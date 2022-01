Οι τηλεοπτικές ηρωίδες είναι οι κορυφαίες trendsetters της χρονιάς

Από την εποχή που η Carrie Bradshaw έστελνε τις φανατικές της θαυμάστριες να επενδύσουν σε γόβες Manolo Blahnik και στη Fendi Baguette και η Rachel Green από τα "Φιλαράκια" δημιουργούσε φρενίτιδα με τα χτενίσματα της που πολλές γυναίκες θέλησαν να μιμηθούν, έχουν περάσει δεκαετίες ωστόσο ένα παραμένει σίγουρο: οι τηλεοπτικές ηρωίδες με ισχυρό στιλ πάντα άφηναν το αποτύπωμά τους στη μόδα. Το φαινόμενο, ωστόσο, της επιρροής των fictional χαρακτήρων απέκτησε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην εποχή που διανύουμε, οπότε τα σκήπτρα στη κατ' οίκον διασκέδαση έχουν παραλάβει οι streaming πλατφόρμες, και απογειώθηκε στη διάρκεια της καραντίνας, που αυτή αποτέλεσε και την αποκλειστική διέξοδο για ψυχαγωγία.

Κι ενώ το reboot του "Sex and the city”, "And just like that...”, ή σειρές όπως το "Emily in Paris” - που συζητήθηκε κυρίως για το φαντεζί στιλ των ηρωίδων του, ήταν σχετικά αναμενόμενο να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των fashionistas, στο παιχνίδι του ενδυματολογικού influencing έχουν εισέλθει και σειρές όπως το "Squid Game”. Η πρεμιέρα του κορεάτικου θρίλερ τον Σεπτέμβριο του 2021 προκάλεσε αυξημένη ζήτηση σε retro-inspired φόρμες και slip -on αθλητικά παπούτσια κάνοντας ακόμα και τους The New York Times να αναρωτιούνται σε άρθρο τους για την "απρόσμενη επιρροή της σειράς στο στιλ".

Splash news / Ideal Images Σκηνή από τη σειρά "Squid Game".

Hot fashion items & τηλεοπτικές σειρές

Στη λίστα που δημοσιοποίησε το The Lyst για τα hot fashion items του τελευταίου τετραμήνου του 2021, εντοπίζει κανείς κομμάτια που οι αγοραστές επέλεξαν σαφώς επηρεασμένοι από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Ωστόσο, σ' όλη τη διάρκεια του περσινού έτους, η πλατφόρμα κατέγραφε αυξήσεις στις αναζητήσεις των καταναλωτών σε κομμάτια ή στιλ που υιοθέτησαν δημοφιλείς τηλεοπτικοί χαρακτήρες.

Οι cult φιγούρες της ζάπλουτης οικογένειας Roy που πρωταγωνιστεί στη σειρά"Succession" του HBO επανέφεραν στη μόδα τα basecall caps - η αύξηση των πωλήσεων στο συγκεκριμένο είδος άγγιξε το 45% τον Οκτώβριο σύμφωνα με το The Lyst- και έκαναν δημοφιλή luxury brands που φημίζονται για τη ραφιναρισμένη κομψότητά τους, όπως Loro Piana και Brunello Cucinelli. Νωρίτερα, το "Squid Game” ήταν ο λόγος που brands όπως η Vans βρέθηκαν κατά 145% πάνω στις αναζητήσεις στα λευκά slip – ons, ενώ οι αγοραστές ενδιαφέρθηκαν εξίσου για old-style φόρμες και κόκκινα boiler suits.

Designer brands όπως Loewe, Dries van Noten, Manolo Blahnik και Alexander McQueen βρέθηκαν στα report του The Lyst τον Δεκέμβριο μετά την πρεμιέρα της σειράς "And Just Like That", γιατί βεβαίως οι fashion savvy ηρωίδες της εμφανίστηκαν φορώντας κομμάτια τους, ενώ το "Emily in Paris”, στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του επίσης τον Δεκέμβριο, έκανε ανάρπαστα τα gingham blazers, τα bucket hats, τη Valentino logo ζώνη, τα κομμάτια Dior, και πολλά άλλα.

Spash News / Ideal Images Emily in Paris

Αν πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο, αξίζει να αναφερθούμε στη συνεισφορά της σειράς "The Queen’s Gambit" στη vintage μόδα. Το στιλ των '60s έφτασε μέχρι τις πασαρέλες, ενώ πιο συγκεκριμένα η πρεμιέρα της σειράς, σύμφωνα με το The Lyst, είχε απογειώσει την αναζήτηση των καρό και είχε αναδείξει το ασπρόμαυρο faux - fur παλτό Stand Studio σε hot item. Τη δική του επιρροή στη μόδα δημιούργησε και το δράμα εποχής "Bridgerton" που αύξησε κατακόρυφα το ενδιαφέρον για κορσέδες και empire line φορέματα. Και μπορεί η πρώτη να ολοκλήρωσε τον κύκλο της ως mini σειρά, η δεύτερη ωστόσο κάνει πρεμιέρα τον Μάρτη με τη δεύτερη σεζόν της και αναμένεται να δημιουργήσει νέα trends και να αναδείξει καινούργια κομμάτια.

Hot fashion items & ταινίες

Εκτός από τα τηλεοπτική σήριαλ, το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία συγκεκριμένων fashion items είχαν διάφορες ταινίες. Η πρεμιέρα του "House of Gucci” τον Νοέμβρη έγινε αφορμή για την εντυπωσιακή αύξηση (κατά 257%) στις αναζητήσεις Gucci προϊόντων, κάτι που είχε προβλέψει και η μαμά- εταιρεία του οίκου, ο όμιλος Kering, ενώ τα Gucci’s 1953 Horsebit loafers αναδείχτηκαν το κορυφαίο ανδρικό αξεσουάρ των τελευταίων μηνών του 2022. Από την άλλη, η πιο πρόσφατη ταινία της σειράς Jame Bond "No Time to Die” έφερε στην ίδια λίστα, με τα top fashion items για άνδρες, το ρολόι Omega Seamaster Diver 300.