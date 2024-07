Τα κομψά παπούτσια που μπορείτε να φορέσετε στην παραλία

Καλοκαίρι και οι διακοπές είναι για την πλειοψηφία του κόσμου...προ των πυλών. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα βρίσκεστε και εσείς σε διαδικασία αναζήτησης των κομματιών που θα βάλετε στη βαλίτσα των διακοπών και θα ανανεώσουν τα summer looks σας. Εκτός από τα ρούχα, κυρίαρχο ρόλο στο θερινό στιλ παίζουν τα παπούτσια. Και ειδικά για το καλοκαίρι, σημαντικό μερίδιο στο καθημερινό ντύσιμο έχουν τα beach looks και άρα τα παπούτσια για την παραλία.

Ποια κομψά ζευγάρια θα φορέσετε φέτος στη θάλασσα;

Όταν, βεβαίως, η κουβέντα έρχεται στα παπούτσια που θα φορέσουμε για να πάμε παραλία η σκέψη μας πάει αμέσως σε σαγιονάρες και slides. Αυτά είναι, εξάλλου, τα πιο ασφαλή και άνετα παπούτσια για να διασχίσετε τις καυτές άμμους αλλά και για να στεγνώσουν άμεσα όταν τα φορέσετε με βρεγμένα από το νερό πόδια. Τα παπούτσια για την παραλία, ήτοι σαγιονάρες και παντόφλες, κατασκευάζονται από rubber (καουτσούκ) ακριβώς για να εξυπηρετήσουν αυτούς τους σκοπούς.

Δεν είναι όμως η μοναδική επιλογή, καθώς μπορείτε επίσης να ξεχωρίσετε και να φορέσετε πέδιλα από canvas ή crochet για πιο αναβαθμισμένο στιλ. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε είναι ασφαλώς τα δερμάτινα παπούτσια, καθώς το νερό και ο ήλιος θα σας το καταστρέψει.

Ποια ζευγάρια να διαλέξετε; Οι rubber σαγιονάρες Vlogo από τη συλλογή Valentino σε φούξια χρώμα θα γίνουν οι πρωταγωνίστριες των beach look σας, ενώ τα comfort mules από denim που θα βρείτε στη συλλογή Louis Vuitton είναι το ζευγάρι που δεν θα έχετε λόγο να μη φοράτε όλη μέρα. Αν θέλετε να κάνετε πιο statement το look σας διαλέξτε τα εμπριμέ rubber slides "Capri" από τη συλλογή Dolce & Gabbana, αν επιθυμείτε να δείχνετε σούπερ cool και ενημερωμένη αναζητήστε τα "Foam Peddle" του Loewe, ενώ Prada και Miu Miu έχουν δυο διαφορετικές προτάσεις ανάλογα με το look που θέλετε να δοκιμάσετε: mimimal σαγιονάρες και crochet σανδάλια.

Φυσικά, υπάρχουν πάντα οι διαχρονικές και αγαπημένες σαγιονάρες Havaianas, τα πολύ μοντέρνα Jelly shoes των Ancient Greek Sandals, αλλά και οι πλατφόρμες από καουτσούκ της Crocs.

Editor's choice