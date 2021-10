10 κάπες που μπορείτε να φορέσετε με τα πάντα

Μπορεί τη χρονιά που πέρασε, οι outerwear τάσεις να μην μας απασχόλησαν ιδιαίτερα, αφού ένα puffer jacket ήταν αρκετό για τις ελάχιστες βόλτες που κάναμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ωστόσο αυτό αλλάζει φέτος. Οι τάσεις που αφορούν στα πανωφόρια παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον την τρέχουσα σεζόν αφού είναι τόσο πολλές, τόσο ποικίλες και τόσο διαφορετικές που όχι μόνο θα βρείτε κάποιο trend που σάς ταιριάζει, αλλά θα καταφέρετε να ανανεώσετε τη συλλογή σας με τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή των staples. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάμεσα στις τάσεις που ξεχώρισαν, οι κάπες.

Οι κάπες πρωταγωνίστησαν στις couture συλλογές των οίκων Dior, Valentino, Fendi, Giambattista Valli, Giorgio Armani, Iris van Harpen και Stephane Rolland, αλλά και στις A/W 2021 συλλογές των οίκων Prada, Alberta Feretti, J W Anderson, Burberry και Chloé.

Ποια είναι όμως τα στοιχεία που κάνουν τις κάπες τόσο ξεχωριστές; Αρχικά, μέσα από τις Ready to Wear συλλογές των σχεδιαστών συμπεραίνουμε πως οι κάπες ταιριάζουν με τα πάντα. Ο οίκος Celine σας προτείνει να τις φορέσετε με τζιν παντελόνι και over -the- knee μπότες, ενώ η Alberta Feretti προτείνει έναν πιο δυναμικό συνδυασμό με δερμάτινο παντελόνι και see through πουκάμισο. Από την πασαρέλα της Miu Miu ξεχωρίσαμε πως οι κάπες ταιριάζουν τέλεια με mini φορέματα, ενώ ο J W Anderson σας προτείνει να φορέσετε τις κάπες ακόμα και στο γραφείο με καρό παντελόνια και αυστηρά πουκάμισα.

Συνεπώς, εκτός από το γεγονός πως είναι ένα εξαιρετικά θηλυκό πανωφόρι, ο βασικότερος λόγος που οι κάπες αξίζουν την προσοχή σας είναι πως ταιριάζουν με τα πάντα. Με φορέματα και φούστες σε κάθε μήκος, με τζιν παντελόνια ή με formal looks, είναι το πανωφόρι που θα αναδείξει ακόμα περισσότερο το ντύσιμο σας και η όχι τόσο αναμενόμενη επιλογή που θα σας κάνει σίγουρα να ξεχωρίσετε.

Editor's Picks