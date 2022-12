Φόρεμα με παγιέτες | H Kate Middleton και η Sarah Jessica Parker έκαναν τις πιο ωραίες επιλογές

Ένα φόρεμα με παγιέτες όσο όμορφο και λαμπερό μπορεί να δείχνει, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ...στιλιστικό εφιάλτη. Το glam σε μία εμφάνιση απαιτεί σωστές αναλογίες και ο τρόπος που θα φορέσετε ένα sequin φόρεμα θα κρίνει και το τελικό αποτέλεσμα. Αν το φόρεμα είναι αρκετά "φορτωμένο" είτε επειδή το μέγεθος της παγιέτας του προσφέρει αυτή την ένταση είτε επειδή αντλεί τη λάμψη του από έντονα χρώματα όπως το χρυσό ή το κόκκινο, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε τα υπόλοιπα στοιχεία του look να κρατήσουν την ισορροπία. Μπορείτε, βεβαίως, να κατευθυνθείτε και σε μία επιλογή με λιγότερη ένταση, που όμως δεν παύει να είναι glam. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τόσο η πρόσφατη εμφάνιση της Kate Middleton στο πορτραίτο για το promo της μαγνητοσκοπημένης χριστουγεννιάτικης συναυλίας "Royal Carols: Together at Christmas" όσο και της Sarah Jessica Parker που βρέθηκε σε θεατρική πρεμιέρα στη στη Νέα Υόρκη μαζί με την οικογένειά της.

Red Like...

Ο συνδυασμός παγιέτα και κόκκινο χρώμα βγάζει έναν δυναμισμό που δύσκολα μπορεί να μετριάζει το glam αποτέλεσμα. Γι' αυτό και συχνά συναντάμε φορέματα με κόκκινη παγιέτα ως προτάσεις σε πιο grande βραδινές εμφανίσεις. Όμως, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας κατάφερε να δείχνει κομψή και festive με τη δική της επιλογή, το "Aurora Ballerina Dress" σε απόχρωση cherry red του brand Needle & Thread. Κεντημένο με κόκκινες πούλιες και λεπτομέρειες από φλοράλ και δαντέλα, το φόρεμα ξεχωρίζει για τη ρομαντική του σιλουέτα, που δείχνει εξαιρετικά κολακευτική και ...μετρημένη. Η Kate Middleton πρόσθεσε ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια με ρουμπίνια από το Soru Jewellery και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, δηλαδή και festive και διακριτικά λαμπερό.

Key- piece

To φόρεμα της Kate Middleton παραμένει διαθέσιμο στο eshop του Needle & Thread και μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Blue Like...

Η Sarah Jessica Parker έχει γράψει τη δική ιστορία ως style icon, τόσο ως Carrie Bradshaw όσο και ως ο ...εαυτός της. Οι εμφανίσεις της είχαν και έχουν πάντα τόλμη, και η πιο πρόσφατη απ' αυτές κρίθηκε για τη επιλογή της σε παπούτσια. Και μπορεί πολλοί να ήταν εκείνοι που σχολίασαν ότι ένα ζευγάρι πουά πέδιλα δεν ταίριαζε με το φόρεμα που επέλεξε για την παρουσία της στην πρεμιέρα της παράστασης "Some Like It Hot", αλλά ο πραγματικός πρωταγωνιστής της εμφάνισή της ήταν αυτό το navy blue slip dress με παγιέτες. Τόσο η relaxed και σέξι σιλουέτα του φορέματος όσο και το αριστοκρατικό χρώμα εξισορρόπησαν τον κίνδυνο της υπερβολής, ενώ το λευκό ζακάρ παλτό με τα λαμπερά κουμπιά και το κολιέ από πέρλες προσέφεραν ένα σικ χαρακτήρα στο look.

Key- Piece

Αν αναζητάτε ένα sequin φόρεμα παρόμοιο μ' αυτό της Sarah Jessica Parker μπορείτε να καταφύγετε σε μία εξίσου θηλυκή εκδοχή όπως είναι τα one - shoulder φορέματα επιμένοντας στην μπλε απόχρωση. Αυτό το one-shoulder ombré sequined μάξι φόρεμα ακούει στο όνομα "Bradshaw" και θα το βρείτε εδώ.