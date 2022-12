Η Kate Middleton στη Βοστώνη | Οι λεπτομέρειες των looks της από την πρώτη μέρα του ταξιδιού της στις Η.Π.Α

Στις Η.Π.Α, και συγκεκριμένα στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης, βρίσκονται από χθες, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ο William και η σύζυγος του, Kate Middleton, ταξίδεψαν στις Η.Π.Α για να παραστούν την τελετή απονομής των βραβείων Earthshot Prize, τα οποία πραγματοποιήθηκαν πρώτη φορά πέρυσι στη Μεγάλη Βρετανία, αφού αποτελούν μία πρωτοβουλία για Πρίγκιπα William για το περιβάλλον. Αυτή είναι η δεύτερη απονομή και θα πραγματοποιηθεί στο MGM Music Hall της περιοχής Fenway της Βοστώνης την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Kate Middleton: τα looks της πρώτης ημέρας

Το ενδιαφέρον, βεβαίως, των μίντια είναι στραμμένο πάνω στο δημοφιλές ζευγάρι της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, και ασφαλώς στα looks που επέλεξε για τις εμφανίσεις της πρώτη ημέρας του ταξιδιού η Kate Middleton.

Getty Images

Με την άφιξή της στο διεθνές αεροδρόμιο Boston Logan, αποκαλύφθηκε η πρώτη κομψή επιλογή της Πριγκίπισσας σε ντύσιμο. Η Middleton φόρεσε ένα κοστούμι - με ζιβάγκο από μέσα - από τον αγαπημένο της οίκο Alexander McQueen, το οποίο είχε ήδη στη ντουλάπα της, και συγκεκριμένα, φόρεσε ένα κλασικό tailored σχέδιο του οίκου, το leaf crepe peak shoulder σακάκι με ασορτί tailored παντελόνι, σε navy απόχρωση. Στην ίδια απόχρωση ήταν και οι σουέτ Gianvito Rossi γόβες της, ενώ το σύνολό της ολοκλήρωσε με τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια από ζαφείρια και διαμάντια που ανήκαν στην Πριγκίπισσα Diana.

Splash News / Ideal Images

Το πρώτο official event του τριήμερου ταξιδιού του ζευγαριού στην Αμερική ξεκίνησε με την επίσκεψή τους στο Δημαρχείο της Βοστώνης όπου μαζί με τη δήμαρχο Michelle Wu έδωσαν το έναυσμα για τις εκδηλώσεις των Earthshot Prize Awards, αρχής γενομένης φωταγωγώντας το Δημαρχείο και άλλα αξιοθέατα τη πόλης με πράσινα φώτα. Στα ...πράσινα ντύθηκε για την περίσταση και η Kate Middleton που εμφανίστηκε φορώντας ένα παλτό Alexander McQueen σε πράσινο χρώμα. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι κάτω από το κομψό παλτό της, "κρυβόταν" ένα εξίσου κομψό ταρτάν μίντι φόρεμα, επίσης σε πράσινο χρώμα, του οίκου Burberry. To look της ολοκλήρωσε με σουέτ γόβες Emmy London σε πράσινο χρώμα, μία τσάντα Mulberry, και συγκεκριμένα το μοντέλο Amberley σε small size επίσης σε πράσινο χρώμα, και ένα ζευγάρι χρυσά κρεμαστά σκουλαρίκια με πέρλες από το Shyla.

Getty Images

Getty Images

Η μέρα του βασιλικού ζευγαριού ολοκληρώθηκε μ' ένα αγώνα μπάσκετ. Ο William και η Kate παρακολούθησαν τον αγώνα NBA ανάμεσα στους Boston Celtics και τους Miami Heat, και για την περίσταση η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε να φορέσει ένα παντελόνι που εμπιστεύεται συχνά σε λιγότερο formal εμφανίσεις, το skinny. Συγκεκριμένα, η Middleton φόρεσε ένα μαύρο skinny παντελόνι μ' ένα σακάκι που επαναλαμβάνει διαρκώς σε εμφανίσεις της, το tweed σταυροκούμπωρο blazer σε royal blue χρώμα από τη συλλογή Chanel του 1995. To look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι μαύρες σουέτ γόβες Gianvito Rossi, ένα χρυσό κολιέ - αλυσίδα από το brand Laura Lombardi και τα "Biaritz Squiggle" χρυσά σκουλαρίκια του brand Shyla.