Mugler H&M | Οι πρώτες εικόνες από τη συλλογή που όλοι περιμένουν

Οι designer συνεργασίες που ξεκίνησε η Η&Μ 20 χρόνια πίσω, πριν αυτές γίνουν κάτι διαδεδομένο και σύνηθες στον κόσμο της μόδας, αποτελούν ένα αξεπέραστο fashion crush για τους λάτρεις της μόδας. Η ευκαιρία, εξάλλου, να αποκτήσουν οι fashion lovers επώνυμα ρούχα και αξεσουάρ σε προσιτές τιμές είναι μοναδική και εκφράζει πλήρως τη φιλοσοφία του σουηδικού brand στην καρδιά της οποία βρίσκεται ο εκδημοκρατισμός, σε επίπεδο δημιουργικότητας, βιωσιμότητας, ηθικής, της μόδας, με σκοπό να αφορά και είναι προσβάσιμη σε όλους. Ήταν, λοιπόν, περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου που η Η&Μ ανακοίνωσε τη νέα της μεγάλη συνεργασία με τον οίκο Mugler και τον creative director του Casey Cadwallader, γεννώντας προσδοκίες και μεγάλο ενθουσιασμό. Και τώρα επέστρεψε με περισσότερες πληροφορίες για τη Mugler H&M αποκαλύπτοντας και το λανσάρισμά της: θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένα καταστήματα και στο hm.com στις 11 Μαΐου 2023.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το brand, "ο οίκος Mugler προσέφερε πάντα μια ανοιχτή πρόσκληση σε μια ευρεία γκάμα χαρακτήρων και τύπων ομορφιάς και τώρα, με αυτή τη συνεργασία, διευρύνεται ακόμα περισσότερο". Η συλλογή, με την υπογραφή του δημιουργικού διευθυντή του Mugler, Casey Cadwallader, θα περιλαμβάνει γυναικεία και ανδρικά ενδύματα, καθώς και αξεσουάρ, και περικλείει την ουσία Mugler.

Ο πρωτοπόρος οίκος Mugler & η εποχή Casey Cadwallader

Ο οίκος Mugler ιδρύθηκε από τον Γάλλο σχεδιαστή Manfred Thierry Mugler το 1973 και υπήρξε πάντα πρωτοπόρος και αντισυμβατικός: υπέρμαχος της ελευθερίας της έκφρασης, της αίγλης και του τολμηρού ακαταμάχητου στιλ. Ο Mugler εστίαζε διαχρονικά στα θέματα της θετικότητας του σώματος, της ρευστότητας του φύλου, της μεταμόρφωσης και της αυτοπεποίθησης τα οποία κυριαρχούν σήμερα στη μόδα.

Η ιστορία του Mugler στις πασαρέλες είναι μια από τις πλέον πρωτοποριακές, με υψηλή ραπτική που ξεπερνά τα όρια του οραματιστή, ενώ το όραμα αυτό μεταβάλλεται σε κάτι ουσιαστικά όμορφο, αγκαλιάζοντας το απόκοσμο, το non-binary και το τεχνολογικά προοπτικό.

Ο Αμερικανός σχεδιαστής Casey Cadwallader εντάχθηκε στον οίκο το 2018 και ανανέωσε την εμφάνιση και την κληρονομιά του, δημιουργώντας μια εκπληκτική σειρά από άμεσα αναγνωρίσιμα ρούχα.

Courtesy of H&M Casey Cadwallader & Ann-Sofie Johansson

H συνεργασία Mugler H&M

Οι συζητήσεις για αυτή τη συνεργασία ξεκίνησαν πριν από την απώλεια του Manfred Thierry Mugler, τον Ιανουάριο του 2022. Η συλλογή ενώνει την ιστορία του οίκου με το παρόν και το μέλλον του, προσφέροντας διάφορα κλασικά και signature Mugler κομμάτια. Η συλλογή είναι μια δυναμική προβολή του κόσμου του Mugler στο σήμερα και των συναρπαστικών τρόπων με τους οποίους ο Cadwallader έχει ανανεώσει τον οίκο σε πιο φρέσκο και σχετικό με τη νέα γενιά.

"Είμαστε περήφανοι που γιορτάζουμε την κληρονομιά του Manfred Thierry Mugler με αυτή τη συλλογή. Είχαμε όλοι την τιμή να γνωρίσουμε τον Manfred και είναι πολύ ιδιαίτερο που συμμετείχε στα αρχικά στάδια μαζί με τον Casey και τον οίκο Mugler. Ο Casey έχει κάνει μια τόσο απίστευτη δουλειά αποτίνοντας φόρο τιμής στην ιστορία και στο αρχείο του οίκου, ενώ έκανε τη συλλογή εντελώς σύγχρονη. Στη θητεία του, ο οίκος Mugler έχει γίνει ένας από τους πιο καινοτόμους και συναρπαστικούς οίκους στο σύγχρονο τοπίο της μόδας", δήλωσε η Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor στην H&M.

"Είναι πραγματικά τιμή μου να συνεργάζομαι με την H&M. Η συλλογή είναι μια γιορτή για όλα όσα καθορίζουν τον Mugler ως οίκο και κάθε κομμάτι είναι αυθεντικό Mugler, από τα κορμάκια, που φέρουν την υπογραφή μας, μέχρι το sharp tailoring και τα ιδιαίτερα τζιν. Είναι μια βιτρίνα των ειδώλων μας", θα πει ο Casey Cadwallader, Creative Director του Mugler γι' αυτή τη συνεργασία.

Οι δημιουργίες της Mugler H&M

Η σιλουέτα της συλλογής φέρει την αναγνωρίσιμη εφαρμογή που έχουν τα κομμάτια Mugler του σήμερα. Δυνατοί, μεγάλοι ώμοι, στενή εφαρμογή στη μέση, ωδή στις καμπύλες και τις γραμμές του σώματος, φόρος τιμής στην αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, για να υπογραμμιστεί το όραμα του ιδρυτή του οίκου, μαζί με τα σύγχρονα σχέδια, η σειρά περιλαμβάνει πολύ ιδιαίτερα, περιορισμένης έκδοσης ριμέικ αρχείων, που επιλέχθηκαν από τον Cadwallader με κριτήριο τη σύγχρονη απήχησή τους και τη μαρτυρία τους για τον κεντρικό ρόλο του Mugler στα ένδοξα χρόνια των runways στα 80s και 90s.

Κάθε κομμάτι της συλλογής είναι μια στιγμή της ιστορίας της μόδας – μια ευκαιρία για μια παγκόσμια κοινότητα θαυμαστών να αποκτήσει ένα κομμάτι της κληρονομιάς του οίκου. H συλλογή περιλαμβάνει τόσο ανδρικά όσο και γυναικεία ενδύματα και, το ρευστό, μεταμορφωτικό, cross-gender styling που πάντα υποστήριζε ο Mugler.

Το μουσικό βίντεο της καμπάνιας Mugler H&M

Ακολουθώντας το πνεύμα της συλλογής και για να τιμηθεί η μακρά σχέση του Mugler με τη μουσική, τις ερμηνείες, τη θεατρικότητα και την υποκουλτούρα, ο οίκος Mugler και η H&M κυκλοφόρησαν ένα μουσικό βίντεο, με πρωταγωνιστές μια ομάδα ανερχόμενων αστέρων - Amaarae, Shygirl, Eartheater και Arca. Μαζί, ηχογράφησαν τη δική τους εκδοχή για τη χορευτική επιτυχία των Stardust το 1998 "Music Sounds Better With You", ειδικά για τη συλλογή. Η επιλογή του τραγουδιού υποδηλώνει την αίσθηση της κοινότητας που καθορίζει το όραμα του Cadwallader για τον Mugler σήμερα.