεταβατική περίοδο

4 λάθη που κάνουμε όταν επιλέγουμε lunchbox για το σχολείο

4 λάθη που κάνουμε όταν επιλέγουμε lunchbox για το σχολείο

Η Smart επαναφέρει στη γκάμα της ένα ακόμη όνομα από το παρελθόν

Η Smart επαναφέρει στη γκάμα της ένα ακόμη όνομα από το παρελθόν

Οι πέντε πιο chic χρωματικοί συνδυασμοί για elevated, φθινοπωρινό στιλ

Οι πέντε πιο chic χρωματικοί συνδυασμοί για elevated, φθινοπωρινό στιλ

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η Xiaomi ετοιμάζει SUV επιδόσεων με 1.000 ίππους

Η Xiaomi ετοιμάζει SUV επιδόσεων με 1.000 ίππους

Σιμιγδαλόκρεμα bueno - Βελούδινη, απολαυστική και κάτω από 200 θερμίδες

Σιμιγδαλόκρεμα bueno - Βελούδινη, απολαυστική και κάτω από 200 θερμίδες

Αυτή είναι η σειρά που πρέπει οπωσδήποτε να δεις αν σου άρεσε το The Crown και το Succession

Αυτή είναι η σειρά που πρέπει οπωσδήποτε να δεις αν σου άρεσε το The Crown και το Succession