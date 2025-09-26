Φθινοπωρινά φλοράλ | 5 μοντέρνοι τρόποι για να φορέσετε τη ρομαντική τάση

Τα floral μοτίβα μας φέρνουν συνήθως στον νου την άνοιξη. Σπάνια απουσιάζουν, εξάλλου, από τις προτάσεις των σχεδιαστών για τη συγκεκριμένη εποχή. Όμως, αυτή η αντίληψη, ότι τα σχέδια με λουλούδια ανήκουν στην εποχή που η φύση ανθίζει, έχει αρχίσει να εγκαταλείπεται με το διαχρονικό μοτίβο να εντάσσεται σταδιακά στη μόδα κάθε εποχής- ιδίως του φθινοπώρου. Μερικές σεζόν πίσω, και συγκεκριμένα την Φ/Χ 2023-24, μιλούσαμε και γράφαμε διαρκώς για την τάση των 3D florals στο καθημερινό ντύσιμο, με τα φλοράλ να αποκτούν τρισδιάστατη μορφή. Προσπεράσαμε τα απλικέ, όμως τα φλοράλ τα συναντάμε ξανά μπροστά μας με την αναβίωση του boho στη συλλογή Chloé Άνοιξη 2025, αλλά στη συλλογή Loewe Α/Κ 2025 όπου αποκτούν δομή μέσα από φορέματα με κρινολίνο. Και τώρα βρισκόμαστε στη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2025, που τα φλοράλ μοτίβα ακολουθούν ένα πιο σκοτεινό μονοπάτι συνδράμοντας στην αναβίωση της αισθητικής του dark ρομαντισμού.

Πώς θα φορέσετε τα φθινοπωρινά φλοράλ;

Το φθινόπωρο υποδέχεται τα φλοράλ που αξιοποιούν είτε τα χρώματα του στα prints είτε απλά σκούρα βάση ή και τα δυο. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε τα ανοιχτόχρωμα φλοράλ μοτίβα στο φθινοπωρινό ντύσιμο, αρκεί να προσαρμόσετε το styling στις απαιτήσεις της εποχής. Αν πάλι θέλετε να υιοθετήσει την τάση του goth ρομαντισμού, μοτίβα εμπνευσμένα από το μυστήριο της νύχτας και τη δραματική αισθητική των ρούχων της βικτοριανής εποχής, είναι αυτά που πρέπει να αναζητήσετε.

Οι παρακάτω ιδέες είναι ενδεικτικές του πώς μπορείτε να φορέσετε τα φθινοπωρινά φλοράλ:

1. Σε mix&match με άλλα μοτίβα

Συνδυάστε ένα σκουρόχρωμο παντελόνι με φλοράλ μοτίβα με καρό σακάκι, όλα στις αποχρώσεις του φθινοπώρου, και θα έχετε μια μοντέρνα άποψη για το πώς να κάνετε μίξη μοτίβων στο στιλ.

Getty Images

2. Το φλοράλ φόρεμα

Τα φλοράλ φορέματα είναι μια κλασική επιλογή όταν θέλουμε να υιοθετήσουμε την τάση των φλοράλ. Επιλέξτε ένα φόρεμα σε τόνους του φθινοπώρου και φορέστε το με την καμπαρντίνα σας.

Getty Images

3. Σε layering

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που εφαρμόζουμε κατά κόρον το layering. Μία φλοράλ φούστα συνδυάζεται ωραία με πουκάμισο, ζακέτα κι ένα σουέτ τζάκετ από πάνω για να ολοκληρώσετε τα layers.

Getty Images

4. O "made in greece " dark ρομαντισμός

Με τον τίτλο "Midnight Blooms & Victorian Tea Rooms", το πρώτο drop της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/26 του ελληνικού brand Peace & Chaos, μας αποκαλύπτει τη γοτθική πλευρά του ρομαντισμού και επιχειρεί να αναδείξει τη μυστηριώδη φύση της σύγχρονης γυναίκας. Αυτής που μαγεύεται από το σκοτάδι της νύχτας και τον ρομαντισμό του παρελθόντος. Τα φλοράλ μοτίβα της συλλογής θυμίζουν λουλούδια που ανθίζουν στο σκοτάδι, και η αντίθεση ανάμεσα στο απαλό ροζ και το βιολετί (που έχουν τα λουλούδια) με το μαύρο ύφασμα ενισχύουν αυτή την αίσθηση.

Ένα all-over floral print τοπ από ζορζέτα φορεμένο μ' ένα κοστούμι από βελούδο στο ίδιο print υπόσχονται μία bold εμφάνιση με λάμψη και πολυτέλεια, ενώ ένα κοντό all-over floral print φόρεμα από stretch jersey με σέξι "κόψιμο" στο μπούστο είναι ό,τι θα φορέσετε περισσότερο στα πάρτι του χειμώνα.