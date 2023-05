Ο οίκος Karl Lagerfeld εγκαινίασε το pop up store του στην Αθήνα

Λίγα 24ωρα μετά τα εγκαίνια της έκθεσης Karl Lagerfeld: A Line of Beauty στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, ήρθε η στιγμή της Αθήνας να ζήσει λίγη από την ατμόσφαιρα του MET Gala 2023: το brand Karl Lagerfeld παρουσίασε τη συλλογή "Karl Lagerfeld: The Ultimate Icon" στο pop-up store που εγκαινίασε στο κέντρο της Αθήνας.

Spiros Stergiou

Celebrities και ambassadors του οίκου γιόρτασαν το έργο και την κληρονομία του Karl Lagerfeld σ' ένα parisian - style event, και φωτογραφήθηκαν φορώντας κομμάτια της συλλογής που ανέδειξαν το προσωπικό τους στιλ. Δημιουργίες από τη συλλογή "The Ultimate Icon" φόρεσαν οι Έβελυν Καζαντζόγλου, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Mary Vitinaros, Τόνια Σωτηροπούλου, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Φωτεινή Τράκκα και Adam Kahlil. Μοντέλα που επέλεξαν κομμάτια από την συλλογή ήταν η Όλγα Ντάλλα, η Αγάπη Brooks, η Χαρά Παππά και η Μαρίτα Καθιτζιώτη. Στο event παρευρέθηκαν και λάτρεις του οίκου, όπως οι Ευγενία Σαμαρά, Ραφαέλα Ψαρρού, Έλενα Γαλύφα και Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Panoulis Τόνια Σωτηροπούλου

Panoulis Χαρά Παππά

Panoulis Έβελυν Καζαντζόγλου

Στα εγκαίνια, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά, εκτός από τα κομμάτια της νέας συλλογής, και ιστορικά, μουσειακά κομμάτια από το προσωπικό αρχείο του Karl Lagerfeld. Τα archival looks ταξίδεψαν αποκλειστικά από το Παρίσι για το pop up, και μόνο για λίγες μέρες.

Spiros Stergiou

*Το pop up θα λειτουργεί έως 31 Μαΐου στο Kal.Athi, Αθηναΐδος 6.

Ώρες λειτουργίας:

Δευ., Τετ. : 10:00 - 18:00

Τρι., Πεμ., Παρ.,

Σαβ: 10:00 - 21:00 Κυρ: 10:00 - 19:00.