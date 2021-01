Η "μάχη" των fashion labels για μια θέση στο νέο Sex and the City

Το reboot της δημοφιλούς σειράς των ‘90s "Sex and the City" δεν έχει φέρει απλά χαρά στους θαυμαστές της σειράς. Έφερε κι ένα τεράστιο χαμόγελο στους ανθρώπους της βιομηχανίας της μόδας, που βλέπουν σ’ αυτή την τηλεοπτική επιστροφή μια τεράστια (κερδοφόρα) ευκαιρία -εφόσον, βεβαίως, τα labels τους προκριθούν για να ντύσουν τις εμβληματικές ηρωίδες της σειράς.

Ο τίτλος του ρεπορτάζ που φιλοξενεί η "The Guardian" είναι σαφής και ξεκάθαρος: "Πρέπει να είμαστε σ’ αυτή τη σειρά: τα fashion labels ανταγωνίζονται για έναν ρόλο στο Sex and the City". Στο άρθρο, fashion insiders, επιχειρηματίες του χώρου και PR managers περιγράφουν πόσο μεγάλη ευκαιρία αποτελεί για τα brands η συμμετοχή τους σε μία σειρά που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του στιλ της δεκαετίας που προβλήθηκε, κι εν γένει, για την ανάγκη που έχει προκύψει στην περίοδο της πανδημίας για μεγαλύτερη προβολή τους από την τηλεόραση. Με την πανδημία να έχει κρατήσει τα καταστήματα κλειστά, τις πωλήσεις να πέφτουν, τα red carpets να έχουν ακυρωθεί και τα fashion events να γίνονται "κεκλεισμένων των θυρών", η βιομηχανία της μόδας αναζητά αγωνιωδώς τρόπους να επικοινωνήσει τις δημιουργίες της και τα προϊόντα της. Και οι τηλεοπτικές σειρές, με τη επιτυχία που σημειώνουν αυτή τη στιγμή και το υψηλό επίπεδο παραγωγών, μοιάζουν ο πιο σίγουρος τρόπος.

Όπως δηλώνει στην "Guardian", η PR Daisy Hoppen, που στους πελάτες της ανήκει η σχεδιάστρια Molly Goddard, "η τηλεόραση έχει τεράστια σημασία για εμάς αυτή τη στιγμή. Ειδικά αυτή τη χρονιά, που τα red carpets δεν είναι τα ίδια, κι όλοι παρακολουθούν τηλεόραση. Όταν ανακοινώνεται μια καινούργια παραγωγή, αναζητούμε να μάθουμε την ομάδα. Οι ενδυματολόγοι είναι οι VIP στιλίστες της εποχής. Αλλά το Sex and the City έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό, καθώς είναι μία σειρά στην οποία η μόδα παίζει καθοριστικό ρόλο".

Το impact του SATC στο 2021

Οι αμφιβολίες για το αν το reboot της σειράς θα ασκεί την ίδια επιρροή και θα δημιουργήσει παρόμοιο καλτ με την "original" εκδοχή του, δεν είναι αβάσιμες. Η απουσία της "Samantha", η compact μορφή του νέου κύκλου [ σ.σ. η σειρά θα έχει 10 επεισόδια και τίτλο And Just Like That], το στοίχημα για τη συνεπή και ουσιαστική εξέλιξη των χαρακτήρων και την προσαρμογή του σεναρίου στα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η νέα εποχή, είναι διάφορα ερωτηματικά που προκύπτουν, ωστόσο η τελική επιτυχία ή αποτυχία μένει να αποδειχτεί.

Αυτό, όμως, ελάχιστα απέχει από το να στερήσει μία επιτυχία για τα fashion brands που θα ντύσουν τις ηρωίδες. Στην εποχή που τα social media είναι κραταιά, το buzz γύρω από τις εμφανίσεις μοιάζει να είναι το μόνο σίγουρο κομμάτι επιτυχίας και τα fashion labels το γνωρίζουν καλά. Όπως το περιγράφει η Lauren Sherman, ανταποκρίτρια του Business of Fashion, στο έντυπο: "ένα καλό placement στη σειρά θα γίνει tweet, ανάρτηση στο Instagram, θέμα στα media, ακόμα και βίντεο, η προώθηση είναι πολύ ισχυρή".

Το στοίχημα για τον επόμενο costume designer

" Η δεκαετία των ‘90s ήταν για τη μόδα γεμάτη από κινήματα και σχεδιαστές – από την αποδόμηση στο grunge, τα πάντα από τον Margiela στον McQueen. Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες για την ενδυματολόγο Patricia Field. Εν αντιθέσει, στα 2020s η κατάσταση είναι ρευστή με πολλά προβλήματα, οπότε το να χρησιμοποιήσει κανείς τη μόδας για να απεικονίσει το πνεύμα της εποχής θα είναι κάπως δύσκολο. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτά τα κορίτσια με φόρμες", θα δηλώσει η Valerie Steele, επιμελήτρια του Μουσείου του Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης.

Με την Field να έχει επιβεβαιώσει ότι δεν έχει κάποια συμμετοχή – ακόμα- στο reboot της σειράς, η πρόκληση για τον ενδυματολόγο που θα αναλάβει το καθήκον να προσαρμόσει το στιλ των ηρωίδων στα δεδομένα της εποχής είναι μεγάλη.

Σε μία εποχή που η μόδα δεσμεύεται διαρκώς απέναντι στο sustainability και οι συλλογές προσεγγίζουν αδιάκοπα το gender fluidity, με τα ανεξάρτητα labels να έχουν το ίδιο μερίδιο απήχησης και δημοφιλίας με τα καθιερωμένα fashion houses, η συζήτηση για το αν η Carrie θα εγκαταλείψει τα αγαπημένα της "Manolos" για ένα ζευγάρι άνετα sneakers μπορεί να αποδειχτεί ακόμα και πονοκέφαλος. Όχι, όμως, και τόσο μεγάλος, αν αναλογιστεί κανείς ότι fashion desigers όπως η Stella McCartney ή Gabriela Hearst, που εκφράζουν με τις δημιουργίες τους απόλυτα τη νέα φιλοσοφία που διαπερνά τη μόδα, θα μπορούσαν άνετα να αναλάβουν να υποστηρίξουν το στιλ των ηρωίδων. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα του mix-up, ώστε να χωρέσουν όλα τα labels, και όλες οι ενδυματολογικές ταυτότητες, στη γκαρνταρόμπα της Carrie, της Charlotte και της Miranda. Ή όπως το θέτει καλύτερα η Rebecca Weinberg, συνεργάτης - ενδυματολόγος της Patricia Field στο άρθρο της "Guardian", "όλοι θέλουν τα ηχηρά brands, αλλά αν δεν τα αξιοποιήσεις με κομψό τρόπο, αν δεν τα κάνεις mix up, θα χάσεις από τη δεξιοτεχνία. Το να δουλεύεις με μικρότερα brands, σου δίνει την ευκαιρία να αλλάξεις τη ζωή κάποιου. Κι αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση".