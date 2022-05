Η Pasticcino bag της Weekend Max Mara ταξιδεύει σ' όλο τον κόσμο

Το νέο project της Weekend Max Mara έχει πρωταγωνιστές την iconic τσάντα των συλλογών της, την Pasticcino, και τα ταξίδια. Σκοπός της παγκόσμιας περιοδείας της Pasticcino bag είναι να τιμήσει την παραδοσιακή δεξιοτεχνία που συναντάμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και η αρχή έγινε από τη Βενετία, όπου παρουσιάστηκε μία special edition της τσάντας αφιερωμένη στην πλούσια βενετσιάνικη παράδοση πάνω στην κατασκευή υφασμάτων και γυαλιού.

Το Modello Venezia της Pasticcino bag είναι φτιαγμένο από πολυτελή υφάσματα Fortuny και πολύχρωμες γυάλινες μπάλες που διακοσμούν το χαρακτηριστικό στρογγυλό κούμπωμα της και είναι κατασκευασμένες από γυαλί Murano.

Courtesy of Weekend Max Mara

Courtesy of Weekend Max Mara

To event στη Βενετία

Για την αποκάλυψη του Modello Venezia η Weekend Max Mara διοργάνωσε ένα αποκλειστικό event στη Βενετία, τον πρώτο σταθμό της περιοδείας, όπου οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία μέσα από την οποία ανακάλυψαν την υψηλής ποιότητας δεξιοτεχνία πίσω από τη νέα τσάντα Pasticcino, η οποία συνδέεται βαθιά και άμεσα με την ιστορία, τη δεξιοτεχνία και τη μοναδικότητα της Βενετίας. Στο τέλος της ημέρας, η Nicola Gerber Maramotti, της εταιρείας Max Mara, παρέθεσε δείπνο στο Ca d'Oro, με θέα στο Μεγάλο Κανάλι.

Courtesy of Weekend Max Mara H Nicola Gerber Maramotti

Weekend Max Mara Η Olivia Culpo

Το Ca d'Oro είναι ένα εξαιρετικό γοτθικό δείγμα του casa fondaco και χτίστηκε μεταξύ του 1422 και του 1440 στη θέση ενός προηγούμενου βενετοβυζαντινού κτιρίου. Αγοράστηκε από τον βαρόνο Giorgio Franchetti το 1894, ο οποίος αποφάσισε να το

μετατρέψει σε δημόσιο μουσείο που θα μπορούσε να στεγάσει την προσωπική του συλλογή έργων τέχνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια έργα των Van Dyck, Titian και Andrea Mantegna, καθώς και η εσωτερική αυλή του κτιρίου με το υποβλητικό ψηφιδωτό δάπεδο από αρχαίο μάρμαρο που επιλέχθηκε και σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον βαρόνο, εμπνευσμένο από παλαιοχριστιανικές βασιλικές. Σήμερα το Ca' d'Oro είναι ένα Κρατικό Μουσείο που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας.

Courtesy of Weekend Max Mara

Στην Galleria Giorgio Franchetti στο Ca' d'Oro, οι καλεσμένοι της εκδήλωσης της Weekend Max Mara είχαν την ευκαιρία να δουν τη νέα έκθεση "From Donatello to Alessandro Vittoria, 1450 - 1600. 150 Years of Sculpture in the Republic of Venice", αφιερωμένη στη βενετσιάνικη γλυπτική, σε επιμέλεια του Toto Bergamo Rossi, διευθυντή του Venetian Heritage, και της Claudia Cremonini, διευθύντριας της Galleria Giorgio Franchetti στο Ca' d'Oro. Η έκθεση άνοιξε για το κοινό στις 22 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 30 Οκτωβρίου 2022.