Οι συλλογές που ξεχωρίσαμε από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Μόλις ολοκληρώθηκε στο Λονδίνο η Εβδομάδα Μόδας που έχει συνδέσει το όνομά της με τους πιο ανατρεπτικούς, πανκ και underground σχεδιαστές στην ιστορία της μόδας. Κι ενώ θα μπορούσε κανείς εύκολα να ισχυριστεί ότι η LFW έχει στερηθεί κάμποσο από τη λάμψη της - η πανδημία, εξάλλου, έγινε αφορμή να αναστείλει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις "ζωντανές" πασαρέλες, τα μεγάλα και πιο διάσημα ονόματα της βρετανικής μόδας απουσιάζουν απ' αυτή (οι οίκοι Burberry και Alexander McQueen θα παρουσιάσουν εκτός προγράμματος, η Vivienne Westwood και η Stella McCartney παρουσιάζουν στο Παρίσι, και η Victoria Beckham έχει εγκαταλείπει τα catwalks από το 2020, πριν την πανδημία)- η αλήθεια είναι ότι από τους κόλπους της τελευταία έχουν ξεπηδήσει αρκετά νέα και πολυσυζητημένα ταλέντα. Την Εβδομάδα Μόδας, μάλιστα, άνοιξε ένα απ' αυτά, ο Harris Reed, που μόλις με το δεύτερο show του που πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Saint John στο Λονδίνο, κέρδισε όλες τις εντυπώσεις.

Οι συλλογές & οι σχεδιαστές που ξεχωρίσαμε...

Το πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου (18-22 Φεβρουαρίου) μπορεί να είναι πιο συμπυκνωμένο σε συμμετοχές από τα προγράμματα των υπολοίπων κορυφαίων fashion weeks - της Νέας Υόρκης που προηγήθηκε, και των Μιλάνο και Παρίσι που έπονται, αλλά είχε πολλά check τα οποία μπορούσε να βάλει κανείς σε shows για τις AW22-23 συλλογές που θα ήθελε να παρακολουθήσει. Richard Quinn, Molly Goddard, Simone Rocha, Erdem, Christopher Kane, Emilia Wickstead, Roksanda, Harris Reed, Nensi Dojaka, David Koma, Maximilian, Chet Lo, Jawara Alleyne (οι τρεις τελευταίοι υπό την ταμπέλα του Fashion East), 16Arlington, Halpern, Ahluwalia, Supriya Lele κι άλλοι.

Ανάμεσα στις συλλογές για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23 ξεχωρίσαμε:

-Τη AW22-23 συλλογή της Roksanda σε συνεργασία με τη Fila. Το υπερ-διογκωμένο, πληθωρικό Après-Ski που βουτάει μέσα σε έντονα, λαχταριστά χρώματα η Roksanda Ilinčić είναι το επόμενο βήμα στην κυρίαρχη τάση του φετινού χειμώνα, ενώ τα parachute-style φορέματα και τα ponchos που θυμίζουν παπλώματα ή μιμούνται τις καμπαρντίνες βάζουν σοβαρή υποψηφιότητα ως τα "next best things" της street style μόδας. Ο λυρισμός και η καλλιτεχνική κομψότητα που διέπει συνήθως τις συλλογές Roksanda παραχωρεί εδώ τη θέση του σε πιο αθλητικές και streetwear σιλουέτες, αλλά και fun στοιχεία, κι αυτή η "ανατροπή από τη συνηθισμένα" μόνο ευχάριστη μπορεί να είναι. Και ήταν.

-Η demi-couture συλλογή του Harris Reed εμπνέεται από τις μεγαλοπρεπείς βασιλικές φιγούρες και τις regal σιλουέτες. Αν και τα looks της δεν θα μπορούσαν εύκολα να ντύσουν κάποιον εκτός περφόρμανς ή ενός κόκκινου χαλιού, ωστόσο θυμίζουν έργα τέχνης που έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.

-Ο όρος "new sexy" επαναλαμβάνεται συχνά στις τάσεις και τις συλλογές που διαδέχτηκαν τη μόδα της καραντίνας. Και η Nensi Dojaka με τις ημι-διάφανες, ημι-ερωτικές, με ντελικάτα cutouts και lingerie αισθητική δημιουργίες της έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του ύφους. Η Dojaka, κάτοχος του φετινού LVMH Prize, έχει στραμμένα τα βλέμματα της βιομηχανίας της μόδας πάνω της και η νέα της συλλογή, για το Φθινόπωρο- Χειμώνα 2022-23, έρχεται να εξελίξει και τελειοποιήσει το signature στιλ της. Ερωτισμός και φινέτσα συνυπάρχουν σε φορέματα, φούστες, ολόσωμες φόρμες, παντελόνια που έρχονται να αναδείξουν τη γυναικεία σιλουέτα και απογειώσουν τη γυναικεία αυτοπεποίθηση μ' ένα τρόπο που μοιάζει ανάλαφρος, απροσποίητος και απελευθερωμένος.

- Από τα latex catsuits των dominatrixes στις haute couture δημιουργίες των παριζιάνικων salon και τους ανθισμένους English gardens, η συλλογή του Richard Quinn ενσωματώνει και επανερμηνεύει όλα τα φετίχ και τις εμμονές που έκαναν διάσημο τον σχεδιαστή. Τα φορέματα, σακάκια, ολόσωμες φόρμες, καμπαρντίνες της κολεξιόν αποκτούν (στην πλειοψηφία τους) "προστατευτικές" κουκούλες - φόρος τιμής στον πλεκτό νυφικό του 1965 που ο Yves Saint Laurent σχεδίασε για να θυμίζει τις ρωσικές μπαμπούσκες; Ίσως-, τα καπέλα με το διευρυμένο γείσο - αναφορά στα καπέλα του Cristóbal Balenciaga; Ίσως-κατεβαίνουν τόσο χαμηλά στο κεφάλι που αποκτούν ανοίγματα για να βλέπει κανείς μέσα απ' αυτά, ενώ ένα κορσέ φόρεμα και το μίνι νυφικό με το οποίο έκλεισε το show η Lila Moss, κόρη της Kate Moss, έμοιαζαν οι πιο "συμβατικές" δημιουργίες σε μια συλλογή που αποπνέει έναν ανατριχιαστικό ρομαντισμό.

Ξεχωρίσαμε ακόμα... την "σκοτεινή ένταση" πίσω από τα looks της Simone Rocha που εμπνέεται τη συλλογή της από μία ιρλανδική ιστορία τρόμου ( τον μύθο Children of Lir), τη γεμάτη αισιοδοξία και φως συλλογή που ο Marco Capaldo δημιούργησε για το 16Arlington για να τιμήσει τη μνήμη της συντρόφου και συνιδρύτριας του brand, Kikka Cavenati - το γαλάζιο fluffy jacket σ' ένα από τα looks αναβιώνει εκείνο που φορούσε η Kikka στην πρώτη τους γνωριμία, τα checkerboard καρό στις κομψές δημιουργίες της Emilia Wickstead, το styling combo ανάμεσα σε εμπριμέ oversized ανδρικά πουλόβερ με τούλινες φούστες στα looks της Molly Goddard, τις φουτουριστικές ανάγλυφες υφές στα κομμάτια του Chet Lo, τα διαφανή υφάσματα που αγκαλιάζουν το σώμα στα looks της Supriya Lele- το μοναδικό show της LFW που παρακολούθησε από το front row η Victoria Beckham- και την ιδιοσυγκρασιακή με goth αναφορές και φετιχιστική αύρα συλλογή του Christopher Kane που εμπνέεται από τη σεξουαλική ένταση στο ...βασίλειο των ζώων "όπου τα αρσενικά αλλάζουν τη στάση τους, το χρώμα τους, τη συμπεριφορά τους για να προσελκύσουν τα θηλυκά".

Τα looks από τις συλλογές