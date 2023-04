Το ανοιξιάτικο gift guide με δώρα μόδας για το Πάσχα

Θα συμφωνήσουμε πως δεν χρειάζεται απαραίτητα να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη περίσταση για να προσφέρουμε ένα δώρο σε κάποιο αγαπημένο μας άνθρωπο ή ακόμα και στον εαυτό μας. Με αφορμή όμως τη γιορτή του Πάσχα που πλησιάζει, εμφανίζεται μία ευκαιρία για να κάνουμε την επιθυμία μας πράξη και να προσφέρουμε δώρα στην οικογένεια, τις φίλες μας ή σε εμάς. Φυσικά, ως fashion lovers, ο νους μας ταξιδεύει αυτομάτως σε κάποιο δώρο μόδας που θα προκαλέσει ενθουσιασμό και στιλιστική ανανέωση.

Οι νέες συλλογές των brands για την άνοιξη του 2023 άλλωστε έχουν ήδη παρουσιαστεί, συνεπώς μπορούμε να επιλέξουμε κάτι από αυτές. Μπορεί να είναι ένα floral midi πλισέ φόρεμα, ένα statement off shoulder πουκάμισο σε ριγέ μοτίβο, ένα denim φόρεμα που θα πρωταγωνιστήσει σταs street style looks μας, μία διαχρονική μπεζ καμπαρντίνα ή ένα καφτάνι αρχαιοελληνικής έμπνευσης που θα μας κάνει να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο για το καλοκαίρι. Σε περίπτωση που εσείς ή οι φίλες σας προτιμάτε τα αξεσουάρ, προτείνουμε να πειραματιστείτε με μία τσάντα σε λουλουδάτο μοτίβο, ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα mules που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα ή μία ψάθινη τσάντα που ταιριάζει τόσο με τα ανοιξιάτικα όσο και με τα καλοκαιρινά looks σας.

