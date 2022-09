NYFW SS '23 | Τα highlights από τα shows, τα best-off looks από τις συλλογές

Πλήρως ανασυνταγμένη ως προς το πρόγραμμά της -και τα events- επέστρεψε η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Όλοι σχεδόν οι κορυφαίοι σχεδιαστές της αμερικανικής μόδας, από τον Tom Ford, τον Michael Kors και τον Tommy Hilfiger – που επέστρεψε στα runways της Νέας Υόρκης όχι απλά μ' ένα show αλλά ένα fashion project που θα εκτιμούσε κάθε fashion γενιά, την Gabriela Hearst και την Ulla Johnson, που εκπροσωπούν το εξαιρετικό artisanal και το bohemian πνεύμα, μέχρι νεώτερα fashion brands όπως Proenza Schouler, Altuzarra και Khaite μεταξύ άλλων, που έχουν βάλει δυναμικά στο παιχνίδι της παγκόσμιας μόδας τον σοφιστικέ μοντερνισμό και τον σύγχρονο μινιμαλισμό, αλλά και brands με πιο ευφάνταστη, σχεδόν σουρεαλιστική προσέγγιση στη μόδα (Puppets and Puppets, Maisie Wilen κ.ά.), ανέλαβαν να δυναμιτίσουν το fashion crowd με τις προτάσεις τους για τη σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2023 και να επικοινωνήσουν το σύγχρονο πνεύμα της Αμερικανικής μόδας που είχε πάντα δικούς της, συνήθως προοδευτικούς, κανόνες - σε σχέση με την Ευρωπαϊκή couture.

Τι ξεχωρίσαμε χοντρικά σ' αυτή τη fashion week; Βασικά, δυο πράγματα: από τη μία την εκλεκτική, συχνά flashy, κομψότητα και τους διαχρονικοί κώδικες, είτε αυτά σημαίνουν ένα tailored κοστούμι, ένα halter-neck slip φόρεμα ή ένα χολιγουντιανό gown είτε τα jeans, τη sporty ένδυση και το "κολεγιακό" στιλ (preppy style) που συναντάμε σε "παραδοσιακούς" οίκους όπως Tom Ford, Michael Kors, Carolina Herrera κ.ά , ενώ από την άλλη, βρίσκουμε την απόλυτη ελευθερία της έκφραση στο ντύσιμο, αυτή που σε καλεί να είσαι ο εαυτός σου είτε φορώντας ένα αποκαλυπτικό see-through (Tory Burch, Jason Wu) - χωρίς να ξεφεύγει όμως από τα όρια της κομψότητας είτε τα πιο μικροσκοπικά cutout (Laquan Smith, Bevza) είτε super μίνι (Coach).

Από την καθωσπρέπει κομψότητα και το glitz&glamour στο προηγμένο athleisure και το αναβαθμισμένο streetwear, αλλά και τη μόδα που επικεντρώνει σε διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις, η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης αποτελεί μία αστείρευτη δεξαμενή ποικιλομορφίας και προτάσεων, που φροντίζει να υποστηρίζει μ' ένα ακόμα τρόπο: είναι η πιο diverse εβδομάδα μόδας - τη συναγωνίζεται μόνο η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης - από τις "Fab 4" των fashion weeks (Λονδίνο, Μιλάνο, Παρίσι). Μοντέλα κάθε ηλικίας, κάθε σωματότυπου, κάθε εθνικότητας, κάθε ταυτότητας, κάθε ιδιότητας περπάτησαν στα runways της Νέας Υόρκης ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την πεποίθηση ότι η μόδα είναι για όλους και η ποικιλομορφία και η διαφορετικότητα είναι τελικά αυτές που (θα) την κάνουν κάτι περισσότερο από ένα μέσο για κομψό ντύσιμο.

SS'23 collections: Ξεχωρίσαμε...

Τη συλλογή για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 των Jack McCollough και Lazaro Hernandez για τον Proenza Schouler, ο οποίος εξελίσσεται στο αμερικανικό αντίβαρο της Bottega Veneta όσο αφορά τη μοντέρνα κομψότητα, τις καθαρές γραμμές και τον αιθέριο, ημι-αποκαλυπτικό αισθησιασμό σε neutral αποχρώσεις της Tory Burch, τον "ζόρικο" αλλά πάντα ραφιναρισμένο χαρακτήρα στα αναβαθμισμένα staples του Khaite, στην καλλιτεχνική διευθύντρια του οποίου Cate Holstein πρέπει να πούμε "ευχαριστώ" για τη stylish επιστροφή του bubble hem, τα twisted classics κομμάτια, και τα tie- dye, sibori -dyed looks του οίκου Altuzarra [ σ.σ. τη τεχνική Sibori συναντάμε και στα ρομαντικά φορέματα από οργάντζα της Ulla Johnson], τον συνδυασμό των φωτεινών φλοράλ μοτίβων με ρίγες στα looks στα χολιγουντιανού στάτους φορέματα του Wes Gordon για τον οίκο Carolina Herrera, τα χίπικα crochet της Gabriela Hearst αλλά και τη διάθεσή της για πειραματισμό με το χρυσό που μας θύμισε λίγο τον σουρεαλισμό στις πρόσφατες συλλογές Schiaparelli, τα jelly shoes και jelly bags (όπως και τις δερμάτινες σελοπέτες) που συναντήσαμε στην SS'23 συλλογή Coach, τις dancing queens του Tom Ford και τέλος, τα υπέροχα παραδοσιακά αφρικανικά μοτίβα και συνδυασμούς χρωμάτων στα looks του brand Studio 189 που φιλοξενεί ρούχα που παράγονται στην Άκρα της Γκάνας ενώ ενισχύσει παράλληλα τις αφρικανικές κοινότητες.

Fashion shows: Τα highlights

- H Linda Evangelista επιστρέφει στις πασαρέλες για το show που ο οίκος Fendi αφιέρωσε στα 25 χρόνια της Fendi Baguette. Για την επετειακή συλλογή, ο Kim Jones συνεργάστηκε με τον Marc Jacobs.

Getty Images

- H Sarah Jessica Parker για την επέτειο των 25 χρόνων από τη δημιουργία της iconic τσάντας, δημιούργησε σε συνεργασία με τη Silvia Venturini Fendi, τη δική της σειρά Fendi Baguette - και φυσικά, βρέθηκε στο front row του show.

Getty Images

- To Cos, που ανήκει στον σουηδικό κολοσσό ένδυσης H&M, ήταν ανάμεσα στα ευρωπαϊκά brands, τα άλλα ήταν οι ιταλικοί οίκοι Fendi και Marni, που επέλεξαν να παρουσιάσουν συλλογή στη Νέα Υόρκη.

Getty Images Cos Fall 2022

-O Tommy Hilfiger επέστρεψε στα catwalks της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης μ' ένα show που μεταδόθηκε ζωντανά και στην παγκόσμια ψηφιακή πλατφόρμα Roblox δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για "See Now, Buy Now" αγορές. Κομμάτι της συλλογής ήταν αφιερωμένο στη συνεργασία του με τον Βρετανό σχεδιαστή Richard Quinn, ενώ στην πασαρέλα περπάτησε ένα diverse πλήθος από μοντέλα, celebrities και προσωπικότητες που συνδέθηκαν με τον Andy Warhol από το θρυλικό στούντιο του οποίου ο σχεδιαστής αντλεί την έμπνευσή του για τη συλλογή.

Splash News / Ideal Images H Donna Jordan μοντέλο και μούσα του Andy Warhol.

Splash News / Ideal Images H Julia Fox στο show του Tommy Hilfiger.

-Η νέα "Ashley Graham"; Θα μπορούσε! To plus size μοντέλο Candice Huffine ήταν ανάμεσα σ' αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις στις πασαρέλες της Νέας Υόρκης.

Getty Images Η Candice Huffine στο show της Veronica Beard.

Getty Images Η Candice Huffine στο show του Christian Siriano.

-Οι τολμηρές εμφανίσεις της θετής κόρης της Kamala Harris, Ella Emhoff, στην πασαρέλα του Prabal Gurung και της Maisie Wilen.

Getty Images Η Ella Emhoff στο show για τη συλλογή Prabal Gurung SS'23

Getty Images Το show για τη συλλογή Maisie Wilen SS'23

-Το ουκρανικό brand BEVZA παρουσίασε την collection του για τη σεζόν SS'23 στη Νέα Υόρκη, παρά τις αντιξοότητες που δημιουργήθηκαν στη λειτουργία του με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Getty Images Η Svitlana Bevza στη λήξη του show της

- Τα μοντέλα που συμμετείχαν στο show της Tory Burch έκαναν μία σύντομη πρόβα στο catwalk πριν την έναρξη φορώντας ολόιδιες φόρμες από τη sporty σειρά του brand.

Getty Images

-H υπέροχη Karen Elson κατεβαίνει τις σκάλες στην πρώην κατοικία της Elizabeth Taylor, όπου πραγματοποιήθηκε το show του Christian Siriano.

Getty Images

- Από την πασαρέλα στο κόκκινο χαλί σε ...μηδενικό χρόνο: Η Kate Hudson εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας "Glass Onion: A Knives Out Mystery" στο Φεστιβάλ του Τορόντο με δημιουργία Carolina Herrera από τη συλλογή SS'23 που παρουσιάστηκε 2 μέρες μετά στη Νέα Υόρκη.

Getty Images H Kate Hudson

Getty Images Carolina Herrera SS'23

Τα best-off looks από τα runways