Τα πουλόβερ που θα σας βάλουν σε γιορτινό mood

To must have κομμάτι των casual looks στη διάρκεια των γιορτών είναι αναμφίβολα το πουλόβερ. Σκεφτείτε, εξάλλου, σε πόσες περιστάσεις μπορείτε να το φορέσετε: από το χριστουγεννιάτικο γεύμα με την οικογένεια και τα γιορτινά brunch μέχρι τις αποδράσεις για σκι και τις βόλτες για ψώνια. Ένα πουλόβερ θα σας κρατήσει ζεστή και άνετες, ενώ μπορείτε να καταφύγετε σε πολλούς στιλιστικούς συνδυασμούς.

Ειδικά για την περίοδο των γιορτών, τα πιο δημοφιλή πουλόβερ είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται από Fair Isle και γεωμετρικά μοτίβα σκανδιναβικού τύπου. Μοτίβα και χρώματα προσφέρουν μία χαρούμενη νότα στην εμφάνιση, που συνάδει με τη πνεύμα της εποχής, και εξυπηρετούν τη διάθεση για après ski στιλ στις διακοπές αλλά και στις χαλαρές στιγμές της πόλης.

Βεβαίως, μπορείτε πάντα να επενδύσετε και σε μονόχρωμα πουλόβερ, ειδικά σε κόκκινα που συμβαδίζουν τόσο με το κυρίαρχο χρώμα των γιορτών όσο και τη μεγαλύτερη τάση της χρονιάς, ενώ λαμπερά κεντήματα και διακοσμητικές λεπτομέρειες θα σας επιτρέψουν να φορέσετε ένα πουλόβερ και σε πιο formal περιστάσεις βάζοντας την απαραίτητη glam πινελιά.

