Η Pop Performance Art της Doja Cat

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν το Διαδίκτυο επισκίασε τα πάντα, η Amala Dlamini, γνωστή ως Doja Cat, έγινε αστέρι της ποπ. Η Dlamini, 27 ετών, γεννημένη στο Λος Άντζελες, μπορεί να έζησε μαζί με τη μητέρα της σε ένα άσραμ κοντά στην τζαζ μουσικό Alice Coltrane, ωστόσο ανήκει στη γενιά που το δημιουργικό της DNA δεν καθορίζεται από συλλογή δίσκων, αλλά από torrents, ήχους, βιντεοκλίπ και memes. Η επιτυχία της ήρθε το 2019, στην αυγή του εγκλεισμού, με το "Say So", ένα μείγμα ντίσκο, χιπ χοπ και φανκ, και από τότε έχουν ακολουθήσει και άλλες επιτυχίες, περιοδείες και ένα βραβείο Grammy για το Καλύτερο Pop Duo/ Group Performance με το τραγούδι "Kiss Me More", μια συνεργασία με την SZA. Η Dlamini έκανε μια κουβέντα με την Angie Martinez, ραδιοφωνικό θρύλο της ραπ και επιχειρηματία των ΜΜΕ, περί τέχνης, δόξας και αναζήτησης της πορείας μας – στο Instagram και στην πραγματική ζωή.

Συνέντευξη από την Angie Martinez. Φωτογραφίες από τον Mario Sorrenti. Styling από τον Edward Bowleg III. Αυτή η συνέντευξη, όπως και η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση, έγιναν πριν από την απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων του SAG-AFTRA.

ANGIE MARTINEZ: Η λέξη "icon" σημαίνει "κάτι που θεωρείται σύμβολο ή που αξίζει τον σεβασμό ή τη λατρεία". Πιστεύεις ότι αξίζεις σεβασμό ή λατρεία;

DOJA CAT: Όχι. Πιστεύω ότι αξίζω αγάπη και σεβασμό από τους ανθρώπους που αγαπώ και σέβομαι κι εγώ – και μάλλον ο σεβασμός σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Εκτίθεμαι στην οθόνη, την τηλεόραση και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά δεν εκτίθεμαι στην πραγματική ζωή. Δεν πηγαίνω σε κλαμπ, προτιμώ τη δημιουργία.

Mario Sorrenti Φόρεμα, VERSACE. Σκουλαρίκια, CΑRTIER. Δαχτυλίδι, PANTHÈRE DE CARTIER.

A.M.: Αντλείς έμπνευση από τους άλλους;

D.C.: Μου αρέσει το θετικό feedback. Εκτιμώ τους ανθρώπους που υπερασπίζονται κάποιον που υφίσταται bullying ή επίθεση από τρολ… Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές μου όταν το έκαναν αυτό οι fans μου για μένα ή για άλλους.

A.M.: Μου αρέσει το νέο σου σινγκλ "Attention".

D.C.: Είναι η εισαγωγή του τι θα ακολουθήσει. Θέλω να πω ιστορίες αλλά μαζί με μπίμποπ. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός και των δύο, είναι ένας καμβάς για τις ικανότητές μου στη ραπ αλλά και για να αφηγηθώ τι συμβαίνει στη ζωή μου.

A.M.: Ταυτόχρονα, είσαι και μια καλλιτέχνις της εικόνας. Ποιον ρόλο παίζει η εικόνα σε αυτό που κάνεις, ειδικά στη μόδα;

D.C.: Όλο και περισσότερο αποκτώ έλεγχο σε γυρίσματα ή σε φωτογραφήσεις. Μάλιστα, αυτή την περίοδο βρίσκομαι εν μέσω χάους σε σχέση με τη μόδα, όπου διαλέγω από την ντουλάπα μου ό,τι πιο περίεργο και ανομοιογενές υπάρχει για να το ταιριάξω με κάτι που δεν ταιριάζει πραγματικά. Είναι λίγο αχταρμάς, αλλά το έχω αγκαλιάσει. Είναι λίγο πανκ. Σίγουρα είναι πειραματικό. Όμως, όσον αφορά την οπτικοποίηση και τη μόδα, τότε γίνομαι πιο σκοτεινή. Έχω πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα και θυμό, που θα ήθελα να εκφράσω με ομορφιά. Τελευταία παίζω και πολύ με την προσθετική.

A.M.: Αυτά που φορούσες στο Met Gala ήταν δική σου ιδέα;

D.C.: Ναι, ήθελα να είμαι μια ανθρώπινη γάτα.

A.M.: Σίγουρα ωθείς τα πράγματα στα άκρα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να τρελαίνεται όταν ξυρίζεις το κεφάλι ή τα φρύδια σου;

D.C.: Νομίζω πως, όταν κάποιος δε με έχει συναντήσει ζωντανά, υποσυνείδητα πιστεύει πως δεν υπάρχω. Όταν λοιπόν συνδέεται με κάποιο πρόσωπο διαδικτυακά, θεωρεί ότι του ανήκει, κατά κάποιον τρόπο, ότι το κατέχει. Κι όταν αυτό το πρόσωπο αλλάζει δραστικά, υπάρχει μια αντίδραση σοκ, σχεδόν ανεξέλεγκτη… Το έχω αποδεχτεί. Οπότε, βάζω και βγάζω τις περούκες μου, ξυρίζω το κεφάλι ή τα φρύδια μου, είμαι απολύτως ελεύθερη.

Mario Sorrenti Φόρεμα, DIOTIMA. Σκουλαρίκια, CARTIER. Stud earrings από προσωπική συλλογή της Doja Cat. Δαχτυλίδια, PANTHÈRE DE CARTIER.

A.M.: Ποιο φαντάζεσαι ότι θα είναι το επόμενο βήμα σου;

D.C.: Υπάρχουν διάφορα projects, όπως το να ασχοληθώ με τα ρούχα, το μακιγιάζ, να πειραματιστώ με την υποκριτική.

A.M.: Οραματίζεσαι την υποκριτική ως μέρος της καριέρας σου;

D.C.: Θα ήθελα να κάνω ταινίες που να τις πιστεύω. Να σταματήσω για λίγο τη μουσική. Μου αρέσουν οι κωμωδίες και οι ταινίες δράσης. Θα ήθελα να μάθω πολεμικές τέχνες και να συμμετάσχω σε μια ταινία όπως οι "John Wick".

A.M.: Αληθεύει ότι θέλεις να κάνεις stand-up;

D.C.: Πρόσφατα βρέθηκα στη σκηνή με τον Craig Robinson. Έπαιζε κομμάτια στο πιάνο, αλλά με τον δικό του ξεκαρδιστικό τρόπο. Ανέβηκα κι εγώ στη σκηνή και τραγούδησα μαζί του. Ήμουν εκεί με ένα από τα αγόρια μου.

A.M.: Έχεις χώρο στη ζωή σου για την αγάπη;

D.C.: Αγαπάω την αγάπη. Μάλλον μου αρέσει να βγαίνω ραντεβού κατ’ εξακολούθηση. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι σε πολύ διαφορετική φάση, αισθάνομαι πολύ δεσμευμένη και ερωτευμένη με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι στο παρελθόν. Έμαθα να αγαπάω τον εαυτό μου, οπότε αγαπάω διαφορετικά και τους άλλους. Δε νιώθω σαν χαμένη έφηβη, αλλά ως γυναίκα που στέκεται στα πόδια της.

Μαλλιά: J Stay Ready. Μακιγιάζ: Frank B for LoveSeen. Μανικιούρ: Saccia Trinice. Production: One Thirty-Eight Productions. set design: Philipp Haemmerle. Ευχαριστούμε το Buttercup Venues.

Mario Sorrenti Με Dolce & Gabbana RTW. Κολιέ και μακριά σκουλαρίκια Cartier Jewelry.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος Harper's Bazaar Σεπτέμβριος 2023 που κυκλοφορεί στις 20 Αυγούστου.

Μαλλιά: J Stay Ready. Μακιγιάζ: Frank B for LoveSeen. Μανικιούρ: Saccia Trinice. Production: One Thirty-Eight Productions. Set design: Philipp Haemmerle. Ευχαριστούμε το Buttercup Venues.

Βίντεο: Director: Mario Sorrenti. Filmed by: Heather Sommerfield, Drew Jarret και Alexi Pissourios. Editor: Heather Sommerfield. Grading: Heather Sommerfield. Music Supervisor: Heather Sommerfield. Produced by #HestInc.