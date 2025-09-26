Follow us

Gwyneth Paltrow | Τα Rosewater Nails της είναι η απόλυτη quiet luxury πρόταση κάθε κομψής γυναίκας

Το κομψό μανικιούρ που επέλεξε η Gwyneth Paltrow ως καλεσμένη του fashion show του οίκου Gucci.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 26-09-2025
Saira MacLeod/WWD via Getty Images/Ideal Image

Είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς των τελευταίων 30 ετών, κάτοχος βραβείου Oscar, αλλά και ένα διαχρονικό fashion και beauty icon που θα οδηγούσε στη δημιουργία του προσωπικού της wellness & beauty brand, Goop. Ο λόγος για την Gwyneth Paltrow, η οποία δεν σταματά να προσφέρει έμπνευση σε κάθε γυναίκα που προσέχει την εμφάνισή της μέσα από τις stylish επιλογές της. Ένα μανικιούρ που η ίδια επέλεξε πρόσφατα μας χάρισε μάλιστα inspo για όλα τα looks του φθινοπώρου που θέλουμε να ξεχωρίσουμε από την ήσυχη κομψότητά μας.

Πιο αναλυτικά, η Gwyneth Paltrow εμφανίστηκε πρόσφατα στο front row του fashion show του οίκου Gucci για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, με την ίδια να έχει επιλέξει την τέλεια πρόταση για τα άκρα της. Αυτή ακούει στο όνομα Rosewater Nails, μια επιλογή που ορίζεται από μια soft pink απόχρωση ή ένα sheer gloss βερνίκι, εμπλουτισμένο από επιπλέον ροζέ χρωστικές. Όλα αυτά, σε τετραγωνισμένη και κοντή βάση, που αποτελεί την πιο βολική επιλογή για την καθημερινότητα κάθε πολυάσχολης γυναίκας.

Για να αντιγράψετε αυτό το mani που αντλεί την έμπνευσή του από την τάση του quiet luxury, απλώς δώστε στα νύχια σας το σχήμα που βρίσκετε πως είναι πιο κολακευτικό για τη βάση σας, λιμάρετε με προσοχή και περάστε δύο στρώσεις από ένα προϊόν όπως το Sheer Glow της Manicurist στην απόχρωση Blueberry, που θα βρείτε στα Sephora. Το αποτέλεσμα θα είναι μια τέλεια πρόταση για την καθημερινότητά σας, που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε.

Το μανικιούρ της Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow
Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci/ Ideal Image
GettyImages-2236958765.jpg
Daniele Venturelli/Getty Images for Gucci/Ideal Image
