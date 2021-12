To festive look της Nicole Kidman είναι αυτό που αξίζει να αντιγράψετε

Αν αναζητάτε ιδέες για τις γιορτινές εμφανίσεις και τα party looks σας, ασφαλώς και θα βρείτε πολλές στο ...κόκκινο χαλί. Εκεί δηλαδή που το glam style είναι "βασιλιάς" και τα πιο εντυπωσιακά φορέματα συναγωνίζονται για μια θέση στην ιστορία. Βεβαίως, δίκαια θα σκεφτείτε ότι τα περισσότερα αυτά είναι λίγο υπερβολικά σε σχέση με τι αρμόζει για τις περιστάσεις που εσείς θα θέλατε να αξιοποιήσετε κάτι αντίστοιχο, όμως δεν είναι όλα τα red carpets της ίδιας βαρύτητας και δεν εκπροσωπούν όλες οι εμφανίσεις το grand manner του στιλ. Υπάρχουν και οι πιο relaxed στιγμές κομψότητας και λάμψης, όπως αυτή που μας χάρισε πρόσφατα η Nicole Kidman.

H βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας της "Being The Ricardos", στη γενέτηρά της Αυστραλία, επιλέγοντας - με τη βοήθεια της στιλίστριάς της Julia von Boehm - ένα glam outfit που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν ιδανικό για festive looks. Τι φόρεσε η Kidman; Ένα μάξι sequin φόρεμα με μοτίβα σε αποχρώσεις του σμαραγδί και του γαλαζοπράσινου από τη συλλογή SS22 του οίκου Etro, ένα ζευγάρι PVC πέδιλα με κρυστάλλους από τη συλλογή Αquazzura και κομψά κοσμήματα από τα οποία ξεχωρίζουν τα κρεμαστά σκουλαρίκια της, ενώ κρατούσε ένα σατέν πράσινο clutch με τη signature αγκράφα με κρυστάλλους του Roger Vivier.

Get her style

Αυτό που κάνει ιδιαίτερο το look της Kidman είναι η "out-of-the box" επιλογή της σε φόρεμα: αντί για ένα πιο συνηθισμένο φόρεμα από ασημί ή χρυσές ή κόκκινες πούλιες, καταφεύγει σε μια επιλογή που συνδυάζει πούλιες και μοτίβα- χαρακτηριστικά εξάλλου στις συλλογές του οίκου Etro-, κι έτσι χαρίζει στην εμφάνισή της μία πολύ φρέσκια και ιδιαίτερη ματιά.

Ένα sequin φόρεμα, βεβαίως, επιβάλλει "ηρεμία" στο υπόλοιπο σύνολο, ωστόσο εδώ η ηθοποιός και η στιλίστριά της έχουν ισορροπήσει με μαεστρία παπούτσια και αξεσουάρ που ναι μεν διαθέτουν λάμψη, δεν διαταράσσουν, ωστόσο, χάρη στην ουδετερότητα των υλικών τους, των χρωμάτων και του σχεδιασμού τους, την πρωτοκαθεδρία που έχει στο look το φόρεμα.

Η εμφάνιση της Nicole Kidman γίνεται η ιδανική για να αντιγράψατε και στα δικά σας festive looks, αν θέλετε να κερδίσετε τις εντυπώσεις. Αρκεί να επενδύσετε στο φόρεμα που δεν θα περίμενε κανείς να δει και να προσθέσετε τα κατάλληλα αξεσουάρ για να το αναδείξετε.

