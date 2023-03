Τα ρολόγια - έργα τέχνης του νέου Swatch Art Journey

Η συνεργασία της Swatch με καλλιτέχνες και μουσεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DNA της και το υπέροχο ταξίδι στον κόσμο των τεχνών συνεχίζεται και φέτος με τις πέντε capsule συλλογές ρολογιών που μας συστήνει για το 2023. Το νέο μεγάλο κεφάλαιο του Swatch Art Journey μόλις ξεκίνησε και είναι αφιερωμένο σε διάφορες στιγμές της ιστορίας της τέχνης, από τον Botticelli μέχρι τον Lichtenstein, πάντα με την ξεχωριστή υπογραφή της Swatch στις απρόσμενες λεπτομέρειες.

Η Swatch επινοεί διαρκώς νέους τρόπους για να φέρει ακόμα περισσότερη τέχνη στη ζωή μας και με το παιχνιδιάρικα προκλητικό στιλ της αναδημιουργεί αυτή τη φορά δέκα καλλιτεχνικά αριστουργήματα στα signature μοντέλα GENT και NEW GENT.

Οι νέες capsule συλλογές του Swatch Art Journey

Courtesy of Swatch

Οι σειρές της Swatch Art Journey είναι διαθέσιμές από τις 16 Μαρτίου 2023, ενώ θα ακολουθήσουν κυκλοφορίες που θα αποκαλυφθούν σε επόμενο στάδιο μέχρι τον Μάιο. Η αρχή έγινε με την αποκάλυψη των 4 από τις 5 capsule συλλογές που περιλαμβάνει το νέο αυτό ταξίδι της Swatch στον κόσμο της τέχνης και αυτές είναο οι εξής:

Swatch x MoMA

Η συλλογή Swatch X MoMA αποτίνει φόρο τιμής την POP Art και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του βασικού της εκπροσώπου, του Αμερικανού καλλιτέχνη Roy Lichtenstein. Η Swatch δημιούργησε δύο γεμάτα ζωντάνια ρολόγια με θέμα έργα τέχνης από τη συλλογή του MoMA, τα οποία συνδυάζουν τη μοναδική τέχνη σε στιλ κόμικ και τις μονοχρωματικές κουκκίδες του Lichtenstein με το παιγνιώδες πνεύμα και τη δημιουργικότητα του brand.

Courtesy of Swatch

Courtesy of Swatch

*Τα δύο ρολόγια Swatch X MoMA θα διατίθενται στα καταστήματα Swatch, στο Swatch.com, στα MoMA Design Stores και στο store.moma.org από τις 16 Μαρτίου 2023.

Swatch x Magritte

Η συλλογή Swatch x Magritte είναι αφιερωμένη στον υπερρεαλιστή ζωγράφο René Magritte με αφορμή την 125η επέτειο από τη γέννησή του. Ο Magritte είναι γνωστός για την ονειρώδη αισθητική του και τα υπαινικτικά σύμβολα (όπως για παράδειγμα, το κλασικό αγγλικό καπέλο και τις πίπες). Για να τιμήσει την επέτειο από τη γέννηση του, η Swatch δημιουργήσε δύο ρολόγια στα οποία οι διασημότεροι πίνακές του μετασχηματίζονται σε τέχνη που μπορεί να φορεθεί στον καρπό.

Courtesy of Swatch

Courtesy of Swatch

*Τα δύο ρολόγια Swatch X Magritte θα διατίθενται στα καταστήματα Swatch και στο Swatch.com από τις 16 Μαρτίου 2023.

Swatch × Le Gallerie degli Uffizi

Η συλλογή Swatch × Le Gallerie degli Uffizi τιμά τη φύση και τη θηλυκότητα μέσα από τη ματιά και την τέχνη του supremo maestro της Αναγέννησης, Sandro Botticelli. Μπορεί το διάσημο ίδρυμα Le Gallerie degli Uffizi, διάσημο για την πλούσια συλλογή του με αριστουργήματα της Αναγέννησης, να φιλοξενεί τα έργα "Allegory of Spring" και "The Birth of Venus" του Botticelli στην ίδια αίθουσα, όμως τώρα όλοι μπορούν να τα φορέσουν και τα δυο στον καρπό τους.

Courtesy of Swatch

Courtesy of Swatch

*Τα δύο ρολόγια Swatch × Le Gallerie degli Uffizi θα διατίθενται στα καταστήματα Swatch και στο Swatch.com από τις 13 Απριλίου 2023.

Swatch × Louvre Abu Dhabi

Η συλλογή Swatch × Louvre Abu Dhabi συνδυάζει την ενέργεια του "The Great Wave Off Kanagawa" του Hokusai με το μεγαλοπρεπές "Astrolabe". Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Louvre Abu Dhabi, η Swatch κυκλοφορεί ένα εντυπωσιακό ρολόι που φέρνει σε επαφή δύο κόσμους: το επιβλητικό και εμβληματικό ιαπωνικό έργο τέχνης του Katsushika Hokusai και το διάσημο σοφιστικέ τεχνούργημα Astrolabe του Muhammad ibn Ahmad al-Battûtî.

Courtesy of Swatch

Courtesy of Swatch

*Το ρολόι Swatch × Louvre Abu Dhabi θα διατίθεται στα καταστήματα Swatch και στο Swatch.com από τις 13 Απριλίου 2023

Η αγάπη της Swatch για την τέχνη

Η αγάπη της Swatch για την τέχνη ξεκίνησε το 1985, με την πρώτη (σε συνεργασία με την καλλιτέχνιδα Kiki Picasso) από μια μεγάλη σειρά ρολογιών Art Special. Αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους εκδημοκρατισμού του κόσμου της τέχνης, η Swatch ένωσε τις δυνάμεις της με παγκοσμίως φημισμένα μουσεία για να αναδημιουργήσει μερικά από τα πιο επιβλητικά έργα τέχνης στο πλαίσιο της νέας της σειράς Museum Journey.

Το Rijksmuseum στο Άμστερνταμ (2018) και το Thyssen-Bornemisza Museum στη Μαδρίτη (2018) ήταν οι πρώτοι χώροι που άνοιξαν τις πόρτες τους στη Swatch, ενώ πολύ γρήγορα ακολούθησαν το Musée du Louvre στο Παρίσι (2019), το MoMA στη Νέα Υόρκη (2021) και το Centre Pompidou στο Παρίσι (2022).