Τα festive looks της Kate Middleton που θα γίνουν η έμπνευσή σας για τις γιορτές

Το 2021, η Kate Middleton είχε περπατήσει στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας "No Time to Die" με μία δημιουργία υψηλής ραπτικής που είχε την υπογραφή της Jenny Packham. Η στιλιστική συμβουλή που αξίζει να κρατήσετε από το εν λόγω look είναι πως το χρυσό είναι πάντα η πιο κομψή επιλογή για τις επίσημες περιστάσεις των γιορτών, ειδικά εάν σας αρέσει το glam style.