Be your own BOSS | Η καμπάνια που σας παρακινεί να είστε το αφεντικό του εαυτού σας

Τι είναι αυτό που σε κάνει αφεντικό του εαυτό σου; Η απάντηση στο ερώτημα δεν είναι μία και η BOSS επιχειρεί να την εξερευνήσει βάζοντάς την στο επίκεντρο της νέας της καμπάνιας "Be your own BOSS" για τη συλλογή Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022. Σ' αυτή, καλεί επιδραστικές προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους και γενιές να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία ενδυνάμωσης και να θέσουν σε ανοιχτή συζήτηση το τι τελικά χρειάζεται για είναι κάποιος αφεντικό του εαυτού του.

Το επιτυχημένο rebranding της BOSS στις αρχές του 2022 εγκαινίασε μία νέα φιλοσοφία η οποία φέρνει στο επίκεντρο την ενδυνάμωση. Μέσα από τις καινούργιες συλλογές και τις καμπάνιες του brand, επιχειρείται μια διαφορετική προσέγγιση του κοινού μέσα από προτάσεις και περιεχόμενο που εμπνέουν, και στη καινούργια καμπάνια η BOSS συνεργάζεται με ένα diverse καστ από σταρ για να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα τη καινούργια της στρατηγική.

Courtesy of BOSS

Be your own BOSS | Σταρ που εμπνέουν

Η καμπάνια "Be your own BOSS" επιδιώκει να φέρει κοντά τα μέλη της κοινότητας BOSS μέσα από μία ουσιαστική, στοχευμένη αφήγηση ιστοριών. Στο επίκεντρο βρίσκονται σταρ που εμπνέουν με τις ιστορίες τους για το τι χρειάζεται για να είσαι εσύ το αφεντικό του εαυτού σου. Ο δημοφιλής TikTok δημιουργός Khaby Lame, ο Ιταλός τενίστας Matteo Berrettini, η Γερμανίδα δρομέας Alica Schmidt και ο Βρετανός πυγμάχος Anthony Joshua είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και δίνουν τη δική τους απάντηση σ' αυτό που σε κάνει αφεντικό του εαυτού σου. Πρόκειται για πρόσωπα που αποτελούν ambassadors του brand, συμμετείχαν στην καμπάνια ανανέωσης τον περασμένο Ιανουάριο και διατηρούν στρατηγικές συνεργασίες ή έχουν συν-σχεδιάσει capsule συλλογές με την BOSS.

Courtesy of BOSS

Τη δική της αφήγηση, ωστόσο, έρχεται να καταθέσει στην καμπάνια Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022 και η θρυλική Βρετανίδα supermodel Naomi Campbell, η οποία συμμετέχει πρώτη φορά σε καμπάνια της BOSS. Το καστ συμπληρώνουν η Αμερικανίδα μοντέλο Kendall Jenner, o παγκοσμίου φήμης Αμερικανός ράπερ Future και ο Νοτιοκορεάτης τραγουδιστής και ηθοποιός Lee Min-ho που εκπροσωπούν μία νέα γενιά ταλέντων η οποία με τη σειρά της εξηγεί τι σημαίνει να είσαι ...BOSS του εαυτού σου.

Courtesy of BOSS

Στο φιλμ που συνοδεύει την καμπάνια, αποκαλύπτονται τρία δωμάτια στα χρώματα που είναι signature του brand: το μαύρο, το λευκό και το καμηλό. Σε κάθε ένα απ' αυτά, βλέπουμε τους πρωταγωνιστές της καμπάνιας μέσα από τον δικό τους, μοναδικό κόσμο. Αυτά τα δωμάτια μας υπενθυμίζουν ότι όταν μια πόρτα κλείνει, μια άλλη ανοίγει. Ότι το μονοπάτι για να γίνει κανείς αφεντικό του εαυτού του δεν είναι μια απλή ευθεία γραμμή, αλλά μια σειρά από δοκιμασίες, επιτυχίες, ακόμα και αποτυχίες – πάντα όμως με την ελπίδα και την εξέλιξη να περιμένουν από την άλλη πλευρά. Διασχίζοντας αυτές τις πόρτες, ξεκινάει το ταξίδι για μία βαθύτερη κατανόηση του ποιος είναι κανείς και πως θα γίνει το ...δικό του BOSS.

Η νέα καμπάνια συνεχίζει τη δυναμική ανανέωση του brand και εντάσσεται στο πλαίσιο του συνολικότερου στόχου του HUGO BOSS Group να ενισχύσει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα των εμπορικών σημάτων του στο πλαίσιο της στρατηγικής CLAIM 5 που παρουσιάστηκε πέρυσι.

Δείτε το φιλμ της καμπάνιας: