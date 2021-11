Manolo Blahnik | Ο σχεδιαστής παπουτσιών που έκανε τα όνειρα των γυναικών πραγματικότητα

Η Naomi Campbell του έχει χαρίσει τον χαρακτηρισμό "Ο βασιλιάς των παπουτσιών”. Η Carrie Bradshaw, ηρωίδα της σειράς Sex and the City, έχει θυσιάσει το ενοίκιο του σπιτιού της για να αποκτήσει ένα ζευγάρι παπουτσιών με την υπογραφή του. Η εκρηκτική Bianca Jagger έγραψε ιστορία όταν έκανε την είσοδο της στο Studio 54 επάνω σε άλογο, φορώντας παπούτσια του. Η Rihanna, η πριγκίπισσα Diana, η Meghan Markle και η Kate Middleton, η Celine Dior και η Olivia Palermo, η Michele Obama και η Beyonce. Αυτές και ακόμα περισσότερες διάσημες γυναίκες με μεγάλη επιρροή στον κόσμο της μόδας υποκλίνονται στο ταλέντο του σχεδιαστή υποδημάτων, Manolo Blahnik.

Getty Images Το 1977, η Bianca Jagger εισέρχεται στο Studio 54 με λευκό άλογο, φορώντας Manolo Blahnik παπούτσια.

Getty Images Το 1994, η πριγκίπισσα Diana συνδύασε το "Revenge Dress" με μαύρες, Manolo Blahnik γόβες στο πάρτι του Vanity Fair

Getty Images H Sarah Jessica Parker στα γυρίσματα της σειράς Sex and the City, το 2002.

"Είναι το μόνο πράγμα που με εμπνέει. Εμπνέομαι από τα όνειρα. Ποιος ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα;” Ο Manolo Blahnik γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου του 1942 στη Σάντα Κρουζ Ντε Λα Πάλμα, την πρωτεύουσα της ισπανική νήσου Λα Πάλμα. Ο πατέρας του ήταν ιδιοκτήτης φυτειών μπανάνας και ο ίδιος μεγάλωσε σε ένα ήρεμο, δίπλα στη φύση περιβάλλον στις Κανάριες Νήσους. Η αγάπη του για τα υποδήματα έγινε εμφανής από πολύ μικρή ηλικία, αφού ο ίδιος χρησιμοποιούσε την παιδική φαντασία του για να δημιουργήσει μικροσκοπικά παπούτσια για ιγκουάνα με περιτύλιγμα από καραμέλες. Την ίδια αγάπη για τα υποδήματα, ωστόσο, έτρεφε και η ισπανίδα μητέρα του, η οποία κατασκεύαζε τα δικά της παπούτσια με τη βοήθεια ενός τεχνίτη της περιοχής.

Μεγαλώνοντας, ο Manolo Blahnik μετακομίζει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Γενεύη. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνέντευξη του: "Ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Ο πατέρας μου θεώρησε ότι έπρεπε να σπουδάσω νομική, οπότε μπήκα στο πανεπιστήμιο της Γενεύης και ολοκλήρωσα το πρώτο εξάμηνο, αλλά δεν ήταν για μένα. Επομένως, ζήτησα αν θα μπορούσα να μεταπηδήσω στη λογοτεχνία, αλλά ούτε κι αυτό απολάμβανα. Οπότε πήρα την άδεια να σπουδάσω τέχνη και να βρω τον δρόμο μου. Ήθελα να κάνω κάτι δημιουργικό, κάτι με τα χέρια μου”. Το 1965, βρίσκει τον Manolo Blahnik στην πόλη του Φωτός, το Παρίσι, για να συνειδητοποιήσει αργότερα πως η γαλλική νοοτροπία δεν του ταιριάζει. Ωστόσο, κατά την παραμονή του εκεί είχε την τύχη να γνωρίσει τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Paloma Picasso όσο εκείνος εργαζόταν σε ένα κατάστημα ρούχων παράλληλα με τις σπουδές του στην τέχνη και τη σκηνογραφία.

Η γνωριμία του με την Paloma Picasso ήταν καταλυτικής σημασίας, αφού ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε και προέτρεψε να ταξιδέψει στο Λονδίνο με σκοπό να κάνει πραγματικότητα το τότε όνειρο του. Να σχεδιάζει δηλαδή σκηνικά για θεατρικές παραστάσεις. Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, πειραματίστηκε με το γράψιμο στο περιοδικό L'Uomo Vogue, ενώ εργαζόταν την μπουτίκ Zapata.

Χρονιά σταθμός στην πορεία του Manolo Blahnik είναι το 1970 όταν δημιούργησε το δικό του brand. Μια ακόμα γυναίκα, αυτή τη φορά η αρχισυντάκτρια της Vogue, Diana Vreeland, ήταν εκείνη που τον προέτρεψε να αφήσει το θέατρο και να αφοσιωθεί στη δημιουργία παπουτσιών, λέγοντας του "Νεαρέ, σχεδίαζε πράγματα, σχεδίαζε αξεσουάρ, κάνε παπούτσια". Ο Manolo Blahnik ξεκίνησε να σχεδιάζει, να επισκέπτεται εργοστάσια υποδημάτων, αλλά και τσαγκάρηδες με σκοπό να μάθει όσο καλύτερα γίνεται την τέχνη της υποδηματοποιίας. Το 1971, ο άγγλος σχεδιαστής μόδας Ossie Clark ζητά από τον Manolo Blahnik να σχεδιάσει τα παπούτσια για τη γυναικεία συλλογή του. Τότε, ο shoe maker αψηφά τις τάσεις που θέλουν τα παπούτσια να έχουν αποκλειστικά πλατφόρμες και δημιουργεί παπούτσια με στιλέτο.

Το 1973 ανοίγει την πρώτη του μπουτίκ στο Λονδίνο -εκεί που βρίσκεται μέχρι και σήμερα, ενώ μέχρι το 1977 το ταλέντο του Manolo Blahnik είχε ξεπεράσει τα όρια της Αγγλίας με τα παπούτσια του να βρίσκονται στα πολυκαταστήματα Bloomingdales των Η.Π.Α.

Ο Manolo Blahnik στις Η.Π.Α

Ο σχεδιαστής γνωρίζει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του το 1983, όταν επεκτείνει την επιχείρηση του στην Αμερική, ανοίγοντας το πρώτο κατάστημα στη Νέα Υόρκη, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με πολυκαταστήματα όπως τα Barneys, Bergdorf Goodman και Neiman Marcus. Σύντομα, οι δημιουργίες του Manolo Blahnik έκαναν την εμφάνιση τους στα fashion shows διάσημων οίκων όπως οι Oscar de la Renta, Calvin Klein, Isaac Mizrahi, Yves Saint Laurent και John Galliano.

"Γιατί παπούτσια; Γιατί έχουν από μόνα τους τη δική τους ζωή. Ta έχεις στο πάτωμα, τα κοιτάς. Ένα φόρεμα, απλά το φοράς. Αγαπώ, επίσης, τον τρόπο που ένας άνθρωπος περπατάει μέσα στα παπούτσια, το πώς διακοσμούν τα πόδια”. Από τη στιγμή που οι δημιουργίες του Manolo Blahnik ταξιδεύουν στις Η.Π.Α, καθιερώνεται ως ένας από τους trend setters που αγάπησαν χιλιάδες γυναίκες, διάσημες και μη, που έχουν αδυναμία στα παπούτσια.

Από το 1970 μέχρι σήμερα, ο Manolo Blahnik έχει δημιουργήσει περισσότερα από 30.000 στιλ παπουτσιών και όπως έχει δηλώσει ο ίδιος θυμάται ακόμα κάθε όνομα, ημερομηνία, υλικό και σόλα που χρησιμοποίησε για τα παπούτσια του. Η επιχείρηση του σχεδιαστή βρίσκεται μέχρι και σήμερα στη γειτονιά Old Church Street στο Chelsea του Λονδίνου. Όσον αφορά στην παραγωγή των παπουτσιών του Manolo Blahnik, αυτή πραγματοποιείται από τέσσερα εργοστάσια που βρίσκονται στο Μιλάνο και είναι περιορισμένης ποσότητας. Συγκεκριμένα, κάθε μήνα δημιουργούνται από 10.000 έως 15.000 ζευγάρια παπούτσια με χιλιάδες γυναίκες να ονειρεύονται να αποκτήσουν τουλάχιστον ένα από τα σχέδια του.

Ποιο είναι όμως το μυστικό της επιτυχίας του Manolo Blahnik;

Σύμφωνα με την Judith Clark, επιμελήτρια των συλλογών του, "Πολλά από τα σχέδια του είναι εμβληματικά. Καθώς τα κοιτάς, συνειδητοποιείς ότι βασίζονται σε ένα ποίημα που διάβασε, σε έναν πίνακα που είδε στο μουσείο Prado, σε ένα ταξίδι που έκανε ή σε κοράλλια από τη Σικελία". Εδώ και πέντε δεκαετίες, ο Manolo Blahnik δημιουργεί παπούτσια που κάνουν την κάθε γυναίκα να νιώθει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού της με τα σχέδια του να μοιάζουν με κόσμημα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει αμέσως τα σχέδια του.

Manolo Blahnik: The Boy Who Made Shoes for Lizards



Η ιστορία του Manolo Blahnik ενέπνευσε τον σκηνοθέτη Michael Robert, ο οποίος δημιούργησε το ντοκιμαντέρ "Manolo Blahnik: The Boy Who Made Shoes for Lizards”, στο οποίο παρακολουθούμε άγνωστες πτυχές της ζωής του σχεδιαστή. Παράλληλα, διάσημες γυναίκες όπως οι Paloma Picasso, Karlie Kloss, Naomi Campbell, Anna Wintour, Rihanna αλλά και ο σχεδιαστής Isaac Mizrahi να μιλούν για το ταλέντο του δημιουργού.

Getty Images Ο σχεδιαστής στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ "Manolo: The Boy Who Made Shoes For Lizards"

Τα πιο διάσημα σχέδια του Manolo Blahnik