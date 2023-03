From Lily With Love | H signature collection που η Lily Aldridge δημιούργησε με τη Weekend Max Mara

Η Lily Aldridge είναι από εκείνα τα supermodels που είναι περισσότερο γνωστά για την εξαιρετική δουλειά τους στο μόντελινγκ απ' οτιδήποτε άλλο. Άγγελος της Victoria Secret, η Aldridge έχει ποζάρει για τα εξώφυλλα κορυφαίων περιοδικών της μόδας και για καμπάνιες διάσημων brands, ενώ έχει και μία ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία, αφού μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν ο διάσημος Άγγλος εικονογράφος Alan Aldridge, γνωστός για τα ψυχεδελικά του σχέδια και τα εξώφυλλα που σχεδίασε για τους δίσκους των The Beattles και των The Who, η μητέρα της Laura Lyons ήταν μοντέλο και Playmate στα 80s, ο αδελφός της Miles Aldridge είναι φωτογράφος, ενώ η αδελφή της Ruby Aldridge είναι επίσης μοντέλο με σημαντικές συνεργασίες, αλλά και τραγουδίστρια. Σημειώστε, επίσης, ότι η Aldridge είναι παντρεμένη με τον frontman του ροκ συγκροτήματος Kings of Leon, Caleb Followill. Όλη αυτή την καλλιτεχνική αύρα και την έντονη δημιουργικότητα, φέρνει το μοντέλο στη συνεργασία του με τη Weekend Max Mara για τη δημιουργία της signature συλλογής From Lily With Love.

From Lily With Love: η τέλεια καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα

Με απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και πολύ χρώμα, η Aldridge δημιούργησε για τη From Lily With Love looks που είναι απολύτως απαραίτητα για τις διακοπές και τις εξορμήσεις της τελευταίας στιγμής. Ευέλικτα, συναρπαστικά και με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, τα καλοκαιρινά κομμάτια της συλλογής ταιριάζουν σε όλες τις περιστάσεις και με όποιον προορισμό ανά τον κόσμο επιλέξετε για να ταξιδέψετε.

Η καλλιτεχνική αύρα που διαπνέει τη συλλογή είναι, ασφαλώς, εμπνευσμένη από τον πατέρα της Alan Aldridge και την σπουδαία δουλειά του. "Η τέχνη και το στιλ του! Του άρεσαν τα κοστούμια, το denim on denim και τα έντονα παιχνιδιάρικα χρώματα και σχέδια – έμοιαζε πάντα cool και διαχρονικός", λέει η Aldridge. Προσθέτοντας τη δημιουργική της πινελιά, η Aldridge ένωσε τις βασικές αξίες της Weekend Max Mara - τον αυθεντικό ιταλικό τρόπο ζωής, το ελεύθερο πνεύμα και το σύγχρονο όραμα - με ένα 70s hippie-meets-Boho vibe και την καλιφορνέζικη κληρονομιά της.

Οι σιλουέτες είναι ρευστές και δροσερές, το παραδοσιακό λινό μετριάζει την επισημότητα ενός κοστουμιού, ενώ ο σπορ χαρακτήρας του denim αναδεικνύεται από κεντημένα μοτίβα που θυμίζουν τα prints της συλλογής. Αέρινα και ρομαντικά, τα φορέματα είναι must-have είτε σε βαμβακερές είτε σε αραχνοΰφαντες υφές. Όμορφα τοπ και μπλούζες με ιδιαίτερα μανίκια, φλοράλ μοτίβα εμπνευσμένα από τα σχέδια του Alan Aldridge και ένα χυτό pajama set που αποτελείται από πουκάμισο και παντελόνι σε γυαλιστερό μεταξωτό twill συμπληρώνουν την κολεξιόν. Βεβαίως, απ' αυτή δεν απουσιάζουν τα αξεσουάρ: μια νέα έκδοση της iconic τσάντας Pasticcino, ένα καπέλο, μεταξωτά φουλάρια και παπούτσια.

"Αυτή η αρκετά εκλεκτική μίξη κομματιών με μια βέβαιη διαχρονικότητα μου ταιριάζει πολύ!" δήλωσε η Aldridge.

*Η Weekend Max Mara Signature Collection From Lily With Love διατίθεται στις Max Mara μπουτίκ και στα πολυκαταστήματα Attica.