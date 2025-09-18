Follow us

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν

Η Gwyneth Paltrow εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης με μια σύγχρονη εναλλακτική του denim παντελονιού που χαρίζει τα πιο κομψά καθημερινά outfits.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ 18-09-2025
Jason Howard/Bauer-Griffin/GC Images/Ideal Image

Ο πιο πολύβουος μήνας για τους λάτρεις της μόδας είναι παραδοσιακά ο Σεπτέμβριος, με τη φετινή Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης που ολοκληρώθηκε στις 16 του μήνα να έχει αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις ως προς τις συλλογές που παρουσιάστηκαν στο κοινό. Ανάμεσα στις συλλογές που είδαμε τις προηγούμενες μέρες ήταν και αυτή του Michael Kors για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, στη guest list της οποίας ήταν η Gwyneth Paltrow. Και όπως πάντα, το σύνολο που η ίδια επέλεξε έκλεψε τις εντυπώσεις.

Πιο αναλυτικά, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επιτυχημένη επιχειρηματίας επέλεξε ένα smart outfit, κεντρικό piece του οποίου ήταν ένα ρούχο που λειτουργεί ως η τέλεια εναλλακτική των jeans. Τα anti-jeans της Paltrow δεν ήταν άλλα από μια σύγχρονη πρόταση ζιπ κιλότ, η οποία είχε συνδυαστεί με ένα γκρι φούτερ τριών τετάρτων, όπως και ένα λευκό πουκάμισο.

Η elegant ζιπ κιλότ της Gwyneth Paltrow χάριζε τέλεια κίνηση στη φιγούρα της, όμοια με αυτή μιας κλος φούστας, παρέχοντας παράλληλα την άνεση ενός διαχρονικού denim παντελονιού. Με μπροστινή τσάκιση, wide-leg πατρόν, όπως και ψηλόμεση δομή, η εν λόγω πρόταση δημιουργούσε το τέλειο contrast με το ελαφρώς oversized φούτερ της, δημιουργώντας μια μοναδική πρόταση για ένα φρέσκο take σε κλασικές γραμμές ρούχων.
 

Μια ζιπ κιλότ σαν αυτή της Gwyneth Paltrow είναι ό,τι πρέπει για μια εμφάνιση στο γραφείο, ένα πρωινό event δουλειάς, αλλά και ένα μια απογευματινή έξοδο για γεύμα και ψώνια, προσφέροντας πρακτικότητα, άνεση, τόλμη ως προς τους fashion συνδυασμούς, αλλά και elevated στιλ. Μη διστάσετε να επιλέξετε ένα παρόμοιο κεντρικό piece, συνδυάζοντάς το και με πολυτελή πλεκτά πουλόβερ και ζακέτες, όπως και με μια περίτεχνη μπλούζα από δαντέλα.

Η εμφάνιση της Gwyneth Paltrow στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης 

Gwyneth Paltrow
Taylor Hill/WireImage/Getty Images/Ideal Image
