Τα looks της Kate Middleton στην Καραϊβική είναι αυτά που χρειάζεστε στις διακοπές σας

H Kate Middleton και ο Πρίγκιπας William βρίσκονται στην 3η μέρα της περιοδεία τους στα κράτη της Καραϊβικής που είναι μέλη της Κοινοπολιτείας. Το ταξίδι τους ξεκίνησε από το Μπελίζ, στο οποίο προσγειώθηκαν το Σάββατο 19 Μαρτίου, ενώ σήμερα θα αναχωρήσουν για τη Τζαμάικα τον δεύτερο σταθμό της περιοδείας τους, η οποία θα κλείσει με επίσκεψη στις Μπαχάμες. Η οχταήμερη περιοδεία του βασιλικού ζεύγους γίνεται εκ μέρους της βασίλισσας Ελισάβετ και στο πλαίσιο του εορτασμού για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

Η γκαρνταρόμπα της Kate Middleton

Ένα τέτοιο βασιλικό tour, με πολλές επισκέψεις, συναντήσεις και events, απαιτεί και μία ποικιλία από outfits για τη δούκισσα του Cambridge. Η Kate Middleton, βεβαίως, είναι μία ιδιαιτέρως μετρημένη στις στιλιστικές της επιλογές "γαλαζοαίματη", συχνά επαναλαμβάνοντας στις εμφανίσεις αγαπημένα της κομμάτια, ωστόσο αυτό δεν της στερεί τίποτα από την κομψότητά της. H Middleton γνωρίζει καλά τι ταιριάζει να φορέσει σε κάθε περίσταση και δεν έχει επίσης κανένα πρόβλημα να ντυθεί με ρούχα και αξεσουάρ που είναι προσιτά οικονομικά.

Την ίδια συνταγή, βεβαίως, ακολουθεί και στην περιοδεία της στην Καραϊβική που επιπλέον απαιτεί μία γκαρνταρόμπα που να ανταποκρίνεται στο κλίμα της περιοχής: το τροπικό! Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να δούμε την δούκισσα του Cambridge να εμφανίζεται με καλοκαιρινά φορέματα, εσπαντρίγιες, πέδιλα και στιλάτα γυαλιά ηλίου. Οι έως τώρα επιλογές της (καθώς έπονται κι άλλες), από τις επισκέψεις της στο Μπελίζ, προσφέρουν μπόλικες ιδέες για την καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα και τα outfits που θα φοράμε σύντομα.

Τα looks στο Μπελίζ

#1

Πρώτη μέρα: Για την άφιξή της στο Μπελίζ και τη συνάντηση με το πρωθυπουργικό ζεύγος της χώρας, η Kate επέλεξε ένα δαντελένιο peplum φόρεμα σε royal blue απόχρωση, από την αγαπημένη τη σχεδιάστρια Jenny Packham. Ολοκλήρωσε με suede γόβες και clutch στην ίδια απόχρωση, όπως και κοσμήματα με μπλε πολύτιμους λίθους. Το royal blue στην εμφάνισή της απέτισε φόρο τιμής στο μπλε της σημαίας του Μπελίζ, ωστόσο αποτελεί κι ένα πολύ καλοκαιρινό χρώμα. Το cocktail φόρεμά της αποτελεί τη ιδανική πρόταση για ένα ανοιξιάτικο ή καλοκαιρινό γάμο.

#2

Δεύτερη μέρα: Στη δεύτερη μέρα του ταξιδιού τους στο Μπελίζ, ο William και η Kate επισκέφτηκαν το χωριό Hopkins για να συμμετάσχουν στο παραδοσιακό Φεστιβάλ Garifuna. Το ζευγάρι συναντήθηκε με ντόπιους και παιδιά της κοινότητας, χόρεψαν στους ρυθμούς των παραδοσιακών ντραμς, δοκίμασαν παραδοσιακά φαγητά, φύτεψαν ένα δέντρο και απόλαυσαν ένα περίπατο στην παραλία. Νωρίτερα μέσα στη μέρα είχαν επισκεφτεί μια φάρμα καλλιέργειας κακάο, τη Che'il Mayan Chocolate φάρμα στο χωριό Maya Center, όπου συμμετείχαν στη δημιουργία σοκολάτας.

Για όλους αυτούς τους σταθμούς μέσα στην ημέρα, η δούκισσα του Cambridge επέμεινε σ' ένα φόρεμα: το φλοράλ stretch-poplin μίντι φόρεμα από τη συλλογή της Tory Burch. To smock φόρεμα με την tired φούστα, τα έντονα μοτίβα και το μπλε χρώμα είναι η τέλεια επιλογή για τα looks στις καλοκαιρινές διακοπές ή για χαλαρές εμφανίσεις στην πόλη στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Kate το μοναδικό που άλλαξε στο look της ήταν τα παπούτσια: για την επίσκεψη στη φάρμα και το Φεστιβάλ επέλεξε να φορέσει τις αγαπημένα της πέδιλα- πλατφόρμες "Minx" του Stuart Weitzman, ενώ για τη βόλτα της στην παραλία άλλαξε τα πέδιλα για τις "κλειστές" φλατ πλεκτές εσπαντρίγιες "Hestia" της Stella McCartney.

Όσο για τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισης, ξεχωρίζουν τα μπλε statement σκουλαρίκια της από το γαλλικό brand Sézane, το πλεκτό ψάθινο clutch σε σχήμα βεντάλιας από το brand Anya Hindmarch και τα γυαλιά ηλίου Ray-Ban.

#3

Τρίτη ημέρα: Ο William και η Kate την 3η μέρα επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο Caracol, αρχαία πόλη των Μάγιας, στο εθνικό πάρκο Chiquibul και αμέσως μετά συναντήθηκαν με τα μέλη της μονάδας British Army Training Support Unit στο ίδιο πάρκο, όπου παρακολούθησαν μαθήματα επιβίωσης στη ζούγκλα.

Η Kate Middleton επένδυσε για την επίσκεψή της σ' ένα λευκό t-shirt κι ένα cargo skinny παντελόνι σε λαδί χρώμα από τη συλλογή G-Star RAW, ενώ στη μέση της φορούσε μια δερμάτινη woven ζώνη. Το outfit της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι λευκά sneakers Superga κι ένα διακριτικό ζευγάρι χρυσούς κρίκους από το Spells Of Love, ενώ τα γυαλιά της ήταν και πάλι Ray-Ban. Η αλλαγή που έκανε για να συναντήσει τα μέλη του βρετανικού στρατού στο δάσος ήταν να προσθέσει πάνω της ένα safari shirt σε μπεζ χρώμα από το Scotch & Soda, ενώ αντάλλαξε τα λευκά της sneakers μ' ένα ζευγάρι χακί μπότες Palladium.

#4

To βράδυ της 3ης ημέρας της παρουσίας του ζευγαριού στο Μπελίζ πραγματοποιήθηκε δεξίωση από τη Γενική Κυβερνήτη της χώρας, Froyla Tzalam, προς τιμήν της Βασίλισσας Ελισάβετ και του Πλατινένιου Ιωβηλαίου. Για τη βραδινή αυτή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο αρχαιολογικό χώρο των Μάγιας Cahal Pech, η Kate Middleton φρόντισε να κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση: φόρεσε ένα μάξι φόρεμα σε metallic pink από τη συλλογή του The Vampire's Wife, το οποίο συνδύασε με ασημί metallic πέδιλα Jimmy Choo κι εντυπωσιακά κρεμαστά σκουλαρίκια με κρυστάλλους από το O'nitaa London.

Από τα αξεσουάρ της, ωστόσο, ξεχωρίζει το λευκό clutch που κρατούσε το οποίο είναι κεντημένο με σχέδια των Μάγιας.