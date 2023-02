Gucci AW'23 | Η πρώτη συλλογή του οίκου χωρίς τον Alessandro Michele

O Alessandro Michele έφυγε, ο Sabato De Sarno έρχεται αλλά στο μεταξύ ο οίκος Gucci είχε να παρουσιάσει την κολεξιόν του για τη σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2023. Αυτό συνέβη στο Μιλάνο, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στη διάρκεια της 4ης ημέρας της ιταλικής εβδομάδας μόδας, στα κεντρικά του οίκου The Gucci Hub στη Via Mecenate. Τη συλλογή ανέλαβε να φέρει σε πέρας η δημιουργική ομάδα του οίκου, και χωρίς αμφιβολία τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει λάθος στην εκτέλεση των looks, όταν μιλάμε για τέτοιου επιπέδου design teams. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι ήταν εμφανής η έλλειψη του δημιουργικού οράματος - αυτού που εξάλλου αναλαμβάνει ο εκάστοτε creative.

Προφανώς, και μια "ακέφαλη" ομάδα δεν θα μπορούσε να συναγωνιστεί την ιδιαίτερη αισθητική και το μοναδικό αφήγημα που δημιούργησε ο Michele στα 20 χρόνια που εργάστηκε για τον οίκο - τα 7 από τη θέση του creative director, αλλά μάλλον αυτή δεν ήταν η απαίτηση κανενός. Είναι ο De Sarno, εξάλλου, αυτός για τον οποίο θα γραφτούν οι επόμενοι πηχυαίοι τίτλοι και οι προσδοκίες έχουν μεταφερθεί για τον Σεπτέμβριο του 2023 οπότε και θα παρουσιάσει την πρώτη του συλλογή για τον Gucci - αν και δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν ή σχολίασαν (λανθασμένα) ότι αυτή είναι μια συλλογή του νέου creative director.

Τι είδαμε στη AW'23 Gucci

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα, από το τι δεν είδαμε. Η κληρονομία του Alessandro Michele μοιάζει να έχει ξεθωριάσει σ' αυτή τη νέα συλλογή, ή όπως σκωπτικά σχολίασε ένας θεατής "αυτό το show εξάλειψε ακαριαία τα signature του Michele". Το αριστοτεχνικό gender fluidity, ας πούμε. Οι playful και θηλυκές λεπτομέρειες στα ανδρόγυνα κοστούμια, για παράδειγμα, εδώ απουσιάζουν και το αποτέλεσμα είναι κομψό μεν, φλατ δε, χωρίς να θολώνει τα όρια ανάμεσα σε γυναικείο ή ανδρικό όπως μοναδικά συνέβαινε πριν. Τα retro vibes δεν ήταν, επίσης, τόσο αισθητά παρά τις σαφείς αναφορές σε παρελθοντικές συλλογές και signature του οίκου.

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Και μίας και ο λόγος για αναφορές στο παρελθόν και την κληρονομία, η "Tom Ford era" του οίκου είχε μεγαλύτερο μερίδιο στον φόρο τιμής: τα μικροσκοπικά bras και τα στρινγκ εσώρουχα, οι διαφάνειες, τα velvet slouchy παντελόνια και τα σατέν πουκάμισα, οι πληθωρικές γούνες, ακόμα και εκείνο το μάξι δαντελένιο φόρεμα το οποίο είναι συνδυασμένο με καλσόν σε λάιμ πράσινο - ως μία μεταγενέστερη βερσιόν του αντίστοιχου look με μίνι δαντελένιο φόρεμα και πράσινο hot pants από τη συλλογή της Άνοιξης 1996, όλα μοιάζουν βγαλμένα από τη χρυσή εποχή του Gucci στα '90s. Ίσως, εν τέλει, αυτή η επιτυχία εκείνης της εποχής υπό τον Ford να αποτελεί το ζητούμενο κι αυτή να είναι ήταν μία εισαγωγή. Ίσως και όχι.

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Για όσους, επίσης, έχουν παρακολουθήσει επισταμένα τις συλλογές των τελευταίων (μετά- κόβιντ) ετών σίγουρα θα εντοπίσουν looks, κομμάτια ή τάσεις που έχουν δει και σ' άλλους οίκους: λίγο από Prada (βλ. τα παλτό με τους τονισμένους ώμους ή αυτό με τα γούνινα περιβραχιόνια που είδαμε στην Φ/Χ 2022-23), λίγο από Valentino (βλ. το hot pink φόρεμα και την κάπα με τα ασημί κρόσσια που θα μπορούσαν ανήκουν στην Pink PP ή την πρόσφατη Le Club Couture αντίστοιχα), λίγο από Chanel (αναζητήστε το μάξι coat dress σε μπλε που θα μπορούσε να είχε θέση την haute couture Φ/Χ 2022/23, αλλά βεβαίως και το μικροσκοπικό σουτιέν που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την παλαιότερη A/K 1996), λίγο από Balenciaga (δείτε το φόρεμα με την tulip skirt που θυμίζει εποχή Nicolas Ghesquière στον οίκο και τη μαύρη off the shoulder καμπαρντίνα), λίγο από τη relaxed κομψότητα της Bottega Veneta (και τα sheer sequin slip dresses της συλλογής Φ/Χ 2022-23) κ.ο.κ., η συλλογή θα μπορούσε να αποτελεί μία ρετροσπεκτίβα στις πιο επιδραστικές στιγμές της μόδας και τους οίκους της δεκαετίας που άνοιξε το 2020.

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Splash News / Ideal Images

Ακόμα, λοιπόν, και αν αυτή δεν ήταν μια συλλογή με συμπαγές όραμα, το σίγουρο είναι ότι ο οίκος Gucci δεν σκοπεύει να επιστρέψει αμαχητί. Μιλάμε, εξάλλου, για να τεράστιο κεφάλαιο στη μόδα, που έχει χτίσει σε μεγάλο βαθμό χάρη στους χαρισματικούς creatives του- και προφανώς το ίδιο θα επιχειρήσει και με τον Sabato De Sarno. Γιατί αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα ο Gucci είναι να δημιουργεί ολόκληρες εποχές στο lifestyle με τη σφραγίδα της αισθητικής του.

Getty Images

Splash News / Ideal Images

Getty Images

Getty Images

Δείτε το show