Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τα βραβεία CFDA 2023

Η Αμερικανική βιομηχανία της μόδας έχει τα δικά της βραβεία που απονέμονται ετησίως από το Council of Fashion Designers of America (CFDA) και συνοδεύονται από μπόλικη λάμψη καθώς στην τελετή συμμετέχουν πολλά διεθνή όνομα της showbiz. Οι Αμερικανοί σχεδιαστές και οι μούσες τους θα παραστούν φέτος στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα Υόρκη στις 6 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το CFDA. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα και τα ονόματα των δημιουργών που διεκδικούν τα βραβεία για το 2023.

CFDA 2023: Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

Νέα, ανερχόμενα ταλέντα συνυπάρχουν με καταξιωμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους σχεδιαστές στη λίστα των υποψηφιοτήτων. Στη χρονιά δε που ο μινιμαλισμός και το "quiet luxury" κυριάρχησαν ως τάση, brands που ηγήθηκαν στην ανάδειξή της ως τοπ, όπως το Khaite (Catherine Holstein) και το The Row (Ashley Olsen και Mary-Kate Olsen), δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τις υποψηφιότητες: η Holstein διεκδικεί (εκ νέου, μάλιστα, αφού είχε κερδίσει και πέρυσι) βραβείο στην κατηγορία "Αμερικανός σχεδιαστής της χρονιάς στις γυναικείες συλλογές", ενώ οι αδελφές Olsen στην κατηγορία "Αμερικανός σχεδιαστής της χρονιάς στα αξεσουάρ".

Στην κατηγορία "Αμερικανός σχεδιαστής της χρονιάς σε ανδρικές συλλογές" είναι και ο πρόεδρος του CFDA, o Thom Browne, που ανέλαβε τη θέση τον Γενάρη του 2023 μετά την αποχώρηση του Tom Ford, και ο οποίος συναγωνίζεται για το βραβείο τους νεοανερχόμενους Willy Chavarria και Colm Dillane (KidSuper).

To τιμητικό βραβείο "Founder’s Award in Honor of Eleanor Lambert" θα απονεμηθεί στον επί σειρά ετών συνεργάτη του Tom Ford, Domenico De Sole, ενώ ως διεθνής σχεδιαστής της χρονιάς θα τιμηθεί ο Jonathan Anderson (J.W. Anderson, Loewe).

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Βραβείο: Αμερικανός σχεδιαστής της χρονιάς στις γυναικείες συλλογές

Joseph Altuzarra, Altuzarra

Catherine Holstein, Khaite

Christopher John Rogers

Raul Lopez, Luar

Tory Burch

Βραβείο: Αμερικανός σχεδιαστής της χρονιάς στις ανδρικές συλλογές

Mike Amiri, Amiri

Willy Chavarria

Colm Dillane, KidSuper

Teddy von Ranson, Teddy Vonranson

Thom Browne, Thom Browne New York

Βραβείο: Αμερικανός σχεδιαστής της χρονιάς για τα αξεσουάρ

Ana Khouri

Brandon Blackwood

Stuart Vevers, Coach

Raul Lopez, Luar

Ashley Olsen and Mary-Kate Olsen, The Row

Βραβείο: Αμερικανός ανερχόμενος σχεδιαστής της χρονιάς

Bach Mai

Connor McKnight

Rachel Scott, Diotima

Tanner Richie & Fletcher Kasell, Tanner Fletcher

Carly Mark, Puppets and Puppets

Βραβείο: Διεθνής σχεδιαστής της χρονιάς

Jonathan Anderson, J.W. Anderson και Loewe

Βραβείο: Founder’s Award in Honor of Eleanor Lambert

Domenico De Sole

Βραβείο Geoffrey Beene Lifetime Achievement

Maria Cornejo

Βραβείο: Media Award in Honor of Eugenia Sheppard

Alina Cho

Βραβείο Environmental Sustainability

Mara Hoffman