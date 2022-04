Το little black dress της Sienna Miller είναι ό,τι δεν πρέπει να απουσιάζει από την γκαρνταρόμπα σας

Στη λίστα με τις πιο καλοντυμένες εκπροσώπους της showbiz και της μόδας ανήκει πάντα μία θέση στη Sienna Miller. H βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με το στιλ της που έχει τη σφραγίδα του προσωπικού και οι εμφανίσεις της έχουν συνήθως κάτι φρέσκο, διαφορετικό και σύγχρονο να προτείνουν. Είτε φορέσει ένα τζιν και τα αθλητικά της είτε επενδύσει σε boho κομμάτια (το στιλ για το οποίο φημίζεται) είτε vintage τα οποία λατρεύει ή ακόμα και δημιουργίες υψηλής ραπτικής, η Miller δείχνει πάντα ανεπιτήδευτα κομψή.

Στις πρόσφατες εμφανίσεις της ανήκει αυτή που έκανε στην πρεμιέρα της σειράς "Anatomy Of A Scandal" του Netflix στο Λονδίνο, για την οποία εμπιστεύτηκε ένα διαχρονικό κομμάτι της γυναικείας γκαρνταρόμπας: το little black dress. Η Miller, που πρωταγωνιστεί στη σειρά, φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μαύρο μίνι off-shoulder φόρεμα με χρυσά κουμπιά από την Pre-Fall 2022 συλλογή του σχεδιαστή Giambattista Valli, το οποίο συνδύασε με μαύρες slingback γόβες, και συγκεκριμένα το μοντέλο "Maniac", από τη συλλογή του shoe brand Anny Nord. Από την υπόλοιπη εμφάνιση ξεχωρίζουν τα διακριτικά κοσμήματα (μία αλυσίδα -κολιέ Chanel και ένα ζευγάρι κρίκοι με πέρλες), αλλά και το beehive hairstyle που είχε υιοθετήσει για τα μαλλιά της.

Splash News / Ideal Images

Little black dress, το διαχρονικό

Από τη δεκαετία των 1920s, οπότε και η Gabrielle "Coco" Chanel έφερε την επανάσταση με το LBD ως "μία στολή" για όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτου κοινωνικής τάξης ή προσωπικού στιλ, μέχρι το μαύρο Givenchy φόρεμα που η Audrey Hepburn φόρεσε με πέρλες και οπερατικά γάντια στην ταινία Breakfast at Tiffany’s, ένα look που έγραψε τη δική του σελίδα στην ιστορία της μόδας, αλλά και την Πριγκίπισσα Diana που φόρεσε little black dress για να πάρει την εκδίκησή της από τον πρώην σύζυγό της, Πρίγκιπα Κάρολο (το περίφημο revenge dress), η στιλιστική αξία και η κομψότητα ενός μαύρου φορέματος παραμένουν αξεπέραστες. Το μαύρο φόρεμα, εξάλλου, δεν απουσιάζει ποτέ από τη λίστα με τα βασικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, ταιριάζει άψογα σε κάθε γυναίκα, κάθε ηλικίας και κάθε στιλ, και μπορεί να εξυπηρετήσει πολλά διαφορετικά looks σε διαφορετικές περιστάσεις. Με απλά λόγια, θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε το little black dress "υπερ-ένδυμα".

H Sienna Miller επέλεξε να φορέσει την πολύ θηλυκή μίνι εκδοχή του, που ανταποκρίνεται και σε μία από τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής, τα μίνι, ενώ η off-shoulder λεπτομέρεια στο σχέδιό του προσθέτει εξτρά νότες θηλυκότητας. Η ηθοποιός, μάλιστα, δεν "υπερφόρτωσε" την εμφάνισή της με statement αξεσουάρ αλλά επέλεξε να την ολοκληρώσει με τα διακριτικά κοσμήματα, ανάμεσά τους οι κλασικές πέρλες, δίνοντας στο little black dress της τον χώρο να κλέψει την παράσταση.

Key - pieces

Αν θέλετε κι εσείς να προσθέσετε ένα (ή ένα ακόμα) μαύρο φόρεμα στη συλλογή σας, οι παρακάτω 5 προτάσεις είναι ιδανικές: