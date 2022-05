Ο οίκος Etro έχει νέο καλλιτεχνικό διευθυντή

Με μία ανακοίνωση στον Τύπο και τα social media, ο οίκος Etro έκανε γνωστό ότι ο Marco de Vincenzo αναλαμβάνει νέος καλλιτεχνικός διευθυντής για τις συλλογές του (γυναικείες, ανδρικές και για το σπίτι). Η 1η Ιουνίου αναφέρεται ως η ημερομηνία στην οποία αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, ενώ το ντεμπούτο του στις πασαρέλες για τον οίκο θα κάνει με τη γυναικεία συλλογή Spring/Summer 2023 στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, τον Σεπτέμβριο του 2022.

"Ως μέρος της νέας πορείας του brand, υποδεχόμαστε με ενθουσιασμό την άφιξη του Marco de Vincenzo. Μέσω της ευαισθησίας του για τα χρώματα, τα μοτίβα και τα υφάσματα, είμαστε βέβαιοι ότι ο Marco θα μπορέσει να μεταφράσει με τον καλύτερο τρόπο την καταπληκτική κληρονομιά του Etro και να αναδημιουργήσει για τις διάφορες συλλογές του brand, και παράλληλα να δώσει μία νέα ώθηση στον κόσμο των αξεσουάρ", δήλωσε ο Fabrizio Cardinali, CEO του Etro.

Ποιος είναι ο Marco de Vincenzo;

Γεννημένος στη Σικελία, ο 44χρονος Marco de Vincenzo ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο European Institute of Design στη Ρώμη και στην ηλικία των 21 ετών βρέθηκε στον οίκο Fendi, να συνεργάζεται με τη Silvia Venturini Fendi στη δημιουργία αξεσουάρ. Τον Γενάρη του 2009, έκανε τον ντεμπούτο του στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι παρουσιάζοντας συλλογή και τον Σεπτέμβριο της ίδια χρονιάς ξεκίνησε τη δική του γυναικεία σειρά ready-to-wear στο Μιλάνο, ενώ δέκα χρόνια η επωνυμία του επεκτάθηκε και στις ανδρικές συλλογές. Το 2009 ήταν η χρονιά που απέσπασε και το βραβείο "Who Is On Next" που απένειμε η Ιταλική Vogue και η θρυλική διευθύντριά του Franca Sozzani σε νέους, ανερχόμενους σχεδιαστές.

Το επώνυμο brand του, που εκτός από ρούχα κυκλοφορεί παπούτσια και τσάντες, έχει εξαγοραστεί από το 2014 κι ανήκει κατά 45% από τον Όμιλο LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ο οποίος αντιλήφθηκε αμέσως το ταλέντο του Marco de Vincenzo. Η καλή του αντίληψη πάνω στα έντονα χρώματα, τα οπτικά εφέ, τα μοτίβα, την πρακτικότητα των ρούχων, τα πλούσια υφάσματα και τους σοφιστικές διάκοσμους είναι αυτή που τον έκανε να ξεχωρίσει και να βρεθεί από νωρίς σε μεγάλους οίκους.

Τα παιδιά του ιδρυτή του οίκου, Gerolamo "Gimmo" Etro, Veronica, Kean και Jacopo, που μέχρι πρόσφατα διατηρούσαν τους ρόλους των creative directors για τη γυναικεία, ανδρική και τη κολεξιόν για το σπίτι αντίστοιχα, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τον οίκο, ο οποίος από τον Ιούλιο του 2021 ανήκει στον έλεγχο της εταιρείας L Catterton.