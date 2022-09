Ο οίκος Nina Ricci γυρίζει σελίδα | Ο Harris Reed αναλαμβάνει τον ρόλο του creative director

Ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο ξεκινάει να γράφεται για τον ιστορικό οίκο Nina Ricci, που ανακοίνωσε μόλις ότι τον ρόλο του creative director αναλαμβάνει ο Harris Reed. Ο Reed, που παρουσίασε πρόσφατα την SS'23 συλλογή του ομώνυμου brand του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου σκορπίζοντας για μία ακόμα φορά ενθουσιασμό, θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της μόδας και έχει συνδέσει το όνομά του με πληθωρικά, larger-than - life σχέδια με έντονο το στοιχείο της θεατρικότητας, ενώ φημίζεται και για τη gender-fluid προσέγγισή του στη μόδα. Εξίσου, συναρπαστικά θεωρούνται τα shows που διοργανώνει για να παρουσιάσει τις συλλογές του και θυμίζουν συχνά παραστάσεις βαριετέ.

Στην ανακοίνωση διαβάζει κανείς: "Ο οίκος Nina Ricci με ενθουσιασμό ανακοινώνει την ανάθεση του ρόλου του Creative Director στον Harris Reed. Η πρώτη του κολεξιόν για τον οίκο θα αποκαλυφθεί στις αρχές του 2023". Ενώ σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, ο οίκος περιγράφει τον σχεδιαστή ως "έντονο, τολμηρό και εκρηκτικό" και προσθέτει ότι "αναμένεται να φέρει νέα προοπτική στα αρχεία και τη διαχρονική δεξιοτεχνία του οίκου".

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, ο 26χρονος Reed αποφοίτησε από τη σχολή Central Saint Martins το 2020 και αμέσως τράβηξε πάνω του τα βλέμματα της βιομηχανίας με τις μεγαλειώδεις δημιουργίες του τις οποίες ο ίδιος περιγράφει ως "demi-couture" με κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αισθητικής τους τον "non-binary ρομαντισμό". Μέσα στα δυο χρόνια από την αποφοίτησή του, ο Reed έχει ήδη κάνει συνεργασίες με μεγάλα ονόματα από τον χώρο του θεάματος (με την οποίο, βεβαίως, δεν είναι εντελώς άγνωστος αφού ο πατέρας του είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ ντοκιμαντερίστας Nicholas Reed): από το φόρεμα που σχεδίασε για τον Harry Styles για την ιστορική φωτογράφιση στη Vogue ως ο πρώτος άντρας που πόζαρε για το εξώφυλλό της μέχρι την εμφάνιση του μοντέλου - θρύλου Iman με δημιουργία του στο Met Gala 2021, το custom outfit που δημιούργησε για την Adele και το videoclip του "Oh My God", αλλά και το εντυπωσιακό look με φτερά του Lil Nas στο κόκκινο χαλί των πρόσφατων MTV VMAs, ο σχεδιαστής έχει βάλει ήδη τον πήχη ψηλά.

Με δήλωσή του, ο Reed που έχει έδρα του το Λονδίνο, αναφέρει για τον νέο του ρόλο: "Είναι τιμή μου που ανήκω πλέον στον οίκο Nina Ricci, το μπαούλο με τους θησαυρούς του οποίου είναι γεμάτο από glamour, ιστορία και μία ισχύ έτοιμη να εκραγεί. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με την προοπτική της πρόκλησης να εξερευνήσω του τι σημαίνει θηλυκότητα πέρα από τη μόδα και την ομορφιά μέσα σ' ένα τόσο ιστορικό οίκο".

Ο Γαλλικός οίκος Nina Ricci, που ιδρύθηκε το 1932 στο Παρίσι από τη Maria "Nina" Ricci και τον γιο της, Robert Ricci, και ελέγχεται πλέον από τον ισπανικό όμιλο Puig, έχει δει τα τελευταία χρόνια πολλούς σχεδιαστές να περνούν το κατώφλι του και έπειτα να αποχωρούν. Το ντουέτο Rushemy Botter και Lisi Herrebrugh, του brand Botter, είναι το πιο πρόσφατο στην καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου - αποχώρησαν τον Γενάρη -, ενώ στην ίδια θέση έχουν βρεθεί μέσα στα χρόνια οι Guillaume Henry, Peter Copping, Nathalie Gervais, Massimo Giussani, James Aguiar, Lars Nilsson και Olivier Theyskens. Η άφιξη, ωστόσο, του Harris Reed σε συνδυασμό και με τον διορισμό νέου CEO, του Edwin Bodson, τον Μάιο, ανοίγει νέες ελπιδοφόρες προοπτικές για ένα iconic οίκο, ο οποίος άντεξε μέσα στα χρόνια χάρη κυρίως στα διάσημα αρώματά του.

Ο Harris Reed φωτογραφίζεται για τον νέο του ρόλο ως creative director φορώντας τούλινα γάντια από την Haute Couture SS'92 συλλογή του οίκου Nina Ricci: