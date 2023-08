H quiet luxury παραμένει η μεγαλύτερη τάση και τη σεζόν Φ/Χ 2023-2024

Quiet luxury ή αλλιώς, ήσυχη πολυτέλεια. Ο όρος σίγουρα δεν σας είναι καθόλου άγνωστος, ιδίως αν παρακολουθείτε προσεκτικά τις εξελίξεις στη μόδα. Είναι αυτός που κυριάρχησε στο λεξιλόγιο των τάσεων της σεζόν Α/ Κ 2023, έχοντας ωστόσο κάνει αισθητή την παρουσία του νωρίτερα. Κάποιοι απέδωσαν τη σαρωτική ανάδειξη της "ήσυχης πολυτέλειας" σε τάση στη πρεμιέρα της 4ης και τελευταίας σεζόν της σειράς "Succession" και το "stealth wealth" στιλ των μελών της οικογένειας Roy. Το "Succession effect", όπως χαρακτηρίστηκε, είχε ως αποτέλεσμα όροι όπως "Old-money aesthetic", "old-money style" και "silent luxury" να απογειωθούν στις αναζητήσεις του TikTok (έως και 25.000 μηνιαίως) αμέσως μετά την πρεμιέρα (τον Μάρτιο 2023), ενώ συνολικά ο όρος "quiet luxury" σημείωσε ποσοστό ρεκόρ (έως και 614%) στις αναζητήσεις στο Google την περσινή χρονιά.

Τον ίδιο μήνα, τον Μάρτιο του 2023, η Gwyneth Paltrow έβαζε τη δική της σφραγίδα στην εδραίωση του trend ως κυρίαρχου της σεζόν Α/Κ 2023 με τις εμφανίσεις της στην περίφημη δίκη της Γιούτα. Για την ακρίβεια, λιγότερο μάλλον απασχόλησε τη δημόσια σφαίρα το ατύχημα σε πίστα χιονοδρομικού (η Paltrow αθωώθηκε, η δίκη σχεδόν ξεχάστηκε) και περισσότερο αυτό που επικοινώνησε με τα looks της: ότι η πολυτέλεια που δεν επιδεικνύεται/ προκαλεί αποπνέει μεγαλύτερη φερεγγυότητα και αξιοπιστία.

Σε συνάρτηση των γεγονότων, στο προσκήνιο βρέθηκαν luxury brands που υπηρετούν τη συγκεκριμένη αισθητική εδώ και χρόνια, όπως τα Brunello Cucinelli και Ermenegildo Zegna, αλλά και νεώτερα όπως το The Row των αδελφών Mary-Kate και Ashley Olsen, το στιλ των οποίων ξαναμπήκε στο μικροσκόπιο, ενώ desiger brands όπως η Bottega Veneta και ο Ferragamo υπό τη νέα του ταυτότητα, διεκδίκησαν με τις συλλογές τους ηγετικό ρόλο στην τάση, και τα κατάφεραν. Το look με το οποίο ο Matthieu Βlazy έκανε το ντεμπούτο του στον ιταλικό οίκο ως creative director, ένα tank top και ένα τζιν που στην πραγματικότητα ήταν κατασκευασμένα από δέρμα nubuck, θα αποτελούν πάντα σημείο αναφοράς στο πως ξεκίνησε η μεγαλύτερη τάση στη μόδα του 2023.

Το quiet luxury στα runways της σεζόν F/W 2023-24

H "ήσυχη πολυτέλεια" άφησε το στίγμα της και στις κολεξιόν που απευθύνονται στη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023-24. Με τη διαφορά ότι τώρα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο χαρακτηριστικό του μινιμαλισμού, που τη διακρίνει εξάλλου, τη γενικότερη φιλοσοφία του "less is more" και τη διαχρονικότητα που εξασφαλίζουν στο στιλ τα κομμάτια της, και λιγότερο στην έννοια του luxury (που από πολλούς κρίθηκε ως αμφιλεγόμενη). Τα "αναβαθμισμένα staples" είναι ο τρόπος με τον οποίο θα δείτε να περιγράφεται η τάση που εστιάζει στην πεμπτουσία του σύγχρονου chic: την κομψή, ανεπιτήδευτη απλότητα με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η μόδα (για να εξοστρακίσει το "quiet luxury") μιλάει για wearable trends, ένας νέος όρος που έρχεται να επικρατήσει περιγράφοντας ακριβώς αυτό το στιλ για το οποίο κανείς δεν έχει αμφιβολία ότι του ταιριάζει. Για το στιλ, την επιτυχία του οποίου στα γούστα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τα κομμάτια που θα αντέξουν στον χρόνο και θα αποτελέσουν τις επόμενες heritage δημιουργίες των οίκων.

Ο οίκος Bottega Veneta ηγείται της αισθητικής για μία ακόμα σεζόν (δοκιμάζοντας παράλληλα και πιο εκκεντρικά στιλ), ενώ ο re-branded οίκος Ferragamo με τον εκμοντερνισμό του κλασικού tailoring και τις καθαρές γραμμές της F/W 2023-24 συλλογής του ανεβάζει ψηλά τον πήχη της σύγχρονης, χωρίς υπερβολές κομψότητας. Ο οίκος Prada συνεχίζει να προτείνει νεωτερικά στιλ που όμως συχνά βασίζονται σε wardrobe essentials, ενώ ο Gucci, στην πρώτη του συλλογή χωρίς τον Alessandro Michele, καθιστά σαφές ότι θέλει να επιστρέψει σε πιο "φορέσιμες" σιλουέτες. Στα elevated staples επιμένουν brands όπως Brandon Maxwell, Proenza Schouler, Chloé, Michael Kors, Hermès, Max Mara, κ.ο.κ, ενώ ο οίκος Fendi επιχειρεί με τη Φ/Χ 2023-24 συλλογή του να αποδομήσει τη σύγχρονη πολυτέλεια προσφέροντας ένα ultra chic αποτέλεσμα.

Τα key - looks της τάσης

Getty Images Bottega Veneta F/W 2023-24

Getty Images Bottega Veneta F/W 2023-24

Splash News / Ideal Images Ferragamo F/W 2023-24

Getty Images Ferragamo F/W 2023-24

Getty Images Prada F/W 2023-2024

Splash News / Ideal Images Prada F/W 2023-2024

Splash News / Ideal Images Gucci F/W 2023-2024

Getty Images Fendi F/W 2023-2024

Splash News / Ideal Images Brandon Maxwell F/W 2023-24

Courtesy of Max Mara Max Mara F/W 2023-2024

Getty Images Givenchy F/W 2023-24

Splash News / Ideal Images Chloé F/W 2023-2024

Getty Images Michael Kors F/W 2023-2024

Getty Images Tod's F/W 2023-2024