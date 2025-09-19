Mocha Mousse Mani | Το μανικιούρ της Margot Robbie είναι στην απόχρωση που θα επικρατήσει αυτό το φθινόπωρο

Το buzz γύρω από αυτό ξεκίνησε όταν η Pantone ανακοίνωσε πως θα ήταν το χρώμα του 2025, με το γήινο και oh-so-chic mocha mousse να μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας κατακτώντας τις τάσεις της μόδας. Η επικράτησή του δεν θα περιοριζόταν ωστόσο μόνο στον fashion κόσμο, αλλά θα περνούσε και στη σφαίρα του beauty για τα καλά, και μάλιστα σε πολλές διαφορετικές εκφάνσεις του. Το mocha mousse συνεχίζει μέχρι σήμερα να μας απασχολεί, με τη Margot Robbie και το μανικιούρ που επέλεξε σε πρόσφατη εμφάνισή της να είναι η ζωντανή απόδειξη ότι το φθινόπωρο σίγουρα θα το επιλέξουμε κι εμείς σε ένα από τα ραντεβού με τη nail artist μας.

Πιο αναλυτικά, η Margot Robbie έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας "A Big Bold Beautiful Journey” στην οποία πρωταγωνιστεί, έχοντας επιλέξει την κομψή απόχρωση του mocha mousse για τα νύχια της. Η ίδια είχε επιλέξει κοντή βάση για τη δημιουργία του μανικιούρ της, δημιουργώντας την τέλεια barely there πρόταση που αφήνει τα ρούχα να αναδειχθούν και διατηρεί τα νύχια σαν ουδέτερο καμβά που δένει αρμονικά με κάθε look.

H Pantone-approved απόχρωση του mocha mousse αποτελεί μια πρόταση παντός καιρού για το μανικιούρ μας, είναι ωστόσο η τέλεια επιλογή για τους μήνες του φθινοπώρου, όταν η γήινη χρωματική παλέτα αποθεώνεται από το στιλ κάθε γυναίκας. Basic αλλά και σύγχρονο, ουδέτερο και ταιριαστό σε κάθε επιδερμίδα, αξίζει μια ευκαιρία είτε επιλέγετε κοντή βάση νυχιών όπως η Margot Robbie είτε απολαμβάνετε πιο πληθωρικές προτάσεις.

Το mocha mousse μανικιούρ της Margot Robbie