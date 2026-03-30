Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ

Η Gwyneth Paltrow υιοθετεί το quiet luxury με ένα κομψό navy σύνολο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 30-03-2026
Getty Images

Η Gwyneth Paltrow παραμένει μία από τις πιο αυθεντικές εκπροσώπους της quiet luxury αισθητικής—εκείνης της διακριτικής κομψότητας που δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει. Η τελευταία της εμφάνιση στη Νέα Υόρκη το επιβεβαιώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο: ένα άψογα ισορροπημένο σύνολο που συνδυάζει μινιμαλισμό, tailoring και διαχρονική φινέτσα.

Η δύναμη του navy tailoring

Για την εμφάνισή της στα 46α New York Women in Film & Television Muse Awards, που πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο της οδού Cipriani, η Paltrow επέλεξε ένα navy ταγέρ από το προσωπικό της brand, Gwyn. Το cropped, σταυρωτό σακάκι με μεταλλικά κουμπιά συνδυάστηκε με μία πλισέ midi φούστα που κινούνταν αέρινα, δημιουργώντας ένα look που ισορροπεί ανάμεσα στη δομή και τη ρευστότητα.

Το navy, αντί για το κλασικό μαύρο, προσθέτει βάθος και κομψότητα χωρίς αυστηρότητα—ένα βασικό στοιχείο της quiet luxury φιλοσοφίας.

Getty Images

Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν την εικόνα

Πιστή στη λιτή αισθητική της, η ιδρύτρια της Goop ολοκλήρωσε το look με προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ: peep-toe mules από λείο navy δέρμα του brand Jude και μία εμβληματική τσάντα Hermès Kelly με χρυσά μεταλλικά στοιχεία.

Η επιλογή της Kelly bag ενισχύει τη διαχρονικότητα του συνόλου, αποδεικνύοντας πως η πολυτέλεια σήμερα εκφράζεται μέσα από την ποιότητα και όχι την επίδειξη. Άλλωστε, ο συνδυασμός navy και μαύρου λειτουργεί εδώ με έναν τρόπο απόλυτα εκλεπτυσμένο.

Μία σπάνια κοινή εμφάνιση

Στο πλευρό της βρέθηκε ο σύζυγός της, Brad Falchuk, σε μία από τις σπάνιες κοινές τους εμφανίσεις. Το look του Falchuk κινήθηκε στην ίδια χρωματική παλέτα, επιλέγοντας navy blazer, γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα σε cerulean αποχρώσεις, τα οποία συνδύασε με γκρι παντελόνι, μπλε κάλτσες και καφέ δερμάτινα loafers.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο στον φακό, επιβεβαιώνοντας πως η κομψότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα διακριτική και απόλυτα σύγχρονη.

Η Gwyneth Paltrow και ο Brad Falchuk με κομψά old money σύνολα
Getty Images

