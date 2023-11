2023 CFDA Awards | Οι νικητές και οι εμφανίσεις στο λευκό χαλί

Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη τα βραβεία του CFDA για το 2023. Η τελετή που διοργανώνει ετησίως το Συμβούλιο Σχεδιαστών της Αμερικής για να τιμήσει τους καλύτερους σχεδιαστές της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην είσοδο του οποίου στρώθηκε το ...λευκό χαλί. Το παρών έδωσαν Αμερικανοί σχεδιαστές, μοντέλα και celebrities φορώντας δημιουργίες των αμερικάνικων brands.

Οι νικητές των 2023 CFDA Awards

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, η Catherine Holstein, ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του brand Khaite, που απέσπασε το βραβείο της καλύτερης σχεδιάστριας γυναικείων συλλογών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Καθόλου τυχαίο, βεβαίως, σε μία χρονιά που το quiet luxury στο οποίο ηγείται με το brand της είναι μεγάλη τάση.

Ο Willy Chavarria κέρδισε το βραβείο ως ο καλύτερος σχεδιαστής σε αντρικές συλλογές, ενώ οι αδελφές Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen του The Row πήραν το βραβείο ως κορυφαίες designers στην κατηγορία αξεσουάρ (ωστόσο, δεν ήταν παρούσες στην εκδήλωση). Η Rachel Scott του Diotima βραβεύτηκε ως ανερχόμενη σχεδιάστρια, η Vera Wang τιμήθηκε για τη συνεισφορά της στη μόδα των νυφικών, ο Ιταλός επιχειρηματίας Domenico De Sole πήρε το βραβείο που απονέμεται προς τιμήν της Eleanor Lambert, η σχεδιάστρια Maria Cornejo το βραβείο Geoffrey Beene για το σύνολο της καριέρας της, ενώ η δημοσιογράφος Alina Cho πήρε το βραβείο media που έχει καθιερωθεί στη μνήμη της Eugenia Sheppard, η Mara Hoffman βραβείο για τη βιωσιμότητα και η Gwenyth Paltrow τιμήθηκε με βραβείο καινοτομίας για το Goop. Ως fashion icon της χρονιάς 2023 τιμήθηκε η Serena Williams, που ταυτόχρονα έγινε και η πρώτη αθλήτρια στην οποία CFDA απονέμει αυτή τη διάκριση.

Τέλος, ο Jonathan Anderson, του οίκου Loewe και του ομώνυμου brand του J.W. Anderson, κέρδισε το βραβείο ως διεθνής σχεδιαστής της χρονιάς

Getty Images Catherine Holstein

Getty Images Willy Chavarria

Οι εμφανίσεις στο λευκό χαλί

Πολλές μεγάλες τελετές έχουν αρχίσει να αντικαθιστούν το κόκκινο χαλί με άλλες αποχρώσεις και για τη βραδιά των 2023 CFDA Awards το χαλί έγινε λευκό. Μάλιστα, λειτούργησε ιδανικά ως φόντο στις εμφανίσεις των καλεσμένων στις οποίες κυριάρχησε το μαύρο χρώμα.

Η Anne Hathaway ήταν η οικοδέσποινα της βραδιάς και η μόνη που εμφανίστηκε με δυο διαφορετικά σύνολα, από τα οποία, βεβαίως, ξεχώρισε το denim look της με την υπογραφή Ralph Lauren. H Gwenyth Paltrow φόρεσε ένα μίνιμαλ look σε μαύρο από τη limited-edition collection του brand της goop, το G. Label by goop, ενώ ο Thom Browne - πρόεδρος του CFDA- ήταν ο σχεδιαστής που προτίμησαν πολλές σταρ, ανάμεσά τους και το fashion icon της χρονιάς, η Serena Williams.