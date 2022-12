Μη σταματάτε ποτέ να εκπλήσσεστε από τη ζωή

Ο Albert Einstein έχει πει, με άλλα λόγια, ότι αυτός που δεν μπορεί πια να κάνει μια παύση για να απορήσει και να τον συνεπάρει το δέος, είναι τόσο καλά όσο ένας νεκρός. Ο Σωκράτης ότι "η αρχή της σοφίας είναι η αναζήτηση", ενώ ο Αριστοτέλης πως οι πρώτοι φιλόσοφοι άρχισαν να φιλοσοφούν επειδή απορούσαν για κάποια πράγματα. Κάτι το γοητευτικό είναι πως στην αγγλική γλώσσα θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε στις προηγούμενες φράσεις τις λέξεις "απορήσει", "αναζήτηση" και "απορούσαν" με μία, τη λέξη wonder, που ως ουσιαστικό σημαίνει θαύμα, έκπληξη ή θαυμασμός, ενώ ως ρήμα αναρωτιέμαι, διερωτώμαι, απορώ, θαυμάζω και εκπλήττομαι.

Ever Wonder: Ένα πρόταγμα ζωής, ένας τρόπος να ντύνεσαι

Ο θαυμασμός συνδέεται με την έκπληξη, την περιέργεια, την περισυλλογή και τη χαρά. Είναι μία κατάσταση αυξημένης συνείδησης και συναισθήματος που προκαλείται από κάτι μοναδικά όμορφο, σπάνιο ή απροσδόκητο - δηλαδή από ένα θαύμα (wonder). Αυτό το concept ζωής διατρέχει και ολόκληρη τη συλλογή Φ/Χ 2022-23 της Dirty Laundry, που έχει τίτλο Ever Wonder.

Διαβάστε περισσότερα στο esquire.com.gr