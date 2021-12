The Carrie Bradshaw effect | Ποια κομμάτια έκανε ξανά δημοφιλή η επιστροφή της στην τηλεόραση;

Το πολυ-αναμενώμενο reboot της δημοφιλούς σειράς των 90s "Sex and the city", το σήριαλ "And Just Like That…", έκανε πρεμιέρα και ήδη το φαινόμενο "Carrie Bradshaw" έχει αρχίσει να ασκεί την επιρροή του. Εξάλλου, το στιλ της ηρωίδας που ερμηνεύει η Sarah Jessica Parker υπήρξε ένα από τα πιο επιδραστικά fashion icons της δεκαετίας των '90s, αλλά και '00s, και αυτό δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ως σήμερα.

Με την προβολή της νέας σειράς, οι αναζητήσεις για κομμάτια που λατρεύει η Bradshaw απογειώθηκαν, και το The Lyst έχει τις αποδείξεις. Όπως αναφέρουν τα τελευταία data που επεξεργάστηκε αναλύοντας τις αγορές και τις αναζητήσεις των καταναλωτών στην πλατφόρμα του, μέσα σε μία εβδομάδα από την πρεμιέρα της σειράς "And Just Like That…", οι αναζητήσεις για παπούτσια Manolo Blahnik απογειώθηκαν σημειώνοντας ποσοστό αύξησης 56%, ενώ πιο δημοφιλές σχέδιο είναι οι γόβες Hangisi - τις οποίες εξάλλου έκανε διάσημες η Carrie.

Getty Images H Sarah Jessica Parker στη σειρά "And Just Like That…" φορώντας τις iconic γόβες Hangisi από τον Manolo Blahnik.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, κι ένα ακόμα κομμάτι που αγαπούσε η ηρωίδα του "Sex and the city" ανέβηκε ψηλά σε ζήτηση. Ο λόγος για τις τούλινες φούστες και γενικά τα κομμάτια από τούλι, ενώ ειδικά τα τούλινα φορέματα βρέθηκαν κατά 40% ψηλότερα στις αναζητήσεις της εβδομάδας. Να θυμίσουμε ότι και η πρωταγωνίστρια Sarah Jessica Parker εμφανίστηκε με φόρεμα με τούλινη φούστα - από τον οίκο Oscar de la Renta- στο κόκκινο χαλί της επίσημης προβολής της σειράς.

Getty Images H Sarah Jessica Parker στην πρεμιέρα της σειρά "And Just Like That…"

Καθώς θα προχωράει η σειρά, και νέα επεισόδια του "And Just Like That…" θα αποκαλύπτονται, είναι σχεδόν βέβαιο ότι κι άλλα αγαπημένα κομμάτια της "Carrie Bradshaw" θα βρεθούν στην κορυφή των αγοραστικών αναζητήσεων.