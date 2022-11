Το εξαιρετικά επίκαιρο και μοντέρνο κόκκινο χαλί των CFDA Awards 2022

Το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) πραγματοποίησε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου την ετήσια απονομή των βραβείων του για τιμήσει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στη μόδα του 2022 και τους ανθρώπους πίσω απ' αυτά. Το event των CFDA Awards 2022 πραγματοποιήθηκε, με τη υποστήριξη της Amazon Fashion, στην Casa Cipriani στη Νέα Υόρκη με οικοδέσποινα την ηθοποιό Natasha Lyonne και το παρών έδωσαν οι εκπρόσωποι της αμερικανικής μόδας όπως σχεδιαστές, μοντέλα και στιλίστες, αλλά και celebrities.

Οι νικητές

Τα κορυφαία βραβεία του Συμβουλίου για το 2022 απέσπασαν η Catherine Holstein του Khaite (American Womenswear Designer of the Year) και η Emily Bode Aujla του Bode (American Menswear Designer of the Year). O Raul Lopez του Luar βραβεύτηκε ως σχεδιαστής της χρονιάς στην κατηγορία αξεσουάρ, ενώ ως ανερχόμενη σχεδιάστρια βραβεύτηκε η Elena Velez.

Ανάμεσα σε άλλες βραβεύσεις, ξεχωρίζουν η απονομή του Board of Trustee's Award στη μνήμη του Virgil Aboh, το βραβείο Fashion Icon που πήγε στον Lenny Kravitz, αλλά και το Amazon Innovation Award που απέσπασαν η Kim Kardashian, Emma Grede και Jens Grede για το Skims. Η Patti Wilson, ένας θρύλος του fashion styling, βραβεύτηκε με το Media Award in Honore of Eugenia Sheppard, ενώ το βραβείο του στιλίστα της χρονιάς πήγε στον Law Roach- τον άνθρωπο που ανέδειξε τη Zendaya σε style icon.

Το κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί των CFDA Awards 2022 ήταν - κατ'αρχάς- λευκό. Αλλά το κυριότερο, ήταν ένα red carpet εξαιρετικά επίκαιρο, σύγχρονο και φρέσκο στις εμφανίσεις του. Τίποτα δεν έμοιαζε υπερβολικό, αν και πολλά looks ήταν αντισυμβατικά και τολμηρά. Στις στιλιστικές επιλογές των καλεσμένων επικράτησε η διαχρονική γοητεία του black & white - ή μόνο black ή μόνο white, ενώ οι μίνιμαλ γραμμές, όπως το slip dress της Kendall Jenner ή το off- shoulder bodysuit και η ημιδιάφανη παντελόνα της Amanda Seyfried (σύνολο του Michael Kors) συνυπήρξαν με μοντέρνα casual σύνολα όπως αυτό της Irina Shayk που φόρεσε μια πλισέ φούστα με blazer, εκκεντρικά σύνολα όπως αυτό της Janelle Monáe που φόρεσε Thom Browne [ σ.σ. ο νέος πρόεδρος του CFDA] και της Kim Kardashian που εμφανίστηκε μ' ένα latex στράπλες bodycon φόρεμα Dolce & Gabbana, αλλά και σύγχρονα "χολιγουντιανά" gowns όπως αυτό της Mariska Hargitay, με την υπογραφή Christian Siriano.

Όλα τα looks από το red carpet