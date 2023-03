Η γεμάτη χρώμα συλλογή Aqua Terra Shades της Omega

Η συλλογή Aqua Terra Shades στρέφει την τέχνη κατασκευής ρολογιών του οίκου OMEGA σε μια νέα κατεύθυνση που σφύζει από ζωντάνια. Τα ρολόγια της συλλογής διαθέτουν καντράν σε μια τολμηρή σειρά αποχρώσεων που δίνουν στους όλους την ευκαιρία να εκφράσουν το στιλ τους μέσα από το χρώμα.

Η συλλογή ακολουθεί ένα χρωματικό φάσμα που εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τη γη, που περιλαμβάνει μοναδικές αποχρώσεις όπως το Μπλε του Ατλαντικού, το Πράσινο της λιμνοθάλασσας και την Τερακότα - σε μια πολυδιάστατη παλέτα που αντλεί έμπνευση από τη φύση.

Τα μοντέλα διατίθενται σε δύο διαφορετικά μεγέθη, με πλήρως γυαλισμένες κάσες από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 38 mm ή 34 mm, ενώ όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό Co-Axial Master Chronometer. Επιπλέον, διατίθενται δύο μοντέλα κατασκευασμένα με χρυσό 18 καρατίων για μια έξτρα πινελιά πολυτέλειας. Κατασκευασμένα με τα ανθεκτικά κράματα της OMEGA, αυτά τα ρολόγια αναδεικνύουν το πνεύμα του χρώματος μέσα από τις δικές τους χρυσές αποχρώσεις.

Η εξέλιξη μιας συλλογής

Η OMEGA παρουσίασε την αρχική οικογένεια ρολογιών "Aqua Terra" το 2002. Στην τολμηρή σειρά ρολογιών δόθηκε λατινικό όνομα ως φόρος τιμής στις βαθιές ωκεανικές καταβολές της OMEGA και στο πνεύμα των , τα οποία ήταν γνωστά για την αξιοπιστία τους τόσο στο νερό (Aqua) όσο και στη στεριά (Terra).

Τα πρώτα μοντέλα διακρίνονται από ένα στυλ "αναζωογονητικής αντίθεσης" και μια καινοτομία που θα μπορούσε εύκολα να ταιριάζει σε έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Ο συνδυασμός του κομψού στιλ της πόλης με την εφευρετικότητα του ωκεανού μπορεί να αποτέλεσε πρόκληση, αλλά η συλλογή έχει αντέξει περισσότερα από 20 χρόνια, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές και δημοφιλείς επιλογές ρολογιών.

Σήμερα, η συλλογή ρολογιών Aqua Terra είναι γνωστή για το χαλαρό στιλ της, την κληρονομιά του αντιμαγνητικού μηχανισμού και τη δύναμη της ακρίβειας. Με την κυκλοφορία των μοντέλων "Shades", η συλλογή παίρνει χρώμα και, όπως θα περίμενε κανείς, υποστηρίζεται από την εγγύηση της πιστοποίησης του μηχανισμού Co-Axial Master Chronοmeter.

Courtesy of Omega

Τα καντράν στο επίκεντρο

Όλα τα καντράν των ρολογιών της συλλογής Shades κατασκευάζονται από ορείχαλκο και διαθέτουν ντεγκραντέ φινίρισμα που ξεκινά από έξω και κατευθύνεται προς το κέντρο. Σε κάθε ένα εφαρμόζεται μια επιπλέον επίστρωση βερνικιού για να επιτυγχάνεται μεγαλύτερο βάθος. Φυσικά, η αληθινή μαγεία κρύβεται στα χρώματα. Χάρη στην πρόσφατη εξέλιξη καινοτόμων τεχνολογιών, η OMEGA κατάφερε να δημιουργήσει μοναδικές αποχρώσεις που ξεπερνούν εκείνες του παρελθόντος.

Με την τεχνολογία PVD, γνωστή ως Physical Vapor Deposition (Φυσική Εναπόθεση Ατμών), επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που επιτρέπει τη δημιουργία χρωμάτων όπως η Τερακότα, ενώ μέσω της τεχνολογίας CVD, γνωστή ως Chemical Vapor Deposition (Χημική Εναπόθεση Ατμών), προκύπτουν συγκεκριμένες χημικές αντιδράσεις, ιδανικές για τη δημιουργία αποχρώσεων όπως το Θαλασσί.

Η σειρά ρολογιών με κάσες 38 mm διατίθεται στα εξής χρώματα: μπλε του Ατλαντικού, πράσινο του κόλπου, χρώματα του ψαμμίτη και του σαφράν και τερακότα.

Η σειρά ρολογιών με κάσες 34 mm διατίθεται στα εξής χρώματα: μπλε της θάλασσας, πράσινο της λιμνοθάλασσας, χρώματα του ψαμμίτη, ροζ των κοχυλιών και μοβ της λεβάντας.

Άλλες έξυπνες ιδέες

Μπρασελέ νέας σχεδίασης

Τα ρολόγια διακοσμούν τους καρπούς με μπρασελέ από ανοξείδωτο ατσάλι. Η νέα σχεδίαση βασίζεται σε μικρότερους και κομψά στρογγυλεμένους συνδέσμους, οι οποίοι προσδίδουν νέα εμφάνιση στη συλλογή Aqua Terra.

Πινελιές στο καντράν

Τα ρολόγια με κάσες 34 mm διαθέτουν καντράν με δείκτες και ενδείξεις από λευκόχρυσο 18 καρατίων σε σχήμα γάστρας ιστιοφόρου. Στα μοντέλα με κάσες 38 mm, η OMEGA επέλεξε να διακοσμήσει τα καντράν με δείκτες και ενδείξεις με κλασική επιμετάλλωση ροδίου.

Κλασικό στιλ

Πιστό στη φιλοσοφία της συλλογής Aqua Terra, κάθε ρολόι διαθέτει συμμετρική κάσα και κορώνα από πλήρως γυαλισμένο ανοξείδωτο ατσάλι, με κυματοειδή σχεδιασμό στο πίσω μέρος.

Ο μηχανισμός Calibre

Όλα τα μοντέλα λειτουργούν με τον ομοαξονικό μηχανισμό Master Chronometer Calibre 8800 της OMEGA. Η πιστοποίηση Master Chronometer σημαίνει ότι όλα τα ρολόγια και οι μηχανισμοί τους έχουν υποβληθεί στις αυστηρές δοκιμές που ορίζει το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Μετρολογίας (METAS). Αυτές εγγυώνται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ακρίβειας και μαγνητικής αντίστασης.

Τα χρυσά μοντέλα

Για επιπλέον λάμψη, παρουσιάζονται δύο επιπλέον ρολόγια από μασίφ χρυσό. Το μοντέλο των 38 mm είναι κατασκευασμένο με χρυσό Sedna™ 18 καρατίων - το αποκλειστικό κράμα κόκκινου χρυσού της OMEGA, γνωστό για τους θερμούς τόνους και την υψηλή αντοχή του στο ξεθώριασμα. Με στεφάνη που είναι διακοσμημένη με 46 διαμάντια με συνολικά 1,77 καράτια, το ντεγκραντέ και λακαρισμένο καντράν φέρει επίστρωση CVD στα χρώματα του ψαμμίτη, διαθέτει ένα εφαρμοσμένο κυκλικό "παραθυράκι" ημέρας/ημερομηνίας από χρυσό Sedna™ 18 καρατίων, ενδείξεις σε σχήμα ιστιοπλοϊκού και σχέδια σε γκρι χρώμα. Με μπρασελέ από χρυσό Sedna™ 18 καρατίων και κούμπωμα πεταλούδα, αυτό το ρολόι λειτουργεί με τον ομοαξονικό μηχανισμό Master Chronometer Calibre 8801 της OMEGA.

Το μοντέλο των 34 mm είναι κατασκευασμένο με χρυσό Moonshine™ 18 καρατίων - το αποκλειστικό κράμα κίτρινου χρυσού της OMEGA, γνωστό για τους απαλούς τόνους και την υψηλή αντοχή του στο ξεθώριασμα. Το ντεγκραντέ και λακαρισμένο καντράν φέρει επίστρωση CVD σε χρώμα πράσινο της λιμνοθάλασσας, διαθέτει ένα εφαρμοσμένο κυκλικό "παραθυράκι" ημέρας/ημερομηνίας από χρυσό Moonshine™ 18 καρατίων, ενδείξεις σε σχήμα ιστιοπλοϊκού και σχέδια σε ασημί χρώμα. Φέρει γυαλιστερό δερμάτινο λουράκι σε πράσινο κυπαρισσί χρώμα και λειτουργεί με τον ομοαξονικό μηχανισμό Master Chronometer Calibre 8801 της OMEGA.

Every Shade Of You

Για την προώθηση της νέας πολυσυλλεκτικής σειράς ρολογιών, η OMEGA δημιούργησε μια ειδική καμπάνια με τίτλο "Every Shade of You" (Όλες οι αποχρώσεις του εαυτού σας) που εξυμνεί τη μοναδική προσωπικότητα κάθε χρήστη. Η θεματική αφορά την έκφραση του δικού σας μοναδικού look μέσω της προσωπικής σας επιλογής χρώματος. Είτε πρόκειται για τη ζωντάνια του ροζ των κοχυλιών είτε για τη φυσική χαλαρότητα των χρωμάτων του ψαμμίτη, αυτή η συλλογή είναι έτοιμη να συμβαδίσει με τη διάθεσή σας.

Courtesy of Omega

Προκειμένου αυτή η θεματική να πάρει σάρκα και οστά, οι πρεσβευτές του brand Zoë Kravitz, Zhou Dongyu και Eddie Redmayne αποτελούν τα πρόσωπα οπτικού υλικού προώθησης και εμφανίζονται σε μια σειρά τολμηρών κινηματογραφικών κλιπ. Αποκαλύπτοντας όλες τις πτυχές του χαρακτήρα τους, είναι ντυμένοι στα μαύρα και περιτριγυρισμένοι από πληθώρα χρωμάτων - αναδεικνύοντας και πάλι τη ζωηρή χρωματική ποικιλία των καντράν της συλλογής Aqua Terra.