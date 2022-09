Fendi Baguette | H συλλογή για τα 25 χρόνια της εμβληματικής τσάντας

"This is not a bag, it’s a Baguette". Η περίφημη φράση που η Sarah Jessica Parker ακούγεται να λέει ως Carrie Bradshaw σ' ένα από τα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς των '90s -και πρώιμων '00s- "Sex and the City" έμελλε να γίνει η θρυαλλίδα του μύθου που χτίστηκε γύρω από την "It" bag που σχεδίασε το 1997 η Silvia Venturini Fendi. Γιατί η Fendi Baguette στα 25 χρόνια κυκλοφορίας στην αγορά που συμπληρώνει φέτος, κατέχει ήδη μία θέση - αναφοράς στο πάνθεον με τις εμβληματικές τσάντες, αυτές στις οποίες υποκλίνεται η μόδα όσες ...τάσεις κι αν περάσουν.

Τον μύθο της Baguette, που βεβαίως μεταφράζεται σε σταθερά και ανυπολόγιστα κέρδη για τον οίκο [σ.σ. ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς τσάντες του 2021, χρονιά επαναλανσαρίσματος του "Sex and the city", με το "And Just Like That..." ], φροντίζει να συντηρεί ο Fendi - και η μαμά- εταιρία, ο όμιλος LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, και για την επέτειο των 25 χρόνων από τη πρώτη κυκλοφορία της επιφύλασσε ένα show και μία συλλογή - φόρο τιμής γεμάτα εκπλήξεις.

Το show για τα 25 χρόνια Fendi Baguette πραγματοποιήθηκε στο Hammerstein Ballroom στη Νέα Υόρκη, στα πλαίσια της Εβδομάδας Μόδας που μόλις σήκωσε αυλαία, και είχε εξασφαλισμένη την ατμόσφαιρα που αρμόζει σε μία γιορτή για μία τσάντα με celebrity status: all-star cast μοντέλα (Lila Grace Moss, Bella Hadid, Precious Lee κ.ά) στη πασαρέλα και guest star τη Linda Evangelista , celebrity front row (Sarah Jessica Parker, Kim Kardashian, Naomi Watts, Kate Moss, Christy Turlington, Amber Valletta, Grace Jones κ.ά) και looks που συνδυάζουν το δημιουργικό ταλέντο δύο κορυφαίων σχεδιαστών, του Kim Jones - creative director για τις γυναικείες συλλογές του οίκου - και του Marc Jacobs, του "βασιλιά της αμερικανικής μόδας" όπως τον αποκαλεί ο Βρετανός ομόλογός του.

Getty Images Delfina Delettrez Fendi, Silvia Venturini Fendi, Linda Evangelista, Marc Jacobs και Kim Jones στη λήξη του show.

Getty Images Christy Turlington, Amber Valletta, Kate Moss, Shalom Harlow στο front row.

Η collection

Η συνεργασία του Jones με τον Jacobs για την επετειακή αυτή collection είχε διαρρεύσει στον Τύπο εδώ και καιρό. Έμενε μόνο να αποκαλυφθεί το τι και πως- αν και πλέον οι mega - fashion συνεργασίες έχουν κάνει γνωστό το μοτίβο: logos, signature σχέδια και φιλοσοφίες συνυπάρχουν σε looks και κομμάτια των υβριδικών συλλογών.

Η επιλογή του Jones να συνεργαστεί με τον Marc Jacobs γι' αυτή τη συλλογή - ορόσημο δεν ήταν τυχαία: τους δυο σχεδιαστές συνδέει μακρά φιλία και εκτίμηση από την εποχή που ο Jacobs ήταν Creative Director του οίκου Louis Vuitton (1997- 2014). Ήταν αυτός που προσέλαβε τον Kim Jones και του ανέθεσε τις ανδρικές κολεξιόν για τις οποίες ήταν επικεφαλής από το 2011 έως το 2018. Ο Αμερικανός σχεδιαστής είναι και κάτι περισσότερο από πρώην συνεργάτης, προσωπικός φίλος και ταλέντο, εκπροσωπεί ιδανικά το επαναστατικό πνεύμα της Νέας Υόρκης στη δεκαετία την οποία ο Jones εστιάζει για τη συλλογή του, τα '90s.

Η collection δεν θα μπορούσε, εξάλλου, να γυρίσει την πλάτη της στην εποχή που γεννήθηκε η Fendi Baguette, το 1997, αλλά και την πόλη [ σ.σ. το"Sex and the City" εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη] που την έκανε διάσημη. Όπως θα δηλώσει ο Kim Jones, "δεν ήθελα να κάνω μία παραδοσιακή collection για την επέτειο. Αντιθέτως, πρόκειται για έναν φόρο - τιμής στην εποχή, τη στιγμή που η Baguette έγινε διάσημη. Συνδέω αυτή την εποχή με μία αίσθηση ελευθερίας ως προς την υπερβολή και τη διασκέδαση - δυο χαρακτηριστικά που διαθέτει η Baguette".

Fleece γιλέκα και μπλούζες, σατινέ boiler suits, parachute skirts και cargo pants, utility jackets, φούτερ, χρωματιστά πλεκτά, μάλλινοι σκούφοι, jockey καπέλα, belt bags, clogs, γκέτες και πέδιλα φορεμένα με χοντρές κάλτσες γίνονται η μετενσάρκωση της streetwear αισθητική των '90s, η οποία συνδυάζεται με λαμπερά υλικά, κοσμήματα και ντελικάτες σιλουέτες σ' ένα αρμονικό πάντρεμα με την ιταλική φινέτσα. Τα αραχνοΰφαντα slip dresses και τα corset tops που συναντάμε στην FW'22 collection του Fendi κάνουν κι εδώ αισθητή την παρουσία τους εξασφαλίζοντας συνάφεια με τη συλλογή που τρέχει ο οίκος για την σεζόν που διανύουμε.

Όσο για τη συμμετοχή του Marc Jacobs στo δημιουργικό blend της συλλογής, γίνεται εμφανής μέσα από τα oversized fuzzy καπέλα, που θυμίζουν εκείνα της Fall 2012 συλλογής του, τις πλατφόρμες, τα υπερδιογκωμένα logos, που μας σύστησε ο σχεδιαστής στην Fall 2021, τα deconstructed και reconstructed jeans που μεταμορφώνονται σε μάξι φούστες με ουρά, τις αποδομημένες track suits και την τσάντα που γράφει "The Baguette" με τρόπο που παραπέμπει στο λογότυπο "The Tote Bag" της δικής του signature σειράς με τσάντες.

Το πλέον, όμως, χαρακτηριστικό στοιχείο των looks είναι η παρουσία, με τον μέγιστο ή ελάχιστο τρόπο, της Baguette: εκτός από τις διάφορες εκδοχές (σε μέγεθος, σχήμα, χρώματα, υφές, διακόσμηση) της ίδιας της τσάντας που ολοκληρώνει ως αξεσουάρ τις εμφανίσεις των μοντέλων, κοσμήματα (κολιέ, σκουλαρίκια) με μινιατούρες της iconic τσάντας, μικρότερες και μεγαλύτερες τσέπες σε ρούχα και αξεσουάρ που δανείζονται τη μορφή της και η χαρακτηριστική "FF" πόρπη που διακοσμεί από loafers μέχρι γάντια, θήκες, γκέτες και καπέλα γίνονται η σταθερή υποσημείωση του ότι αυτή η συλλογή έχει έναν βασικό πρωταγωνιστή.

Getty Images

Περισσότερες συνεργασίες...

Αν η συνεργασία με τον Marc Jacobs ήταν ο πυρήνας της επετειακής collection, οι υπο-συνεργασίες ήταν το wow effect της. Η συλλογή φιλοξενεί αρκετά κομμάτια και αξεσουάρ σε μία φωτεινή γαλάζια απόχρωση. Πρόκειται για το χρώμα Tiffany Blue κι αντανακλά τη συνεργασία του Kim Jones με τον οίκο υψηλής κοσμηματοποιίας Tiffany & Co. Η Baguette - κόσμημα της συλλογής είναι αυτή με την οποία εμφανίστηκε η Linda Evangelista, πρωταγωνίστρια της καμπάνιας για τα 25 χρόνια, στη λήξη του show και είναι κατασκευασμένη από ασήμι sterling. Για τη δημιουργία της, στο χέρι, από τους τεχνίτες του Tiffany & Co, χρειάστηκαν τέσσερις μήνες και πάνω της είναι σκαλισμένα τριαντάφυλλα και κρίνοι - τα πρώτα αποτελούν επίσημο φυτό της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και οι δεύτεροι εθνικό φυτό της Ιταλίας.

Η δεξιοτεχνία της Tiffany & Co απαντάται και σ' άλλες Baguette bags της συλλογής που αξιοποιούν στη διακόσμηση τους υλικά όπως ο λευκόχρυσος, τα διαμάντια, το ασήμι και το σμάλτο. Ο οίκος συνεργάστηκε, επίσης, με το ιαπωνικό brand ειδών ταξιδιού Porter που η εξειδίκευσή του στη αξιοποίηση του ανθεκτικού nylon στις τσάντες που κατασκευάζει χάρισε στη Baguette τις πιο sporty και casual εκδοχές της.

Τέλος, ως μία ωδή στο πρόσωπο που απογείωσε τη φήμη της διάσημης "It" bag, η Sylvia Venturini Fendi συνεργάστηκε με τη Sarah Jessica Parker για τη δική της σειρά με τσάντες Baguette, η οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο κεντημένο με degradé sequins σε μία παλέτα χρωμάτων που περιλαμβάνει το μοβ, το wasabi, το baby pink και το γαλάζιο.

Getty Images H Sarah Jessica Parker με τη δική της πρόταση της Baguette.

Δείτε το show

Τα looks