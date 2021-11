Ανεξάρτητα brands | Οι μεγάλοι κερδισμένοι της μόδας για το 2021

Το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19 και η χρονιά της καραντίνας, δηλαδή το 2020, έγιναν η αφορμή για πολλούς επαναπροσδιορισμούς. Δεν θα μπορούσε, εξάλλου, να συμβεί διαφορετικά, αφού κάθε κρίση γεννά αλλαγές, σχεδόν τις επιβάλλει, και δημιουργεί ευκαιρίες. Για ένα τμήμα της μόδας, η βιομηχανία της οποίας δέχτηκε γενναίο πλήγμα στις πωλήσεις και τη λειτουργία της, εμφανίστηκε μία τέτοια ευκαιρία: ανεξάρτητα brands και σχεδιαστές, με τιμές που δεν θεωρούνται απρόσιτες, και σχέδια και ποιότητες που συναγωνίζονται ισάξια τα αντίστοιχα των luxury houses, βρέθηκαν ανάμεσα στα ονόματα της μόδας με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διάρκεια του 2021.

Στη διάρκεια της covid- εποχή το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού δεν στράφηκε μόνο στο comfort style – το οποίο παραμένει ισχυρή επιλογή ακόμα και αυτή τη σεζόν που διανύουμε, αλλά και στο second-hand, στο rental fashion, στα ρούχα με περιβαλλοντική συνείδηση, στις unisex συλλογές, στα μικρότερα, ανεξάρτητα brands. Με απλά λόγια, οι καταναλωτές φαίνεται να κάνουν στροφή σε πιο συνειδητές και πιο "ψαγμένες" επιλογές.

Βεβαίως, στη γενιά των Millenials και τη Gen Z δεν θα μπορούσαν να περάσουν αδιάφορες και οι στιλιστικές επιλογές των "ειδώλων" τους από τη μουσική σκηνή, το modeling, την τηλεόραση (Netflix) και τα social media. Πρόσωπα όπως η Hailey Bieber, η Bella Hadid και η Dua Lipa ποντάρουν συχνά σε εμφανίσεις που βασίζονται σε κομμάτια ανεξάρτητων brands και σχεδιαστών, και κάπως έτσι labels όπως Nensi Dojaka, The Attico, Maximilian, I.Am.Gia κ.ά., άρχισαν να γίνονται κάτι περισσότερο από must: έγιναν ρυθμιστές των τάσεων.

H λίστα με τους (περισσότερο) κερδισμένους του 2021

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ετήσιο report του The Lyst, της αγοραστικής πλατφόρμας που καταγράφει τις αναζητήσεις και τις αγορές των πελατών της, στη διάρκεια του 2021 οι καταναλωτές έψαξαν περισσότερο και ψώνισαν από ανερχόμενα brands, σχεδόν στον ίδιο βαθμό σε σχέση με τα πιο καθιερωμένα brands. Όπως δήλωσε η Brenda Otero, cultural insights manager της εταιρεία, "η πανδημία πυροδότησε κάποιες αλλαγές στο οικοσύστημα των brands. Ο νέος κύκλος τάσεων δημιούργησε ευκαιρίες για μικρότερα, ανεξάρτητα brands καθώς τα κοινωνικά δίκτυα και οι νέες πλατφόρμες προέταξαν την αυθεντικότητα και τη διασκέδαση αντί για πιο εκλεπτυσμένες επιλογές και μεγάλους προϋπολογισμούς".

Στην κορυφή της λίστα με τα ανεξάρτητα brands/σχεδιαστές που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προσοχή online στη διάρκεια του 2021, βρίσκεται η Nensi Dojaka, η 27χρονη Αλβανικής καταγωγής σχεδιάστρια με έδρα το Λονδίνο, που απέσπασε το βραβείο LVMH Prize 2021 για νέους σχεδιαστές. Bella Hadid, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Zendaya, Emma Corrin είναι μερικές μόνο από τις celebrities που έχουν εμπιστευτεί σε εμφανίσεις τους τις μίνιμαλ και αποκαλυπτικές δημιουργίες της. Το μαύρο μίνι φόρεμα από τις συλλογές της είχε στη διάρκεια του 2021 κατά μ.ό. κάθε μήνα 7.000 αναζητήσεις, σύμφωνα με το Lyst. Τη Nensi Dojaka ακολουθούν δυο ακόμη Λονδρέζοι σχεδιαστές, ο Harris Reed (ο σχεδιαστής με δημιουργία του οποίου εμφανίστηκε στο Met Gala 2021 η Iman) και ο Maximilian Davis, με το brand Maximilian, που είδαν τις αναζητήσεις για τα κομμάτια τους να αυξάνουν κατά 189 % και 49% αντίστοιχα στις αρχές του 2021.

Getty Images H Emily Ratajkowski με μίνι φόρεμα της Nensi Dojaka.

Getty Images H Iman στο Met Gala 2021 με Harris Reed δημιουργία.

Άλλα ανερχόμενα ονόματα που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στις online συζητήσεις για τη μόδα, είναι αυτά των: Christopher John Rogers, I.Am.Gia, The Attico και Christopher Esber. Ο σχεδιαστής John Rogers, που στα πρόσφατα 2021 CFDA awards απέσπασε το βραβείο του καλύτερου σχεδιαστή της χρονιάς σε γυναικείες συλλογές, είδε τις αναζητήσεις για το brand του να εκτινάσσονται κατά 164% από την αρχή του έτους, χάρη ασφαλώς και στην υποστήριξη της δουλειάς του από διάσημες όπως η Beyoncé, η Lady Gaga, η Lizzo, αλλά και η αντιπρόεδρος των Η.Π.Α., Kamala Harris. Την ίδια στιγμή, το brand The Attico, με έδρα το Μιλάνο, είδε το zebra- print μπικίνι του να απογειώνεται στις αναζητήσεις - και τις πωλήσεις- κατά 224% αφού η Dua Lipa το φόρεσε στο videoclip "Love Again", αλλά και η Hailey Bieber στις διακοπές της στην Ελλάδα.

Getty Images O Christopher John Rogers με την Emily Blunt στα 2021 CFDA Awards.

Η τάση που θέλει τα μικρά, ανεξάρτητα brands να ανεβαίνουν και να γίνονται δημοφιλή θα συνεχιστεί και το 2022, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Lyst, ενώ ήδη έχουν αρχίζει να ξεχωρίζουν στη αγορά brands όπως το λονδρέζικο Conner Ives, το παριζιάνικο Coperni, το νεοϋρκέζικο Area και το shoe brand Mach & Mach, με έδρα τη Γεωργία.

Getty Images H Gigi Hadid στο show του ανερχόμενου brand Coperni για τη συλλογή SS22.

Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι τα mega brands έχουν χάσει ή θα χάσουν από τη δυναμική τους, εξάλλου ο οίκος Balenciaga ήταν ο μεγάλος νικητής σε αναζητήσεις και επιρροή για το 2021 σύμφωνα με το Lyst. Αυτό που συβαίνει είναι απλά μία αναδιανομή της πίτας αναφορικά με το αγοραστικό ενδιαφέρον και μία πιο συμμετοχική διαδικασία στη διαμόρφωση των τάσεων στη μόδα.