Quiet Luxury | Πώς θα υιοθετήσετε την τάση της αθόρυβης κομψότητας στο στιλ σας

Σσσσ... Η μόδα ψιθυρίζει στο αφτί μας κι εμείς κάνουμε ησυχία για να μας υπαγορεύσει την πραγματικά πολυτελή αισθητική. Το περιβόητο "quiet luxury" δεν επιτρέπεται να το κατατάξουμε στις τάσεις, εξάλλου είναι κάπως ξεπερασμένο να μιλάμε για τάσεις την εποχή της καθαρόαιμης αυτοέκφρασης, σωστά; Η "ήσυχη πολυτέλεια", όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, ορίζει επί της ουσίας έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Μια ήσυχα πολυτελή αισθητική που ορκίζεται στα φίνα υλικά, στις ήπιες αποχρώσεις, στα logo-free αξεσουάρ, στην αθόρυβη κομψότητα στο σύνολό της. Και γνωρίζουμε καλά, ειδικά μεγαλώνοντας, πως, όταν οι ηλεκτρονικές συσκευές μπαίνουν στη λειτουργία "αθόρυβο", κάτι πολύ "δυνατό" συμβαίνει στη ζωή μας.

Τώρα, τι είναι πρακτικά το quiet luxury; Είναι η Γκουίνεθ Πάλτροου στο δικαστήριο προς υπεράσπιση του δικαιώματός της να κάνει...σκι. Είναι το κρεμ jumper και το χακί πανωφόρι που φορούσε από το label των αδελφών Olsen, που κοστίζουν στο σύνολό τους όσο μισός χρόνος εργασίας στην Ελλάδα. Υπερβολή; Για την πλειονότητα σίγουρα ναι, αλλά ευτυχώς αυτή η αισθητική επιτυγχάνεται και με λιγότερα – και προσωπικά έτσι τη βρίσκω όχι απλώς κομψή, αλλά και πιο ευγενική ως προς το περιβάλλον. Στα plus της και η αδιανόητα πρακτική φύση της. Σκεφτείτε τις caryall βαλίτσες των jet-setters.

Σίγουρα εκείνοι στις ιδιωτικές πτήσεις τους δε χρειάζονται αποσκευές με ροδάκια

αρκετά ανθεκτικές ώστε να πετιούνται εδώ κι εκεί, καταλήγοντας κάποιες φορές και στα απολεσθέντα. Με τους ναύλους για τους αιθέρες να ανεβαίνουν ξανά και κάθε αποσκευή να χρεώνεται έξτρα, σίγουρα μια εύπλαστη caryall που χωράει κάτω από το κάθισμα είναι ιδανική για ρούχα που δεν ασφυκτιούν από παγέτες και τούλια. Θέλετε κάτι η ήσυχη ενδυματολογική γραμμή της επιτυχημένης σειράς "Succession" του HBO, που υπογράμμισε την αθόρυβη γκαρνταρόμπα. Κάτι η επιτακτική ανάγκη για κομμάτια που αντέχουν πολλές σεζόν και δεν πετιούνται σχεδόν με τα ταμπελάκια γιατί "έφυγαν" από τη μόδα, επιβαρύνοντας θανάσιμα το περιβάλλον. Ή η αβέβαιη πορεία της υγείας και της οικονομίας που δε σηκώνει άλλες "ταμπέλες" που φωνάζουν "πλούτη", και η ήσυχη πολυτέλεια ήρθε για να μείνει. Όσοι θέλουν να την ακολουθήσουν πιστά ορκίζονται στην αγία τριάδα της πασαρέλας: The Row, Loro Piana, Brunello Cucinelli.

Πριν από χρόνια, σε ένα ταξίδι στο χωριό του Cucinelli, το Σολομέο της Ιταλίας,

μια δημοσιογράφος θύμισε στον δημιουργό πως κάποτε τα περιοδικά αναφέρονταν στο brand ως εκείνο που τιμολογεί ένα πουλόβερ όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Εκείνος γέλασε τρανταχτά, δε δείλιασε, δεν απολογήθηκε, παρά μίλησε για τις πολύτιμες πρώτες ύλες στις οποίες επιμένει και την αξία των ρούχων του μέσα στον χρόνο. Ιταλικοί οίκοι με ιστορία στη δεξιοτεχνία, δέρματα που κάνουν υποδήματα και τσάντες να αποκτούν συλλεκτική αξία λόγω αντοχής και διαχρονικού design, μονοχρωμίες που συνδυάζονται με τα πάντα και όχι που συνδέονται με την

εσωστρέφεια, παρά με τη σοφία σε θέματα ουσιαστικής κομψότητας. Πραγματικά δύσκολο να υπάρξει κάτι να συγκριθεί με τη δυναμική ενός καλοραμμένου navy blazer και τη φυσική υπεροχή ενός λευκού λινού πουκαμίσου, με το coolness ενός σκουρόχρωμου τζιν που αφήνει το σώμα να κινείται ελεύθερα και τη νωχελικότητα ενός κασμιρένιου φορέματος τον χειμώνα. Οι κανόνες είναι απλοί: μαργαριτάρια ή ένα χρυσό παντατίφ, χαμηλό bun ή sleek χωρίστρα στη μέση, καμπαρντίνα συνδυασμένη με sneakers ή με loafers. Οι Δανοί προτιμούν το πρώτο και, παρότι ολόκληρη η Κοπεγχάγη μοιάζει με μια καλοκουρδισμένη στυλιστικά ορχήστρα, είναι σχεδόν αδύνατο τα μάτια σου να νιώσουν τη μονοτονία.

Και τότε ακριβώς είναι που διερωτάσαι: Αλήθεια, πόσες εκφάνσεις τελικά έχει η "ησυχία" στο στυλ; Και η απάντηση αισθάνομαι πως είναι "τόσες όσες και η ευγένεια στην ίδια τη ζωή". Για τη σύνθεση της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας τα έντονα χρώματα και οι ρετρό χειροποίητες αναφορές μπορεί να υπερίσχυσαν και θα λέγαμε όχι άδικα. Με το quiet luxury όμως να έρχεται με ορμή να σαρώσει τα πάντα αυτή τη νέα σεζόν, αξίζει από τώρα να κάνετε μια γενναία πρόβα τζενεράλε στις γκαρνταρόμπες που αντέχουν στον χρόνο.

Τζιν των Chloé και Paige σε navy blue, μαύρες και κρεμ αποχρώσεις κρατούν τα ηνία της hard-working κομψότητας, όσο τα ριγέ ή πιο απαλά pinstripe πουκάμισα των The Row, Toteme, Loewe θα φέρουν τον αέρα της Wall Street στα μέτρα σας. Στα παντελόνια, μην παραλείπετε ποτέ εκείνα με τις μπροστινές πιέτες –πραγματικά ονειρεμένα τα κομμάτια της Loro Piana– και στα τοπ, τα ριμπ πλεκτά της Max Mara και φυσικά τα ελαφριά πλεκτά της Khaite – θυμηθείτε το viral look της Katie Holmes με το κασμιρένιο bra και την ομοιόχρωμη ζακέτα που μπαίνουν σταθερά σε επαναληπτική και συνεχίζουν να ξεπουλάνε.

Τσάντες και υποδήματα μπορεί να πέρασαν από τη φάση "show me your logo" για να χαρίσουν στην κάτοχό τους το αντίστοιχο πολυπόθητο status, όμως η ισχυρή γοητεία του απαλού δέρματος και της δομημένης σιλουέτας σε κρεμ, μαύρο, λαδί και γκρι είναι απλά αξεπέραστη και οι οίκοι, με πρωτεργάτες τους Celine, Bottega Veneta και Loewe, κάτι τέτοιο το γνωρίζουν καλά. Όσον αφορά τα παπούτσια, ετοιμαστείτε για απόλυτη άνεση και κομψότητα που δεν έχασε ποτέ πόντους, παρότι φλατ, και υποδεχθείτε ξανά στη ζωή σας τις κομψές και διακριτικές μπαλαρίνες. Όλα τα σχέδια του Alaïa είναι συνεχώς στο "coming soon", αφού συνδυάζουν διαχρονικότητα με εξαίσιο eyecatching design. Τέλος, ένα ήσυχο πολυτελές look είναι σχεδόν αδύνατο να υφίσταται χωρίς ένα τουλάχιστον κόσμημα. Εκείνα που δε χρειάζεται να αφαιρεθούν για να μείνουν το βράδυ στο κομοδίνο, όπως ένα ρολόι ή ένα χρυσό bangle που ξεπροβάλλει ήσυχα κάτω από το μανίκι μιας μεταξωτής πιτζάμας, να θυμάστε ότι είναι εκείνα που "ψιθυρίζουν" διακριτικά πολυτέλεια.