Τα ωραιότερα φιλαριστά κουρέματα για λεπτά μαλλιά

Μπορεί ο γενικός κανόνας να λέει ότι τα blunt κουρέματα αποτελούν την ιδανική επιλογή για λεπτά μαλλιά, καθώς χαρίζουν όγκο, ωστόσο δεν είναι η μόνη. Στη πραγματικότητα το φιλάρισμα σε λεπτά μαλλιά δεν θεωρείται απαγορευτικό, αλλά πρέπει να γίνει σωστά έτσι ώστε να είναι κολακευτικό και ευεργετικό για την εικόνα τους.

Δεν είναι όλα τα layers ίδια. Το ιδανικό φιλάρισμα για λεπτά μαλλιά είναι αυτό που προσθέτει όγκο και κίνηση χωρίς να αφαιρεί υπερβολικά την πυκνότητα της τρίχας. Στραφείτε λοιπόν σε μακριά, διακριτικά layers, που χαρίζουν όγκο και αποφύγετε τα πολύ κοντά που ίσως τονίσουν τα αδύναμα σημεία των μαλλιών σας.

Φιλάρισμα σε λεπτά μαλλιά | Τα ωραιότερα κουρέματα

Face Framing Layers

Αν διστάζετε να κάνετε φιλάρισμα, δοκιμάστε να διανθίσετε την κουπ σας με μακριά layers γύρω από το πρόσωπό σας, τα οποία θα το πλαισιώσουν όμορφα χαρίζοντας κίνηση στα μαλλιά σας.

Long Layers

Τα μακριά, διακριτικά layers που ξεκινούν από το ύψος των ζυγωματικών ή λίγο κάτω από το πηγούνι είναι ιδανικά για εσεάς, καθώς δίνουν σχήμα και αέρα στα μαλλιά χωρίς να τα κάνουν να δείχνουν αραιά.

Soft Layered Bob

Ένα καρέ κούρεμα αποτελεί μία από τις πιο κολακευτικές επιλογές που μπορείτε να κάνετε, αφού τα μαλλιά δεν "βαραίνουν" από το μήκος τους με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ψευδαίσθηση πιο πυκνής κουπ. Για να κάνετε την εμφάνισή σας να δείχνει πιο μοντέρνα και νεανική, διανθίστε το καρέ κούρεμά σας με μακριά layers, που θα χαρίσουν κίνηση και υφή στα μαλλιά.

Layered Curtain Bangs

Τα μακριά curtain bangs αποτελούν εξαιρετική προσθήκη τόσο σε μακριά, όσο και σε πιο κοντά κουρέματα, αφού σέξι και ταυτόχρονα σοφιστικέ χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Αν έχετε λεπτά μαλλιά, κάντε styling χρησιμοποιώντας το σεσουάρ και μια φαρδιά, στρογγυλή βούρτσα για να βοηθήσετε τις αφέλειές σας να διατηρήσουν το σχήμα και τον όγκο τους.

Bonus Tips

-Για επιπλέον όγκο στα μαλλιά, εφαρμόστε έναν αφρό ή ένα volumizing spray στις ρίζες όσο είναι ακόμα νωπά.

-Στεγνώστε τα μαλλιά σας έχοντας ανάποδα το κεφάλι σας για να χαρίσετε περισσότερο όγκο στις ρίζες.

-Αντί για ίσια hair looks, προτιμήστε χαλαρούς κυματισμούς ή μπούκλες που δημιουργούν ένα πιο πλούσιο και "γεμάτο" αποτέλεσμα.

-Για να αναδείξετε το φιλάρισμα στα μαλλιά σας αλλά και να χαρίσετε επιπλέον όγκο στην κουπ σας, δοκιμάστε ένα blowout χτένισμα, έχοντας ως συμμάχους σας το σεσουάρ, μια φαρδιά, στρογγυλή βούρτσα και τα hair rollers.