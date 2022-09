H "αθόρυβη" Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου | Τα highlights, τα καλύτερα looks και οι αναφορές στη Βασίλισσα Ελισάβετ

Ο θάνατος της Βασίλισσας Ελισάβετ στις 8 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου (στις 16/09), έθεσε σε αβεβαιότητα το μέλλον της τρέχουσας διοργάνωσης. Στα νέα του θανάτου της κορυφαίοι Βρετανικοί οίκοι και σχεδιαστές, όπως οι Burberry, Raf Simons και Roksanda έσπευσαν να ακυρώσουν ή να αναβάλλουν για αργότερα τα shows τους. Ωστόσο, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας ανακοίνωσε ότι η LFW θα προχωρήσει κανονικά με το πρόγραμμά της, αιτιολογώντας την απόφασή της ως εξής: "Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου είναι ένα business-to-business event και μία σημαντική στιγμή για τους σχεδιαστές να επιδείξουν τις συλλογές τους σε μία συγκεκριμένη στιγμή του fashion calendar. Αναγνωρίζουμε τη σκληρή δουλειά που απαιτεί αυτή στιγμή και γι' αυτό θα συνεχίσουμε κανονικά με τα shows". Την ίδια στιγμή, όμως, συνέστησε στους σχεδιαστές και τα brands "να σεβαστούν τη διάθεση του έθνους και την περίοδο πένθους", περιορίζοντας τη διοργάνωση μόνο στο "βασικό" της πυρήνα: τις παρουσιάσεις των συλλογών για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023.

Και μπορεί τα party και τα openings, οι flashy εμφανίσεις και τα celebrity front rows να πήραν αναβολή για επόμενες fashion weeks, όμως οι συλλογές δεν στερήθηκαν τίποτα από την αίγλη που περιβάλλει ένα catwalk- και κυρίως, δεν στερήθηκαν αυτό που σκέφτηκαν οι σχεδιαστές για πλαισιώσουν την παρουσίασή τους. Εκείνο το οποίο, ωστόσο, προέκυψε ως έξτρα ήταν οι αναφορές - φόρος τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ από τους οίκους οι οποίοι αποφάσισαν ότι το "show must go on" παρά το πένθος για τη μονάρχη: ο οίκος Erdem αφιέρωσε τη συλλογή του στην Ελισάβετ ξεκινώντας στο show του με τα λόγια της "Grief is the price we pay for love" ("Η θλίψη είναι το τίμημα που πληρώνουμε για την αγάπη") και ντύνοντας πολλά από τα μοντέλα του με μακρύ μαύρο βέλο, ο JW Anderson - ο οποίος επέστρεψε στο Λονδίνο μετά τα shows στο Μιλάνο- έκλεισε το show του μ' ένα μαύρο t-shirt το οποίο έγραφε "Her Majesty The Queen, 1926-2022, Thank you" και o Harris Reed, o οποίος προχώρησε κανονικά μ' ένα show - υπερθέαμα - στη διάρκεια του οποίου ο Adam Lambert ερμήνευε ζωντανά άριες και τραγούδια των Queen-, ολοκλήρσωσε την παρουσίαση των dramatic looks του με μία bridal δημιουργία με το μοντέλο να κρατά στα χέρια του μία ανθοδέσμη με τα αγαπημένα λουλούδια της Ελισάβετ, τα κρίνα.

Ξεχωρίσαμε...

-Τον νεο-σουρεαλισμό του JW Anderson που για την SS'23 συλλογή αντλεί την έμπνευσή του, όπως δήλωσε ο ίδιος, από "το παράλληλο σύμπαν των ανθρώπων που είναι παγιδευμένοι στους υπολογιστές του" και δημιουργεί φορέματα - πληκτρολόγια, t-shirt dresses με logos από διάφορες γραμματοσειρές, ένα φόρεμα - μεταλλική σφαίρα και δυο που μιμούνται τις πλαστικές σακούλες μέσα στις οποίες μεταφέρονται τα χρυσόψαρα. Την ίδια στιγμή, στέλνει στην πασαρέλα ένα από τα πιο σέξι μοντέλα του πλανήτη, την Emily Ratajkowski, ντυμένη σχεδόν ...σεμνά, με μαύρο t-shirt και φαρδύ παντελόνι με σκισίματα. Bonus extravaganza, ο τρόπος που ο πολυτάλαντος Βρετανός σχεδιαστή συστήνει να φορέσουμε τα πουλόβερ: με την κρεμάστρα περασμένη στον λαιμό και τον γιακά- ζιβάγκο να κοιτάει προς τα κάτω!

-Τον grandiose τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός στην καταγωγή, αλλά διάσημος πρωτίστως στη Μεγάλη Βρετανία, Harris Reed, αντιλαμβάνεται το drama. Τα μεγαλειώδη looks του, σε πολλά από τα οποία ξεχωρίζουν υπερμεγέθη headpieces που θυμίζουν φωτοστέφανα, μοιάζει να επιχειρούν να επανερμηνεύσουν το χολιγουντιανό glam για να το περάσουν σε μία επόμενη εποχή, πιο σύγχρονη, πιο σουρεαλιστική, πιο fun.

Ξεχωρίσαμε επίσης, τις iconic φρου - φρου δημιουργίες της Molly Goddard που αποκτούν για τη σεζόν εντυπωσιακό όγκο αλλά και τους φωτεινούς summer tones που έχει ενσωματώσει στις φθινοπωρινές- χειμερινές της προτάσεις, τον αναβαθμισμένο fairytale (αλλά πάντα "σκοτεινό") ρομαντισμό που η Simone Rocha αποφάσισε να διοχετεύσει και στην ανδρική της κολεξιόν την οποία παρουσίασε ταυτόχρονα με τη γυναικεία, τον σύγχρονο και ντελικάτο αισθησιασμό της Nensi Dojaka που παραμένει πιστή στα στοιχεία (σιλουέτες, υφάσματα, χρώματα) που έκαναν εξ' αρχής διάσημες και δημοφιλείς της δημιουργίες της, τη "Love and Work" συλλογή της Rejina Pyo που προσφέρει stylish σοφιστικέ επιλογές για το day-to-day ντύσιμο της σύγχρονης γυναίκας και τα πρωτότυπα και σέξι motorsport styles στην SS'23 συλλογή του David Koma, ο οποίος, όπως δήλωσε, αναζήτησε επίσης την έμπνευσή του στα στοιχεία του βυθού της θάλασσας και "έβαψε" πολλά από τα looks του σε υπέροχα, θαλασσινά χρώματα.

Τα best-off looks