Τα καλοκαιρινά looks που θα σας εξασφαλίσουν premium κομψότητα με βιώσιμο χαρακτήρα

Στις εποχές που διανύουμε δεν αρκεί να διεκδικούμε απλά την κομψότητα στις εμφανίσεις μας. Θα πρέπει να κάνουμε και πιο συνειδητές επιλογές για το ντύσιμό μας και να καλλιεργήσουμε μία συνολική φιλοσοφία ζωής που θα μας εξασφαλίζει μία αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον. Με απλά λόγια, η τάση να γεμίζουμε και να αδειάζουμε διαρκώς τη ντουλάπα μας με αναλώσιμα ρούχα δεν αποτελεί βιώσιμη λύση. Αυτό που πρέπει, επομένως, να κάνουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε συνήθειες και να οδηγηθούμε σε βιώσιμες επιλογές για την γκαρνταρόμπας μας είναι να εμπιστευτούμε τα brands που δουλεύουν σ' αυτήν την κατεύθυνση επενδύοντας σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και πρακτικές, αλλά και προτείνουν στιλ που είναι διαχρονικά και θα μπορούμε να κρατήσουμε για καιρό στη ντουλάπα μας. Το ελληνικό brand Liuba Style έρχεται με τις συλλογές του να σας πάρει μαζί του στο ταξίδι της σύγχρονης βιώσιμης μόδας.

Liuba Style, επαναπροσδιορίζοντας τη βιώσιμη μόδα

Όπως ήδη είπαμε, το να καταφέρουμε να υιοθετήσουμε μία βιώσιμη νοοτροπία στον τρόπο που ντυνόμαστε σημαίνει να εντοπίσουμε και τα brands που ακολουθούν την ίδια νοοτροπία. Η εταιρεία Liuba Style, με έδρα την Αθήνα, είναι ένα ελληνικό brand βιώσιμης μόδας που δεσμεύεται σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και στη διαχρονική αισθητική σχεδιασμού. Η μάρκα, που ίδρυσε η δημιουργική διευθύντρια Liuba, ειδικεύεται στην premium ένδυση στη δημιουργία της οποία αξιοποιεί το φυσικό μετάξι, γνωστό για την πολυτελή αίσθηση και τις βιώσιμες ιδιότητές του.

Η βιωσιμότητα βρίσκεται στην καρδιά του brand : από την προμήθεια οικολογικών υφασμάτων μέχρι την εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών παραγωγής, η Liuba Style δίνει προτεραιότητα στο σεβασμό του περιβάλλοντος χωρίς να συμβιβάζεται στο στιλ ή την ποιότητα.

Liuba Style, τα looks που θα αναβαθμίσουν το καλοκαιρινό σας στιλ

Το Liuba Style δίνει έμφαση στα βιώσιμα υλικά και τον διαχρονικό, κλασικό σχεδιασμό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει την τόλμη και τη σύγχρονη ματιά του. Για την ακρίβεια, οι συλλογές του αποτελούν ένα μείγμα κλασικής κομψότητας και σύγχρονης φινέτσας, με τολμηρά σχέδια, ζωηρά χρώματα και μοναδικά prints να κάνουν κάθε επιλογή ελκυστική και ιδανική για κάθε γυναίκα.

Στην καλοκαιρινή συλλογή Liuba Style θα βρείτε μοναδικά κομμάτια για να δημιουργήσετε looks που θα αναβαθμίσουν το στιλ σας. Το πολυμορφικό βαμβακερό παντελόνι Adale Cotton Pants or Shorts With Snaps, μεταμορφώνεται στην πιο cool βερμούδα για την εποχή χαρίζοντας σας την απόλυτη ευελιξία και πρακτικότητα στο θερινό στιλ, ενώ μπορείτε να το συνδυάσετε με το βαμβακερό στράπλες τοπ Adale Cotton White Top δημιουργώντας το πιο μοντέρνο twin set του καλοκαιριού.

Courtesy of Liuba Style

Courtesy of Liuba Style

Την ίδια ευελιξία σας προσφέρει το βαμβακερό γιλέκο με μοτίβο φράουλες Adale Cotton Strawberry Vest with Snaps που φοριέται σε δυο μήκη! Συνδυάστε το είτε με το Adale Cotton Pants or Shorts with Snaps σε λευκό ή Strawberry για να δημιουργήσετε όχι ένα, αλλά πολλά διαφορετικά looks - κοντό γιλέκο και βερμούδα, κοντό γιλέκο και παντελόνι, μακρύ γιλέκο και βερμούδα και μακρύ γιλέκο με παντελόνι, με ή χωρίς patterns! Με δυο key-pieces τη συλλογή έχετε ήδη εξασφαλίσει πολλαπλά looks για το καλοκαίρι και τις διακοπές σας.

Courtesy of Liuba Style

Καλοκαίρι σημαίνει, επίσης, φορέματα και στη συλλογή Liuba Style θα ανακαλύψετε μοναδικά σχέδια σε διάφορες εκδοχές, όπως το φόρεμα Alex Mesh, σε εφαρμοστή γραμμή και μάξι μήκος, που έρχεται στις υπέροχες Multicoloured και Blue (γαλάζιο) αποχρώσεις, ή το Madeline μίντι φόρεμα με φερμουάρ μπροστά που θα βρείτε σε πράσινο και ανοιχτό πράσινο. Και οι δυο επιλογές σας υπόσχονται day - to - night εμφανίσεις με άποψη και προσωπικότητα.

Τα άνετα, χαλαρά παντελόνια Ava από οικολογικό ύφασμα κούπρο με τη μεταξένια αίσθηση θα γίνουν οι αχώριστοι σύμμαχοι σας στα relaxed looks που επιβάλει το καλοκαίρι, ενώ στην ίδια σειρά θα βρείτε και το crop top από οικολογικό κούπρο ύφασμα με τις μικρές πιέτες μπροστά που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ολοκληρωμένα σύνολα με απόλυτα μοντέρνα αισθητική. Μίντι φούστες όπως η pencil Vivienne με φερμουάρ μπροστά ή σορτς σε χαλαρή εφαρμογή όπως τα Emma έρχονται να συμπληρώσουν τις επιλογές σας για μια βιώσιμη, διαχρονική και μοντέρνα γκαρνταρόμπα για το φετινό καλοκαίρι. Και για πολλά ακόμα.

Courtesy of Liuba Style

Αναζητήστε όλη τη συλλογή Liuba Style εδώ.

