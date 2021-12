Ο οίκος Louis Vuitton αφιερώνει τις βιτρίνες των boutiques του στον Virgil Abloh

Ο απροσδόκητος χαμός του Virgil Abloh, του καλλιτεχνικού διευθυντή των ανδρικών συλλογών του οίκου Louis Vuitton, σκόρπισε τεράστια θλίψη στη βιομηχανία της μόδας, αλλά και το ίδιο το luxury brand που φιλοξένησε τις συλλογές του από το 2018. Ο ταλαντούχος σχεδιαστής, ιδρυτής του επιδραστικού streetwear brand Off-White, έφυγε από τη ζωή στις 28 Νοεμβρίου σε ηλικία 41 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. Δύο μέρες μετά, στις 30 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το - ήδη προγραμματισμένο- show της Louis Vuitton στο Μαϊάμι για την παρουσίαση της ανδρικής συλλογής SS'22 του Abloh, η οποία εξελίχθηκε σε μια εκδήλωση μνήμης, παρουσία πολλών διάσημων φίλων του σχεδιαστή, και με κυρίαρχη φράση το "Virgil was here", που γράφτηκε με φωτεινά γράμματα στον σκοτεινό ουρανό.

Ο οίκος, όμως, συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του δημιουργού του και μεταφέρει την ίδια φράση στις βιτρίνες των μπουτίκ του παγκοσμίως. Ήδη από τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, οπότε κι έγινε η κηδεία του Abloh σε μια ιδιωτική τελετή στη γενέτηρά του, το Σικάγο, οι βιτρίνες στα καταστήματα σε Νέα Υόρκη, Σεούλ, Οσάκα, Λονδίνο, Μόσχα, Ταϊπέι, Λος Άντζελες, Σικάγο, Σιγκαπούρη, Κωνσταντινούπολη, Σίδνεϊ, Μπανγκόκ, Μιλάνο και Μαδρίτη ήταν στολισμένα με ζεστά, πλούσια χρώματα που αποτελούν αναφορά στο "Virgil’s Sky”, την collection με την οποία έκανε ντεμπούτο o σχεδιαστής για τον οίκο, το 2019, και είχε ως έμπνευση το παραμύθι ο "Μάγος του Οζ".

Πέρα από το "Virgil was here", οι βιτρίνες φιλοξενούν και quotes του σχεδιαστή όπως "Let your imagination run riot,” "Everything I do is for the 17-year-old version of myself,” και "I’m a dreamer. I think about how long my ideas can impact or bring a different voice to the rest of the world.”