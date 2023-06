Οι στιλιστικές επιλογές της Μαρίας Παπαγεωργίου μας εμπνέουν για διαχρονικά κομψές καλοκαιρινές εμφανίσεις

H συλλογή Άνοιξη – Καλοκαίρι 23’ της Tommy Hilfiger με τίτλο "Classics Reborn" φέρνει ξανά στο προσκήνιο all time classic κομμάτια με μία σύγχρονη ματιά. To δημοφιλές fashion brand που είναι συνώνυμο του σύγχρονου american style, προσφέρει μία μοντέρνα εκδοχή σε κομμάτια που θα έχουν για πάντα μία θέση στη γκαρνταρόμπα σου. Ειδικά για το καλοκαίρι, δεν θα μπορούσαν να μείνουν εκτός λίστας summer staples όπως τα αέρινα, άνετα και δροσερά φορέματα, οι μαρινιέρες, τα tank tops, τα denim κομμάτια, ιδίως οι denim φούστες που τη φετινή σεζόν είναι must - have, οι κομψές παντελόνες, οι εσπαντρίγιες και φυσικά, τα μαγιό. Η συλλογή της Tommy Hilifger "Classics Reborn" επανεφευρίσκει τα all – time favorite prep styles και προτείνει τα πιο ενημερωμένα και διαχρονικά looks για κάθε στιγμή του φετινού καλοκαιριού.

Τα Tommy Hilfiger outfits της Μαρίας Παπαγεωργίου είναι η στιλιστική έμπνευση που χρειάζεσαι για το καλοκαίρι

Η Μαρία Παπαγεωργίου (@mariapapagewrgiou) είναι ένα κορίτσι του σήμερα, το στιλ της αντανακλά ακριβώς αυτή τη διάθεση της εποχής για κομψότητα χωρίς συμβιβασμούς με επιλογές που άλλοτε έχουν bold διάθεση και άλλοτε μίνιμαλ και διαχρονική. Η φρεσκάδα, η αισιοδοξία και η αυτοπεποίθηση που αποπνέει η digital influencer ταιριάζουν απόλυτα με το πνεύμα δυναμικής ανανέωσης που φέρνει η συλλογή "Classics Reborn" της Tommy Hilfiger.

Η Μαρία Παπαγεωργίου αναλαμβάνει να σου προτείνει τα πιο ενημερωμένα looks του καλοκαιριού με κομμάτια της Tommy Hilfiger που θα φορέσεις τώρα και θα συνεχίσεις να φοράς για πάντα.

